Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці". ДОКУМЕНТ
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов отримав виклик на допит у Державне бюро розслідувань у справі про можливе розголошення державної таємниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook.
Зазначається, що допит має відбутися завтра, 29 вересня, об 11:00.
За словами Бутусова, його веде начальник відділу полковник Вадим Приймачок, і, найімовірніше, мета - дати оцінку матеріалам із кримінальної справи щодо "вагнерівців", які опублікували народні депутати і Яніна Соколова.
"Зрозуміло, я скажу всі ключові факти, щоб у справі опинилися всі реальні учасники і свідки наради в ОП напередодні провалу операції, щоб дали свідчення всі - включно з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком, начальником комітету з розвідки Русланом Демченком, заступником голови ОП Романов Машовцем, начальником ГУР МО Василем Бурбою, першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким, секретаркою президента Марією Левченко", - наголосив журналіст.
Також Бутусов висловив сподівання, що це допоможе якнайшвидшому створенню Тимчасової слідчої комісії ВР.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Скоро Юра і на тебе відкриють кримінальну справу - за розголошення державної таємниці. От так за 1,5 року із-за дебілів, які голосували за зебілів, здійснився захват державної влади прокацапськими зеленими та опзжопними колаборантами. 09.09.2020 15:05"
Пане Юрій - це не моя робота, я "не капав", їй богу.
https://censor.net/ua/comments/locate/3218382/019214be-46f9-724e-8ae8-1b509751b90d
Этот подлец водит всех за нос, СБУ, ГРУ, ФСБ.
.
Тим більше, є багато підтверджень, що ця операція проводилась і була зірвана Єрмаком.
Про яку державну таємницю тоді йдеться ?
Чому наші навіть не зробили вигляду, що добиваються видачи злочинців ?
Так тихо і скромно промовчали.
Інакше б кремліни попередили кгб лукі, одна ж контора !
Ні, наробили галасу з тими вагнерами.
А вот это:
"Елена Зеленская объяснила свой пост о передвижении украинских войск в 2014 году
Напомним, пользователи Facebook на странице супруги кандидата в президенты Владимира Зеленского Елены Зеленской http://atr.ua/news/185579-zena-zelenskogo-v-2014-godu-repostila-obavlenie-rossmi-pro-sbor-dannyh-o-peredvizeniah-vsu обнаружили , что в 2014 году она репостила данные российских пропагандистских СМИ о сборе информации касательно передвижения войск Вооруженных сил Украины."
https://atr.ua/news/185585-elena-zelenskaa-obasnila-svoj-post-o-peredvizenii-ukrainskih-vojsk-v-2014-godu
- это не разглашение гостайны.
Такие дела, малята, живете что вы, что я при фашистких режимах: вы в Украине "бубочки", а я - в народной республике про-китайской прокладки, премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса.
- ну шо допомогли тобі, синку ті кляті Зепатрійоти? (с)
Какое разглашение гос тайны, если по словам бубочки и ермака никакой операции не было....
Но они ведь в один голос утверждали что ничего небыло, т.е. и гостайны небыло!!!
Но если Бутусов разгласил, то значит они в один голос врали!!!
Ай, ай, ай, какие нехорошие дяди в окружении президента (президента не трогаем, он святой, или почти святой, ведь ясно сказал что нелох).
Зеленський, перебуваючи в Ужгороді, особисто вручив орден "За заслуги" ІІ ступеня митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви (Московського патріархату) Феодору, присвоєний указом Президента від 21 серпня 2020 року.
Як зазначають у прес-службі Зеленського, "Митрополит Феодор сприяв розширенню структури єпархії та зміцненню кадрового потенціалу..."
https://prm.ua/zelenskiy-v-uzhgorodi-osobisto-nagorodiv-mitropolita-moskovskogo-patriarhatu-za-rozbudovu/
Если было заявлено о провале операции, надо было громко увольнять главу СБУ, дабы другим неповадно было. Если кишка тонка и хотят насолить журналистам, то я лично прийду на первый зов, под стены ВР.
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
То, что АН сбили винторогие - вне всяких сомнений.
Почерк.
Про "прыгать" - см. на дату поста.
На тот момент, до комментариев выжившего курсанта, эта "версия" откуда-то взялась.
Вполне вероятно, что от рос.пропагандонов, дабы после "развенчать" и потрындеть про "школу самоубийц".
Винторогие гандоны россии сбили АН-26 на взлете и при этом стримили на рос.тв - вели видеофиксацию выполненной "работы".
Будешь дальше отмазывать свою гребанную рассеюшку?
Тебя, винторогий, в каждую вашу кучу мокать отдельно?
Ты, как фокин, войны с россией тоже не увидел?
Ты, болезное, стрим нашло?
Але нічого дивно: срані чекісти перекладають свою вину на інших - класичний прийом кончених кацапів....