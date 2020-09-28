Законопроєкт про народовладдя через референдум незабаром можна буде виносити на голосування ВР, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав профільні комітети прискорити роботу над законопроєктами про Бюро економічної безпеки і про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це сказав Стефанчук на погоджувальній раді керівників фракцій і груп у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам треба визначитися зі станом готовності і прискоритися із законопроєктом про Бюро економічної безпеки, а також щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум", - сказав Стефанчук.

Він нагадав, що парламентський комітет з питань державної влади вже працює над законопроєктом про народовладдя.

"Давайте його доопрацьовувати. Там враховано переважну більшість поправок ... Я думаю, що його можна найближчим часом виносити в зал", - сказав Стефанчук.

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