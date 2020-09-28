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Новини Санкції проти Росії
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Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк

Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк

Посли Євросоюзу схвалили санкції, стосовно осіб, які можуть бути застосовані за будівництво Керченського моста.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Рішення буде офіційно оформлено пізніше на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може розширити список санкцій осіб за підрив територіальної цілісності і незалежності України.

Читайте: Країни Балтії розширили санкційний список проти Білорусі

Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк 01

Автор: 

Крим (14183) росія (65829) санкції (12043) Євросоюз (13616) Керченський міст (532) Йозвяк Рікард (158)


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Топ коментарі
+6
Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов
Украинские журналисты обнаружили документы, подтверждающие участие предприятий Президента Петра Порошенко в строительстве Крымского моста. Речь идет о поставках аккумуляторов и отгрузки щебня.
Ранее эта новость уже облетела российские и украинские СМИ, но не вызвала заслуженного резонанса из-за нехватки доказательств. Именно поэтому журналисты взялись за более детальное изучение таможенных деклараций предприятий украинского главы государства.

Оказалось, что действительно, в то время, как президент на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Керченского моста.

Так, в 2015 году предприятие поставило российскому ООО «Полюс +» (Ростов-на-Дону) 4 тыс. 77 шт. аккумуляторов на сумму 9,2 миллиона гривен. В 2014-2016 гг. «Энергоавтоматика» продало 15 тыс. 866 шт. аккумуляторов ростовскому ООО «А-Мега Авто» на 14,2 миллиона гривен. А в 2014 году украинские аккумуляторные батареи 6СТ-70А2 с завода Петра Порошенко получило московское ОАО «Автофрамос».

Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4981

Кроме того, в 2014 году завод Петра Порошенко поставил более сотни тысяч аккумуляторных батарей на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, заработав при этом 70,6 миллиона гривен; в 2015 году - 70,7 миллиона гривен, в 2016 году - 56,1 млн грн, в 2017 году - 7,4 млн грн.

Другой завод Президента - «Иста-центр» - тоже активно торгует с Россией последние годы. Предприятие поставляет аккумуляторы трем российским компаниям в Ростове-на-Дону. Суммарно с 2015 до 2017 года «Иста-центр» задекларировал 50 млн гривен от продажи аккумуляторов стране-агрессору.

Стоит отметить, что «Энергоавтоматика» и «Иста-Центр» входят в группу компаний «Укрпроминвест», конечным владельцем которой является Петр Порошенко.
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28.09.2020 13:17
+6
Точно так же как Петя под давлением общественности принял закон запрещающий ввоз росийских автомобилей в Украину. Но сам продолжал ввозить росийские тазы (даже есть видео-доказательства Семенихина, который в последствии был жестоко избит за ето) и продавать через свои автосалоны.
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28.09.2020 13:23
+6
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8481
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28.09.2020 13:50
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Оце крутяк!
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28.09.2020 13:13 Відповісти
Гора народила напівдохле мишеня ....
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28.09.2020 13:15 Відповісти
І тепер ці компанії розбиратимуть міст?
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28.09.2020 13:17 Відповісти
Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов
Украинские журналисты обнаружили документы, подтверждающие участие предприятий Президента Петра Порошенко в строительстве Крымского моста. Речь идет о поставках аккумуляторов и отгрузки щебня.
Ранее эта новость уже облетела российские и украинские СМИ, но не вызвала заслуженного резонанса из-за нехватки доказательств. Именно поэтому журналисты взялись за более детальное изучение таможенных деклараций предприятий украинского главы государства.

Оказалось, что действительно, в то время, как президент на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Керченского моста.

Так, в 2015 году предприятие поставило российскому ООО «Полюс +» (Ростов-на-Дону) 4 тыс. 77 шт. аккумуляторов на сумму 9,2 миллиона гривен. В 2014-2016 гг. «Энергоавтоматика» продало 15 тыс. 866 шт. аккумуляторов ростовскому ООО «А-Мега Авто» на 14,2 миллиона гривен. А в 2014 году украинские аккумуляторные батареи 6СТ-70А2 с завода Петра Порошенко получило московское ОАО «Автофрамос».

Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4981

Кроме того, в 2014 году завод Петра Порошенко поставил более сотни тысяч аккумуляторных батарей на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, заработав при этом 70,6 миллиона гривен; в 2015 году - 70,7 миллиона гривен, в 2016 году - 56,1 млн грн, в 2017 году - 7,4 млн грн.

Другой завод Президента - «Иста-центр» - тоже активно торгует с Россией последние годы. Предприятие поставляет аккумуляторы трем российским компаниям в Ростове-на-Дону. Суммарно с 2015 до 2017 года «Иста-центр» задекларировал 50 млн гривен от продажи аккумуляторов стране-агрессору.

Стоит отметить, что «Энергоавтоматика» и «Иста-Центр» входят в группу компаний «Укрпроминвест», конечным владельцем которой является Петр Порошенко.
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28.09.2020 13:17 Відповісти
Точно так же как Петя под давлением общественности принял закон запрещающий ввоз росийских автомобилей в Украину. Но сам продолжал ввозить росийские тазы (даже есть видео-доказательства Семенихина, который в последствии был жестоко избит за ето) и продавать через свои автосалоны.
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28.09.2020 13:23 Відповісти
Вот ты тварь рашистская, лживая и подлая
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28.09.2020 13:26 Відповісти
подлую и лживую тварь ты, хамло соевое, каждый день в зеркале видишь. Это журналистское расследование, опубликованное в официальном СМИ и не опровергнутое никем. А соевая рефлексия на правду хорошо известна - кто против пэдры - тот нога крымля.
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28.09.2020 13:30 Відповісти
Ботва падлючая, нехшастать!
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28.09.2020 13:31 Відповісти
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7989
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28.09.2020 13:47 Відповісти
Конечно, ватный олигофрен (смысла этого слова ты не знаешь, поэтому напишу на понятном тебе - длбб) , накануне наших выборов ***** постоянно скулил , что его устроит кто угодно, только не Порошенко ! Вот ты подонок ...
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28.09.2020 13:49 Відповісти
ага-ага, на эту тему вспоминается один старый советский мультик: "не бросай меня в терновый куст! Куда угодно, только в терновый куст не бросай!".
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28.09.2020 14:33 Відповісти
Едрить-колотить! Жовтоблакытный! Сколько лет, сколько зим? Ты в какой выгребной яме прятался всё это время?
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28.09.2020 14:10 Відповісти
Он и самолёт Боин 777 тоже ...и аккумуляторы Порошенко подводную лодку" Курск" положили на дно, а потом цинично смеялся на 95 квартале когда играли на рояле
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28.09.2020 13:28 Відповісти
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7616
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28.09.2020 13:49 Відповісти
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6119
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28.09.2020 13:54 Відповісти
ну так ведь деньги не пахнут !
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28.09.2020 13:46 Відповісти
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3828
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28.09.2020 13:48 Відповісти
Ну ведь сейчас объёмы товарооборота с Рашкой стремятся к нулю! Правда?
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28.09.2020 17:15 Відповісти
это вряд ли, те, кого привел во власть фигляр, мало чем отличаются от порохошоблы, а многие вообще так и остались где были
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28.09.2020 18:18 Відповісти
Я тебя про товарооборот с Рашкой при "барыге" и клоуне спросил.
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28.09.2020 20:32 Відповісти
я тебе ответил : "это вряд ли". Слепой что ли?
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28.09.2020 21:07 Відповісти
Ну так пули ты единственному президенту, при котором это было минимальный предъявы кидаешь?
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28.09.2020 21:43 Відповісти
Цирк. Тех компаний-однодневок уже в природе не существует. А двоим строителям-таджикам насрать на ваши санции, А санкции на РЖД которые ездят по крымскому мосту на окупированные территории наложить слабо? В том числе для Украины?
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28.09.2020 13:19 Відповісти
Так фишка в том, шо РЖД и не ездят Ездит какая-то левая контора, созданная специально для поездов в Крым.
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28.09.2020 14:01 Відповісти
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28.09.2020 22:12 Відповісти
Кацапе! Заблуділсо?
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28.09.2020 22:27 Відповісти
Из них два прораба, сварщик и местная проститутка.
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28.09.2020 13:20 Відповісти
Первое, ложка дорога к обеду. Называется, поздно проснулись.
Второе, очень хитрый манёвр- и мост построен, и вроде бы отреагировали.

Даже уже страшно за санкции по сбитому рашкой Боингу. Как бы не наказали лет через десять санкциями бук.
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28.09.2020 13:25 Відповісти
Суд уже был?
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28.09.2020 13:36 Відповісти
А Украина ?
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28.09.2020 13:29 Відповісти
Рашистская ботва падлючая моментально возбудилась, вы твари мерзкие готовьтесь харчеваться на 1 доллар в день ,и цена вашего такого процвЯтания в том числе и этот мост ,посасывайте Крым пока ...
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28.09.2020 13:30 Відповісти
Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8481
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28.09.2020 13:50 Відповісти
Мощно, ****... Внушает.
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28.09.2020 13:32 Відповісти
"Послы ЕС одобрили санкции в отношении двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, - Йозвяк" - один из двух человек, это Порошенко. Писали, что он всю технику на строительстве Керченского моста снабдил аккумуляторами.
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28.09.2020 13:58 Відповісти
Там еще мелькали, что щебень на строительство завозили
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28.09.2020 15:56 Відповісти
ослы ЕС тудей...смешно,но де до смеха...когда рф грохнул ракетой самолёт и по сей день им чавото не хватает,праведники ети их в карамысле.
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28.09.2020 14:32 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась.
Санкции надо было вводить ДО или ВО ВРЕМЯ строительства, а не ПОСЛЕ.
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28.09.2020 15:55 Відповісти
Крепкий сон - залог здоровья!))) мост когда был построен? А санкции, пилять, вовремя))) теперь кацапы точно передохнут!)
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28.09.2020 22:19 Відповісти
 
 