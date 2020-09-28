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Новини
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Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - ексглава Митної служби Муратов

Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - ексглава Митної служби Муратов

Ігор Муратов заявив, що до його діяльності на посту глави Митної служби були претензії лише в тих, хто втратив контроль над схемами завдяки роботі створеної ним координаційно-моніторингової митниці.

Про це, як повідомляють Українські новини, колишній глава митниці Ігор Муратов заявив в інтерв'ю виданню "Ділова столиця". Муратов повідомив, що створена ним моніторингова група припинила роботу "мінімізаторів" по всій країні.

За словами колишнього керівника митниці, кадрові призначення в цю групу намагалися лобіювати різні бізнесмени і силовики, але найактивніше - нинішній в.о. голови митниці Павловський.

"Пам'ятаєте, як міністр погодив мені двох заступників, Владислава Суворова і Андрія Павловського? Пан Павловський відразу ж прийшов з проханням передати йому в управління координаційно-моніторингову митницю і дати право кадрових рішень на ній. Саме прохання не дивне, дивно що після відмови пішло ще одне, більш наполегливе прохання про те ж, а після повторної відмови він повністю втратив інтерес до роботи і навіть не з'являвся на ній. Це, до речі, легко перевірити, якщо хтось захоче спростувати. Мої спроби сказати про це міністру закінчувалися нічим. Напевно тому, що міністр дуже лояльний до цієї людини. І в кінцевому підсумку він же мене на нього і замінив".

За словами Ігоря Муратова, створена під його керівництвом моніторингова група - сильний інструмент для боротьби з корупцією і схемами. "В умілих руках. В інших руках вона такий же інструмент для формування корупції, - зазначає Муратов. - Тому до неї дійсно особлива увага і бажання нею управляти".

"Позбутися мене - значить вирішити проблему присутності всередині митниці людини, яка все розуміє і мовчати не буде, - заявив Ігор Муратов. - Подивимося, що вийде. Мені втрачати нічого, я готовий говорити правду і готовий працювати. На благо країни і митниці. А обслуговувати схеми - не моє".

Автор: 

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Созданная мной мониторинговая группа в других руках может стать инструментом для формирования коррупции, - экс-глава Таможенной службы Муратов - Цензор.НЕТ 5722
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28.09.2020 13:12 Відповісти
Чтоб вы так до конца своей жизни за мусорные баки дрались, как за места на таможне, воры херовы.
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28.09.2020 13:25 Відповісти
Будь,що в руках злочинців перетворюється на злочинний засіб
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28.09.2020 13:57 Відповісти
Мониторинговая группа двойного назначения. Верх изобретательности!
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28.09.2020 13:59 Відповісти
Или я ее в ЗАГС, или она меня к прокурору (с)
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28.09.2020 16:57 Відповісти
ну правильно. в чужих руках это коррупция, а в его руках - антикоррупция.
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28.09.2020 21:28 Відповісти
 
 