У медзакладах Києва сьогодні лікуються 509 хворих на пневмонію та 1150 на COVID-19, з яких 258 - важкі, - Кличко
У медзакладах столиці сьогодні лікуються 1150 хворих на COVID-19. 258 пацієнтів - у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів - у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ", - повідомив Віталій Кличко.
Іще 130 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 509 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Самойленко #447963
показати весь коментар28.09.2020 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар28.09.2020 12:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Роман Самойленко #447963
показати весь коментар28.09.2020 12:56 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар28.09.2020 13:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль