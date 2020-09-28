Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці". ДОКУМЕНТ

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов отримав виклик на допит у Державне бюро розслідувань у справі про можливе розголошення державної таємниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Зазначається, що допит має відбутися завтра, 29 вересня, об 11:00.

За словами Бутусова, його веде начальник відділу полковник Вадим Приймачок, і, найімовірніше, мета - дати оцінку матеріалам із кримінальної справи щодо "вагнерівців", які опублікували народні депутати і Яніна Соколова.

"Зрозуміло, я скажу всі ключові факти, щоб у справі опинилися всі реальні учасники і свідки наради в ОП напередодні провалу операції, щоб дали свідчення всі - включно з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком, начальником комітету з розвідки Русланом Демченком, заступником голови ОП Романов Машовцем, начальником ГУР МО Василем Бурбою, першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким, секретаркою президента Марією Левченко", - наголосив журналіст.

Також Бутусов висловив сподівання, що це допоможе якнайшвидшому створенню Тимчасової слідчої комісії ВР.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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