Від початку поточної доби найманці РФ застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, бойових втрат немає, - штаб ОС
Від початку поточної доби, станом на 12:00, противник здійснив одну неприцільну провокацію на донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Близько 10:00 ранку російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військовослужбовців поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок обстрілу немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що українські воїни, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
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Значит снова списывают потери на "какой-то хлопок и резко ухудшилось здоровье"