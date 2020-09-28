Коли промислові підприємства почнуть закриватися через дорогу електрику, на дно піде вся економіка, - президент об'єднання "Укрметалургпром" Каленков

Підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він нагадав, що на металургію припадає чверть всієї споживаної електроенергії, і в разі підвищення тарифів на передачу струму, негативні наслідки відчує вся економіка.

"Будь-яке підвищення тарифів призведе просто до того, що підприємства зменшують до мінімуму обсяги виробництва і закриваються. Принаймні ті, які найбільш чутливі до тарифів - металурги, феросплавники. Ну, і підприємства повного циклу", - розповів Каленков.

За його оцінками, в разі підвищення тарифів "Укренерго" додаткові витрати "Укрметалургпрому" в поточному році становитимуть 220 млн грн, а наступного - приблизно 1 млрд грн. "По багатьох цей тариф ударить дуже боляче, а думки і надії на те, що можна якось проскочити повз цього, я думаю, неправильні. Тому для всіх металургів і для всієї промисловості тарифи мають залишатися на тому ж рівні", - вважає Каленков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-година, тобто на 30%. Глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари і послуги.