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Новини Коронавірус і карантин
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У медзакладах Києва сьогодні лікуються 509 хворих на пневмонію та 1150 на COVID-19, з яких 258 - важкі, - Кличко

У медзакладах Києва сьогодні лікуються 509 хворих на пневмонію та 1150 на COVID-19, з яких 258 - важкі, - Кличко

У медзакладах столиці сьогодні лікуються 1150 хворих на COVID-19. 258 пацієнтів - у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів - у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ", - повідомив Віталій Кличко.

Іще 130 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 509 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Також читайте: Кількість хворих на COVID-19 дітей у Києві зростає: серед школярів 346 інфікованих, з-поміж педагогів - 190, на карантин закрито шість шкіл, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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кличко - идиот, количество больных не будет уменьшаться до тех пор пока не снизится уровень заболеваемости, более того - на фоне сезонного гриппа и орви количество госпитализированных еще больше увеличится. Вы тупые дибилы своими бестолковыми мероприятиями и локдаунами в весенне-летний период натворили делов, ибо просто дибилы.
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28.09.2020 12:43 Відповісти
Надо вводить жёсткий карантин иначе будет беда .
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28.09.2020 12:54 Відповісти
кто тебе мешает? введи себе и успокойся, не за..буй людей
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28.09.2020 12:56 Відповісти
Ты дурачок ,сходи в больничку где народ лежит с этим говном и там расскажи по чём редиска в декабре ...
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28.09.2020 13:59 Відповісти
 
 