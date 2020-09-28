Від початку поточної доби найманці РФ застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, станом на 12:00, противник здійснив одну неприцільну провокацію на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Близько 10:00 ранку російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військовослужбовців поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок обстрілу немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС