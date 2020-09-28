У медзакладах Києва сьогодні лікуються 509 хворих на пневмонію та 1150 на COVID-19, з яких 258 - важкі, - Кличко

У медзакладах столиці сьогодні лікуються 1150 хворих на COVID-19. 258 пацієнтів - у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів - у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ", - повідомив Віталій Кличко.



Іще 130 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 509 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

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