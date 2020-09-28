Курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, пропонують відзначити держнагородою

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Президента України Володимира Зеленського відзначити державною нагородою курсанта В'ячеслава Золочевського, єдиного вцілілого в авіакатастрофі 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив під час погоджувальної ради ВР.

"Ми долучаємося до всіх слів співчуття сім'ям загиблих у страшній трагедії, яка сталася в п'ятницю. І бажаємо якнайшвидшого одужання В'ячеславу Золочевському, який вижив у цій трагедії, і з тих свідчень, які є, проявив себе як справжній герой. Попри свій стан, у якому він перебував. І я вважаю, що такі герої мають відзначатися на державному рівні. І від фракції "Слуга народу" звертаюся до Президента України, що визначає ці моменти, з проханням відзначити цього сміливого воїна українського", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.