Посли ЄС схвалили санкції щодо двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста, - Йозвяк

Посли Євросоюзу схвалили санкції, стосовно осіб, які можуть бути застосовані за будівництво Керченського моста.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Рішення буде офіційно оформлено пізніше на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може розширити список санкцій осіб за підрив територіальної цілісності і незалежності України.

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