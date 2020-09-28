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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби найманці РФ застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби найманці РФ застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, станом на 12:00, противник здійснив одну неприцільну провокацію на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Близько 10:00 ранку російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військовослужбовців поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок обстрілу немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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28.09.2020 13:01 Відповісти
боевых потерь нет (c)

Значит снова списывают потери на "какой-то хлопок и резко ухудшилось здоровье"
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28.09.2020 13:23 Відповісти
"С начала текущих суток наемники РФ применили стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, боевых потерь нет", - штаб ОС - що, як завжди, є небойові? От у Азербайджану є бойові. Але хоч відомо, ща що життя віддають. А тут гинуть, отримую ь поранення просто так, ні за що.
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28.09.2020 13:30 Відповісти
 
 