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Новини Агресія Росії проти України
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20 тисяч вірмен, які проживають у Росії, збираються в Нагірний Карабах добровольцями: "Проситимемо військовий транспорт"

20 тисяч вірмен, які проживають у Росії, збираються в Нагірний Карабах добровольцями:

20 тисяч російських вірмен зібралися вирушити в Нагірний Карабах (Республіку Арцах) добровольцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомив президент Союзу вірмен Росії Ара Абрамян. Його цитує видання "Подъем" у понеділок, 28 вересня.

"Проситимемо військовий транспорт, щоб відправити людей туди. Ще кілька сотень, приблизно тисяча осіб росіян заявили, що готові піти добровольцями на захист маленького Карабаху. Але ми сказали: дякуємо", - заявив він.

Абрамян анонсував звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти зупинити конфлікт. За його словами, йдеться про широкомасштабну сплановану акцію Азербайджану і Туреччини, які скористалися ситуацією з пандемією коронавірусу.

"Літаків немає, допомогу, навіть гуманітарну, відправити неможливо", - пояснив він.

Також читайте: Президент Азербайджану Алієв слідом за Вірменією оголосив часткову мобілізацію в країні

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) росія (65829) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+69
Российский армянин-доброволец
20 тысяч проживающих в России армян собираются в Нагорный Карабах добровольцами: "Будем просить военный транспорт" - Цензор.НЕТ 1249
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28.09.2020 13:37
+50
Угу. И окажется, что по чистой случайности эти 20 тысяч болеющих за свою страну армян-добровольцев являются кадровыми военными РФ.
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28.09.2020 13:35
+37
А Аваков поедет?
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28.09.2020 13:34
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Вы хоть бы статейку в вики о праве на самоопределение прочли. Там этот казус описан.
А с Крымом это не имеет ничего похожего, Крым аннексирован.
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29.09.2020 02:52 Відповісти
Что именно из написанного на википедии противоречит сказанному мной? Все то, что характеризует право нации на самоопределение как раз-таки и подразумевает наличие своего государства.

А в Крыму тезис о самоопределении и был одним из основных тезисов кацапской пропаганды во время оккупации, как повод для проведения «референдума».
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30.09.2020 20:02 Відповісти
Будут ускоглазые армяне.
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28.09.2020 21:44 Відповісти
прибудут еще одни ихтамнеты
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28.09.2020 23:15 Відповісти
Представляете!!!! Как же им хреново жить в Парашке,что они готовы погибнуть где угодно,лишь бы куда-нибудь слинять....🤣🤣🤣 💙💛
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29.09.2020 05:43 Відповісти
Армяшки!! Воевать это вам не апельсинами в три дорога торговать на рынках Все стран СНГ!!
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29.09.2020 13:32 Відповісти
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