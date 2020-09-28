20 тисяч вірмен, які проживають у Росії, збираються в Нагірний Карабах добровольцями: "Проситимемо військовий транспорт"

20 тисяч російських вірмен зібралися вирушити в Нагірний Карабах (Республіку Арцах) добровольцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомив президент Союзу вірмен Росії Ара Абрамян. Його цитує видання "Подъем" у понеділок, 28 вересня.

"Проситимемо військовий транспорт, щоб відправити людей туди. Ще кілька сотень, приблизно тисяча осіб росіян заявили, що готові піти добровольцями на захист маленького Карабаху. Але ми сказали: дякуємо", - заявив він.

Абрамян анонсував звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти зупинити конфлікт. За його словами, йдеться про широкомасштабну сплановану акцію Азербайджану і Туреччини, які скористалися ситуацією з пандемією коронавірусу.

"Літаків немає, допомогу, навіть гуманітарну, відправити неможливо", - пояснив він.

Також читайте: Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.