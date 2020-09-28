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Коли промислові підприємства почнуть закриватися через дорогу електрику, на дно піде вся економіка, - президент об'єднання "Укрметалургпром" Каленков

Коли промислові підприємства почнуть закриватися через дорогу електрику, на дно піде вся економіка, - президент об'єднання

Підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він нагадав, що на металургію припадає чверть всієї споживаної електроенергії, і в разі підвищення тарифів на передачу струму, негативні наслідки відчує вся економіка.

"Будь-яке підвищення тарифів призведе просто до того, що підприємства зменшують до мінімуму обсяги виробництва і закриваються. Принаймні ті, які найбільш чутливі до тарифів - металурги, феросплавники. Ну, і підприємства повного циклу", - розповів Каленков.

За його оцінками, в разі підвищення тарифів "Укренерго" додаткові витрати "Укрметалургпрому" в поточному році становитимуть 220 млн грн, а наступного - приблизно 1 млрд грн. "По багатьох цей тариф ударить дуже боляче, а думки і надії на те, що можна якось проскочити повз цього, я думаю, неправильні. Тому для всіх металургів і для всієї промисловості тарифи мають залишатися на тому ж рівні", - вважає Каленков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-година, тобто на 30%. Глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари і послуги.

Автор: 

Електрика (2042) Каленков Олександр (105)


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Топ коментарі
+15
доголосувалась зємразота. калбаси їм по 2.20 і пломбіра на могилки.
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28.09.2020 13:32
+12
І до гарних новин сьогодні.

​​Кацапського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим.
Карма,вона така.

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Когда промышленные предприятия начнут закрываться из-за дорогого электричества, ко дну пойдет вся экономика, – президент объединения "Укрметаллургпром" Каленков - Цензор.НЕТ 2957
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28.09.2020 13:34
+10
Какаяразница!
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28.09.2020 13:30
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Країна впевненим кроком під "мудрим" керівництвом зеленої шмарклі прямує до повного безладу і хаосу. Зебіли, ви це зробили разом, виродки.
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28.09.2020 14:53 Відповісти
Этот Каленков проплаченный олигархами .....


Это нетрудно понять если вспомнить как недавно он пугал в подобном стиле что повышение цен на грузоперевозки железной дорогой остановит предприятия.................................


На самом деле ничего нигде не остановится просто хозяева предприятий заплатят на копейки больше. Ну не привыкли они жить по цивилизованным европейским Законам!!!


Потому и раздувают они в принадлежащим им СМИ шумиху манипулируя цифрами.


Для тех кому интересно могут узнать реальные цены на электроэнергию в Украине и Европе, но только на европейских сайтах!!!


И при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО обращать внимание это стоимость за 1 мвт.ч. или 1 квт.ч., не забывая 1 мвт.ч. = 1000 квт.ч.


На самом деле в Украине самая дешевая электроэнергия для бытовых и промышленных потребителей.





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28.09.2020 15:14 Відповісти
Як зелебобіку, вкажу на Вашу недалекоглядність. Заплатить за подорожчання все одно кінцевий споживач, тобто Ви, а не олігархи і хазяїни підприємств. Не потрібно маніпулювати.
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28.09.2020 16:00 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020 была самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya
Интересно, какие в Норвегии и Швеции зарплаты и пенсии в сравнении с нашими?
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28.09.2020 17:00 Відповісти
Так она и так ко дну идёт, чего тянуть-то? Зелебобы решили уже полностью и бесповоротно добить те остатки промышленности. Впрочем, сельское хозяйство скатывается туда же. Ай молодцы.
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28.09.2020 22:12 Відповісти
"Модернізація виробництва". Чули про таке?
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28.09.2020 22:22 Відповісти
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