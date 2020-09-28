УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10808 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
10 100 79

Курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, пропонують відзначити держнагородою

Курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, пропонують відзначити держнагородою

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Президента України Володимира Зеленського відзначити державною нагородою курсанта В'ячеслава Золочевського, єдиного вцілілого в авіакатастрофі 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив під час погоджувальної ради ВР.

"Ми долучаємося до всіх слів співчуття сім'ям загиблих у страшній трагедії, яка сталася в п'ятницю. І бажаємо якнайшвидшого одужання В'ячеславу Золочевському, який вижив у цій трагедії, і з тих свідчень, які є, проявив себе як справжній герой. Попри свій стан, у якому він перебував. І я вважаю, що такі герої мають відзначатися на державному рівні. І від фракції "Слуга народу" звертаюся до Президента України, що визначає ці моменти, з проханням відзначити цього сміливого воїна українського", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Зеленський Володимир (24213) нагорода (1272) Харківщина (6054) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
Ні я все розумію .. але з якого бодуна ???
показати весь коментар
28.09.2020 13:41
+38
выше награды - чем чудное...необъяснимое умом спасение... не бывает...
показати весь коментар
28.09.2020 13:41
+38
Каждый зебил из слуги урода теперь будет пиариться на выжевшем курсане?
показати весь коментар
28.09.2020 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
выше награды - чем чудное...необъяснимое умом спасение... не бывает...
показати весь коментар
28.09.2020 13:41 Відповісти
Зеленський знецінює державні нагороди, роздаючи їх випадковим людям! То видав орден біцю який двічи кинув пораненого і втік з поля бою, тепер от нагороджує випадкового вижевшего. А справжні герої отримують якусь там третю ступінь. Влада як і за часи порошенка-януковича працює по-дебільному і за її дії соромно!
показати весь коментар
28.09.2020 13:44 Відповісти
Курсант Злочевский , уже получил высшую награду от Господа Бога и большая награда ему не нужна , от уклониста !
показати весь коментар
28.09.2020 14:16 Відповісти
Да, показать смерти фак не каждому дано.
показати весь коментар
28.09.2020 13:49 Відповісти
"показать смерти фак" це, не більше ніж безглузда фраза. Коли питання вашого виживання залежить не від вас особисто то, ви думаєте зовсім про інше.
показати весь коментар
28.09.2020 14:40 Відповісти
У Корниенка, точно крыша поехала. Пусть дадут медали "За мужество" тем курсантам, которым предстоит совершать тренировочные полеты после этой трагедии.
показати весь коментар
28.09.2020 15:42 Відповісти
на таком же старом барахле...
показати весь коментар
28.09.2020 15:47 Відповісти
Каждый зебил из слуги урода теперь будет пиариться на выжевшем курсане?
показати весь коментар
28.09.2020 13:41 Відповісти
Це лінія партії...
Курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, пропонують відзначити держнагородою - Цензор.НЕТ 7777
показати весь коментар
28.09.2020 13:49 Відповісти
Ні я все розумію .. але з якого бодуна ???
показати весь коментар
28.09.2020 13:41 Відповісти
Вы забыли, что нынешний Президент, шоумен?!
показати весь коментар
28.09.2020 13:47 Відповісти
На жаль ні..
показати весь коментар
28.09.2020 13:48 Відповісти
Я не против этого парня , дай Бог ему здоровья и жизнь хорошую , но это не повод для награды , прости мне мой французский , награда на то что выжил ?
показати весь коментар
28.09.2020 13:42 Відповісти
С таким же успехом, можно нужно раздать награды всем бойцам, кто вернулся с передовой живым
показати весь коментар
28.09.2020 13:48 Відповісти
Этот парень тушил другого. Если бы больше повезло, то спас бы ему жизнь. Каждый из нас в шоковом состоянии способен на такое? Плохо только, что эту "инициативу" проявил запойный алкаш на службе у конченого наркомана.
показати весь коментар
28.09.2020 13:56 Відповісти
так пусть дают за то что спасал а не что выжил
показати весь коментар
28.09.2020 13:58 Відповісти
А я об чём... Только там сформулировать некому- мозги или пропиты, или пронюханы.
показати весь коментар
28.09.2020 13:59 Відповісти
Я даже не собираюсь сравнивать несопоставимые вещи. Кстати, а где Журавелю Орден Народного Героя Украины? Он, слава Богу, от зебилов не зависит.
показати весь коментар
28.09.2020 14:07 Відповісти
Того хлопця погасив своїм вогнегасником далекобійник, який там зупинився. Було відео.
показати весь коментар
28.09.2020 19:14 Відповісти
Этот парень тоже пытался помочь.
показати весь коментар
28.09.2020 19:24 Відповісти
Так, він теж його гасив, але вогнегасник допоміг більше. На жаль 90% опіків, хлопець не вижив.
показати весь коментар
28.09.2020 19:55 Відповісти
Поэтому пацана есть за что наградить. Плохо только, что на нём зебильё попиарится.
показати весь коментар
28.09.2020 21:24 Відповісти
Зебіли роздають нагороди направо і наліво.
показати весь коментар
28.09.2020 13:42 Відповісти
Ну Потапу же дали награду...
показати весь коментар
28.09.2020 13:44 Відповісти
так Потапу дали за Настину дупу....
показати весь коментар
28.09.2020 13:47 Відповісти
тогда за такое надо давать тюремное заключение, а не награду
показати весь коментар
28.09.2020 13:57 Відповісти
За что, собственно?.......
показати весь коментар
28.09.2020 13:43 Відповісти
Медаль "За чудесное спасение". Д.Б.
показати весь коментар
28.09.2020 13:44 Відповісти
Выжил человек, Слава Богу! Награда? А почему Журавля отказались награждать? Это не награды а пиар зеленой плесени. Там они не награждают, т.к из за них, из за нежелания не открывать огонь и под прикрытием эвакуировать солдата, тот истек кровью. Тут Корниенко решил попиарится.
показати весь коментар
28.09.2020 13:44 Відповісти
да, кстати, сержант Журавель по личной вине говнокомандующего умирал четыре дня, что там с наградами? Что там с деньгами?
показати весь коментар
28.09.2020 13:47 Відповісти
Навіщо ці нагороди?
Життя це і є його винагорода.
показати весь коментар
28.09.2020 13:44 Відповісти
Свою награду он уже получил.Настоящую.Теперь ему нужно будет жить до конца дней с мыслью.....почему Я????????
показати весь коментар
28.09.2020 13:45 Відповісти
жити йому за себе і за своїх загиблих побратимів.
показати весь коментар
28.09.2020 13:54 Відповісти
не в обиду конечно курсанту он молодец. Но зачем эти понты? За что награда? А те кто погиб им тоже награды выпишут? Что за бред
показати весь коментар
28.09.2020 13:46 Відповісти
Компенсацию на лечение и моральную - согласен, но награду - зачем? Чем он ее заслужил?
Зачем этот тупой пиар?
показати весь коментар
28.09.2020 13:46 Відповісти
ну яка влада такий і піар.
показати весь коментар
28.09.2020 13:48 Відповісти
каждый военный который выбрал путь добровольно должен быть готов умереть выполняя задачу.
показати весь коментар
28.09.2020 13:47 Відповісти
Задачі бувають різні...
показати весь коментар
28.09.2020 14:33 Відповісти
Мыслите глобальней. Видимо, это посыл, мол "у нас может в будущем еще много чего навернуться из-за оттока квалифицированных кадров, стагнирующей экономики и коррупции, но если выживете - получите награду, так что не расходитесь."
показати весь коментар
28.09.2020 13:47 Відповісти
А еще всем зеленским присвоить звания герой Украины ПОСМЕРТНО!
показати весь коментар
28.09.2020 13:48 Відповісти
вони нездатні корисно здохнути...
показати весь коментар
28.09.2020 14:34 Відповісти
а кого интересно Зебил наградит за 26 погибших !?
показати весь коментар
28.09.2020 13:48 Відповісти
прошу прощенья! А ЗА ЧТО НАГРАДУ??? ЧТО ЗА ЦИРК??? Выживший пассажир самолета и награду? Может еще боевую дадите?
показати весь коментар
28.09.2020 13:50 Відповісти
Квінтесенція вакханалізму влади Покидьків!!! Згідно 'логіки' слуг уроду всім,кого,вони невстигли знищити потрібно видати держнагороду
показати весь коментар
28.09.2020 13:52 Відповісти
Не надо ,Господь его уже наградил !
показати весь коментар
28.09.2020 13:53 Відповісти
Думаю, что самой лучшей награда для этого бойца - это найти и наказать по всей строгости закона лиц виновных в этой катастрофе, только не козлов отпущения найти, а именно виновных!
показати весь коментар
28.09.2020 13:53 Відповісти
Найвища нагорода, дана Богом, - це життя.
показати весь коментар
28.09.2020 13:55 Відповісти
Я конечно понимаю все но за что здесь награждать и где здесь геройство что человек просто выжил? Давайте награждать всех кто выжил после ДТП или после операции. Такое ощущение что власть взяла себе за цель раздать всем награды чтобы их полностью нивелировать. Етими наградами скоро будут дети в песочницах играться пасочки лепить.
показати весь коментар
28.09.2020 14:02 Відповісти
ЕС родителям погибших курсантов помогает деньгами. зебараны - медалью
показати весь коментар
28.09.2020 14:04 Відповісти
Наші солдати на війні нічим не гірші за тих, що загинули, потрібно всіх тоді нагороджувати, нічого не маю проти курсантів і штурманів літака.
показати весь коментар
28.09.2020 14:04 Відповісти
Правильно. Ещё предлагаю награждать всех, кто выживает в автокатастрофах.
показати весь коментар
28.09.2020 14:04 Відповісти
ИДИОТИЗМ! Разве есть такая медаль: "СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ"! Не надо головотяпство и безответственость одних заглушать звовон ПОБРЯКУШЕК на груди других. Он уже получил высшую награду от скдьбы: ЖИЗНЬ, больше и выше этой награды вы ему дать все равно не сможите!
показати весь коментар
28.09.2020 14:07 Відповісти
Ну, в США есть такая награда, называется "Пурпурное сердце". Ее получают военные раненые или погибшие при выполнении заданий командования.
показати весь коментар
28.09.2020 14:45 Відповісти
Ага, но только осталось выясник кто был "ПРОТИВНИКОМ" и какое БОЕВОЕ задание выполнялось!?
показати весь коментар
28.09.2020 14:57 Відповісти
под критерий награждения не попадают раненые или погибшие в результате небоевых происшествий, саморанений и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C дружественного огня ».
показати весь коментар
28.09.2020 15:03 Відповісти
Командование отправило их на верную гибель, а он выжил смерти вопреки.
показати весь коментар
28.09.2020 16:24 Відповісти
дебилы, мля (с) пиарщики хреновы! Лучше организуйте и проконтролируйте лечение и последующую реабилитацию. И не только до выборов, а пожизненно, чтобы родные парнишки почки не продавали на его лечение.
показати весь коментар
28.09.2020 14:10 Відповісти
Без коментарієв , бо важко зрозуміти логіку зедибіла !
показати весь коментар
28.09.2020 14:12 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
28.09.2020 14:29 Відповісти
вы заметили закономерность, как только зеленая имбецильная плесень из шоблы слуг сброда открывает рот, всегда вылетает словесный понос с минусом в моральном аспекте. да уж, если зеленая плесень идиоты , то это не лечится. .
показати весь коментар
28.09.2020 14:24 Відповісти
Батькам хлопця треба поганою мітлою гнати від нього всю ту зелену шушару,яка лізе з усіх щілин,щоб засвітитися в медійному полі.
Господь дарував парубку найвищу нагороду-життя.Зебіли вирішили конкурувати з Богом?
показати весь коментар
28.09.2020 14:26 Відповісти
А я уже подумал -- я один не понял за что?
показати весь коментар
28.09.2020 14:26 Відповісти
Нагрода - за що? Просто за те, що дивом вижив серед всіх загиблих хлопців через недбалість свого командування? Це щось нове.
показати весь коментар
28.09.2020 14:27 Відповісти
Любые средства хороши в погоне за голосами избирателей.
показати весь коментар
28.09.2020 14:30 Відповісти
для чого йому награда що на фронті був чи подвиг совершив,гроші йому дайте як для загиблим йому це понадобиться більше служити мабуть вже не буде забезпечте його фінансами і працевлаштуванням о це буде нагорода
показати весь коментар
28.09.2020 14:30 Відповісти
За що нагороджувати?* Подвиг здійснив? Якщо нагороджувати всіх кому пощастило вижити то ... у нас "країна героїв".
показати весь коментар
28.09.2020 14:54 Відповісти
Грамоту ему дайте, а себе премию не забудьте выписать 2-3 млрд. за то, что парню
повезло.
показати весь коментар
28.09.2020 15:12 Відповісти
Хочуть задобрити хлопця щоб не розказував чому впав літак. Щоб мовчав, що нічого неремонтується, не обслуговується, що грошей немає ні на що, все ******* "слуги".
показати весь коментар
28.09.2020 15:29 Відповісти
А накажут ли кого, вот вопрос?
показати весь коментар
28.09.2020 16:22 Відповісти
Я считаю что после такого чудаку должны дать как минимум 100 тыс. гривен и уволить с армии с "белым билетом". Нахрен такую службу
показати весь коментар
28.09.2020 16:29 Відповісти
Самая большая награда для курсанта это то , что он один остался жив в страшной авиакатастрофе.
А за "слуг" вообще нельзя голосовать, они все больные на всю голову.
показати весь коментар
28.09.2020 17:34 Відповісти
зебилы грубо пиарятся на крови
зекомандА, зачем подставляете пацана такой подачкой?.. если он нормальный человек и всё понимает, то эта награда будет обжигать ему руки и рвать сердце.. просто помогите: вылечите и выучите его, чтобы ни ему ни нам не было стыдно за авиацию Украины..
лучше уж всех его погибших друзей отметить первой и к сожалению единственной наградой, хотя и это не лучше... слабое утешение их близким.. хотя...
показати весь коментар
28.09.2020 18:19 Відповісти
дятлы,лучше обеспечьте ему выздоровление в лучшей клинике Мира
показати весь коментар
28.09.2020 19:22 Відповісти
 
 