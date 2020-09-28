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Новини Агресія Росії проти України
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Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці". ДОКУМЕНТ

Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов отримав виклик на допит у Державне бюро розслідувань у справі про можливе розголошення державної таємниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Зазначається, що допит має відбутися завтра, 29 вересня, об 11:00.

За словами Бутусова, його веде начальник відділу полковник Вадим Приймачок, і, найімовірніше, мета - дати оцінку матеріалам із кримінальної справи щодо "вагнерівців", які опублікували народні депутати і Яніна Соколова.

"Зрозуміло, я скажу всі ключові факти, щоб у справі опинилися всі реальні учасники і свідки наради в ОП напередодні провалу операції, щоб дали свідчення всі - включно з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком, начальником комітету з розвідки Русланом Демченком, заступником голови ОП Романов Машовцем, начальником ГУР МО Василем Бурбою, першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким, секретаркою президента Марією Левченко", - наголосив журналіст.

Також Бутусов висловив сподівання, що це допоможе якнайшвидшому створенню Тимчасової слідчої комісії ВР.

Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про можливе розголошення держтаємниці 01

Також читайте: Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Читайте: Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов

Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про можливе розголошення держтаємниці 02
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про можливе розголошення держтаємниці 03

Автор: 

держтаємниця (41) допит (696) Бутусов Юрій (3613) ПВК Вагнер (1541) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+70
Как может человек знать гостайну, если он не имеет допуска к этой самой гостайне?
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28.09.2020 13:48
+61
Ну да, это Бутусов у нас шпиён, а не эти уроды

Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны" - Цензор.НЕТ 9679
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28.09.2020 13:49
+51
Ермак, сливший }{уйлу спецоперацию, "не разгласил" гостайну, а Ю.Бутусов, рассказавший о предательстве Ермака "разгласил". Зебилы, вам закусывать надо.
Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны" - Цензор.НЕТ 4987
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28.09.2020 13:53
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"Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 8930 https://censor.net/ua/user/443157

Скоро Юра і на тебе відкриють кримінальну справу - за розголошення державної таємниці. От так за 1,5 року із-за дебілів, які голосували за зебілів, здійснився захват державної влади прокацапськими зеленими та опзжопними колаборантами. 09.09.2020 15:05"
Пане Юрій - це не моя робота, я "не капав", їй богу.
https://censor.net/ua/comments/locate/3218382/019214be-46f9-724e-8ae8-1b509751b90d
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28.09.2020 14:29 Відповісти
А Бутусов він хто ...? Воєнний чи чиновник чи хто... ??? Який в нього доступ є до держтаємниці ?????
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28.09.2020 14:41 Відповісти
Просто Бутусову хотят заткнуть рот, чтоб не акцентировал внимание на госизмене высших эшелонов власти, т.е. слуг олигархов и путлера!
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28.09.2020 14:48 Відповісти
Так уж и быть. И я открою гостайну. Наш президент не Вова Зе а Осел, переодетый в Вову Зе.
Этот подлец водит всех за нос, СБУ, ГРУ, ФСБ.
.
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28.09.2020 14:53 Відповісти
Сепарская власть продолжает давление на журналистов, ничего, тем быстрее настанет ее конец!
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28.09.2020 15:00 Відповісти
Бутусов перескажет избранные фрагменты статьи из русской Комсомольской Правды типа журнализда Коца - сливного бачка ГРУ. Но он умолчал о 2-х вещах: билеты вагнеровцам аннулировали 20-го, аж за 4 дня до до возможного совещания и возможной зрады, это легко проверить. В статье перечислены поименно все работники СБУ, кто где сидит, и за каким столом, все оперативные материалы - люди, действия, документы. Из СБУ это сливается постоянно, одним телефонным звонком тут не обойтись, в стаье прозрачный намек на людей Порошенко-Грицака в СБУ. И вишенка на торте, Бутусов был первый, кто приплел к скандалу американцев, потом уже русские начали раскручивать, даже Путин высказался. Порохоботы системно работают против Украины, в конечном итоге - в интересах Кремля
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28.09.2020 15:01 Відповісти
Та неправда. Пан Юрій та Яніна отримали інформацію і перевіряли через надійних людей, аж потім надали їй розголосу.
Тим більше, є багато підтверджень, що ця операція проводилась і була зірвана Єрмаком.
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28.09.2020 15:05 Відповісти
Ну добре. Питання на логіку.
Про яку державну таємницю тоді йдеться ?
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28.09.2020 15:24 Відповісти
Та вони на миротворці вже засвічені.
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28.09.2020 15:47 Відповісти
Тоді питання друге.
Чому наші навіть не зробили вигляду, що добиваються видачи злочинців ?
Так тихо і скромно промовчали.
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28.09.2020 15:49 Відповісти
Та брехня повна.
Інакше б кремліни попередили кгб лукі, одна ж контора !
Ні, наробили галасу з тими вагнерами.
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28.09.2020 15:59 Відповісти
Заткнись,падаль! Ще раз крякнеш із своєї ботоферми, яйцем подавишся!
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10.02.2021 19:42 Відповісти
Всі ж розуміють, що зрада це державна таємниця теперішньої влади.
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28.09.2020 15:03 Відповісти
Раскрыта страшная тайна, что в Украине тайн не может быть в принципе.
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28.09.2020 15:19 Відповісти
Таємниця полішинеля, розказав про те, що в ОПУ сидить ворог - агент ФСБ. Задзеркалля.
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28.09.2020 15:21 Відповісти
алєнь гебнявий, папанька Єрмака співробітник ГУР рф, а ти тут казочки розповідаєш перед ким він не прогнувся,....
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28.09.2020 16:20 Відповісти
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 5287
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28.09.2020 15:38 Відповісти
Один из авторов Харьковских Соглашений, которые дали возможность захватить Крым Путину, Р. Демченко, почитатель "русского мира", люстрированный чиновник банды Януковича, теперь начальника комитета по разведке. Как такое возможно? Ермак-Козырь подобрал окружение для Зе исключительно из предателей. Так чему удивляться, что операции спецслужб проваливаются, а в войне с роSSией мы окончательно проиграем.
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28.09.2020 15:49 Відповісти
О, как, "разглашение гостайны", оказывается.
А вот это:
"Елена Зеленская объяснила свой пост о передвижении украинских войск в 2014 году
Напомним, пользователи Facebook на странице супруги кандидата в президенты Владимира Зеленского Елены Зеленской http://atr.ua/news/185579-zena-zelenskogo-v-2014-godu-repostila-obavlenie-rossmi-pro-sbor-dannyh-o-peredvizeniah-vsu обнаружили , что в 2014 году она репостила данные российских пропагандистских СМИ о сборе информации касательно передвижения войск Вооруженных сил Украины."
https://atr.ua/news/185585-elena-zelenskaa-obasnila-svoj-post-o-peredvizenii-ukrainskih-vojsk-v-2014-godu
- это не разглашение гостайны.

Такие дела, малята, живете что вы, что я при фашистких режимах: вы в Украине "бубочки", а я - в народной республике про-китайской прокладки, премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса.
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28.09.2020 15:51 Відповісти
зеленый гундос - крот
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28.09.2020 15:56 Відповісти
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 5443
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28.09.2020 16:10 Відповісти
Похож на блудливого кота. Я, конечно, не о президенте.
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28.09.2020 17:47 Відповісти
По Зеленскому должно быть дело открыто, как в Уотергейтском скандале.
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28.09.2020 16:15 Відповісти
Перефразую:
- ну шо допомогли тобі, синку ті кляті Зепатрійоти? (с)
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28.09.2020 16:32 Відповісти
Ой ржу не могу.....
Какое разглашение гос тайны, если по словам бубочки и ермака никакой операции не было....
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28.09.2020 17:18 Відповісти
Разглашение гостайны???
Но они ведь в один голос утверждали что ничего небыло, т.е. и гостайны небыло!!!
Но если Бутусов разгласил, то значит они в один голос врали!!!
Ай, ай, ай, какие нехорошие дяди в окружении президента (президента не трогаем, он святой, или почти святой, ведь ясно сказал что нелох).
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28.09.2020 17:46 Відповісти
По факту дед Земли и отец Эрмека а может идед, имеют опыт работы в службах, вот вам и результат
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28.09.2020 17:58 Відповісти
Зебилы по ходу превзошли сами себя в своей тупости и начали новые правила юриспруденции придумывать . Это что то новенькое ВОЗМОЖНОЕ совершение преступления . Ну так скоро начнут сажать за возможную кражу или возможное убийство . Все юристы мира просто охренели от таких раскладов. Раньше всегда наказывали за попытку совершения преступления , когда у человека был умысел на это но по каким то причинам оно не состоялось , а так что бы не было самого факта преступления но , оно типа может есть , а может нет , но дело мы возбудим это просто трендец с особым цинизмом.
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28.09.2020 18:03 Відповісти
Проти воїнів АТО, волонтерів і патріотів Віслюк заводить кримінальні справи, а слуг кремля нагороджує за заслуги.

Зеленський, перебуваючи в Ужгороді, особисто вручив орден "За заслуги" ІІ ступеня митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви (Московського патріархату) Феодору, присвоєний указом Президента від 21 серпня 2020 року.
Як зазначають у прес-службі Зеленського, "Митрополит Феодор сприяв розширенню структури єпархії та зміцненню кадрового потенціалу..."
https://prm.ua/zelenskiy-v-uzhgorodi-osobisto-nagorodiv-mitropolita-moskovskogo-patriarhatu-za-rozbudovu/
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28.09.2020 18:39 Відповісти
Черговий плювок в обличчя українському народові. Нагорода кремлівській агентурі на Заході України за розбудову і розширення їх мережі. Не дивно, що це робить людина, для якої святий акт Вселенського Патріарха, надання Томосу ПЦУ, просто тєрмос. Пам'ятаєте, Вова термос, або абсолютно тупий предмет...
Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці" - Цензор.НЕТ 3706
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28.09.2020 21:20 Відповісти
Хто знає, чи дає Зе концерти в своєму Охвісі? Чи часто він там стрибає, б'є органом по роялю; а як часто у нього зносити з Мендель і чи не показують це по місцевому Охвісному телебаченню?..
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28.09.2020 19:36 Відповісти
сейчас все внимание население Украины обращено к Чугуеву и эта трагедия затмила даже тот факт что в офисе презизедента есть крот я думаю не случайно
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28.09.2020 20:13 Відповісти
Юра если что тебя прийдут поддержать сотни людей ,,,, ты ток проинформируи где и когда,,,
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28.09.2020 20:17 Відповісти
Бутусова будут допрашивать по поводу того кто ему здал крота ведь это государственная тайна интересно только какого государства
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28.09.2020 20:17 Відповісти
Державною таємницею має бути злочинна антиукраїнська діяльність високих посадовців? Співробітники спецслужб України пішли на безпрецедентний крок, розповівши як агентура кремля в Україні зірвала їх витончену операцію по знищенню банди Вагнера, яку вони провадили спільно зі спецслужбами США. А тепер про це знає весь світ. Намагання в цій ситуації залякати Ю. Бутусова і Я. Соколову, закрити їм рота, виглядає просто огидно.
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28.09.2020 21:09 Відповісти
В "Бравом солдате Швейке" спятившего генерала то же приравняли к государственной тайне...
Если было заявлено о провале операции, надо было громко увольнять главу СБУ, дабы другим неповадно было. Если кишка тонка и хотят насолить журналистам, то я лично прийду на первый зов, под стены ВР.
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28.09.2020 21:32 Відповісти
Согласно действующего законодательства ДОПУСКАЕТСЯ разглашение гос.тайны с целью предотвращения более тяжкого преступления - например государственную измену президентом и его гос.аппарата !
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28.09.2020 22:58 Відповісти
Сюр или банкрутство зеленой власти? какое может быть разглашение гос. тайны если человек не имеет ни допуска ни доступа к той тайне... любой человек может что то реально или фантастически предположить и завтра окажется что это граничит с гос. тайной... ну и что? вкамеру его? чтоб не мечтал? и не предполагал?
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28.09.2020 23:15 Відповісти
Венедиктова вместо обеспечения надлежащего процессуального контроля над совершением преступления обеспечила "слив" информации подозреваемым на ранней стадии расследования, в результате чего легенды агентов НАБУ разоблачены и доказательная база осталась недостаточной для ареста коррумпированных чудовищ.Источник: https://censor.net/ru/n3221714
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28.09.2020 23:45 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 02:01 Відповісти
Никто из самолёта не прыгал. Чтобы десантироваться, надо надеть парашюты и открыть рампу, а это займёт много времени, никому не придёт в голову этим заниматься при отказе двигателя. Парашютов у курсантов не было, да и не помог бы парашют - высота мала. Темно, земли не видно. Куда прыгать? Разве университет военно-воздушных сил - школа самоубийц?
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29.09.2020 03:20 Відповісти
А ты всё пропагандонишь, Sergey Usp.
То, что АН сбили винторогие - вне всяких сомнений.
Почерк.

Про "прыгать" - см. на дату поста.
На тот момент, до комментариев выжившего курсанта, эта "версия" откуда-то взялась.
Вполне вероятно, что от рос.пропагандонов, дабы после "развенчать" и потрындеть про "школу самоубийц".
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29.09.2020 08:47 Відповісти
А может, это ты пропагандонишь? Чтобы высказывать версии, по каждому конкретному случаю нужны хотя бы обоснования, хотя бы какие-то улики, следы.
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29.09.2020 11:47 Відповісти
Итак.
Винторогие гандоны россии сбили АН-26 на взлете и при этом стримили на рос.тв - вели видеофиксацию выполненной "работы".
Будешь дальше отмазывать свою гребанную рассеюшку?
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29.09.2020 15:25 Відповісти
Ссылку дай на стрим.
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29.09.2020 19:30 Відповісти
Ты совсем оскотинился, Sergey Usp, Фокиным прикидываешься?
Тебя, винторогий, в каждую вашу кучу мокать отдельно?
Ты, как фокин, войны с россией тоже не увидел?
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29.09.2020 23:15 Відповісти
Да-да, Вы главное, не волнуйтесь, выпейте лекарство и спать.
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30.09.2020 04:11 Відповісти
Что "да-да"?
Ты, болезное, стрим нашло?
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30.09.2020 08:14 Відповісти
Отвали, придурок.
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30.09.2020 11:01 Відповісти
Опять в зеркало долбишься, Sergey Usp.
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01.10.2020 12:23 Відповісти
Ермак допущен к гостайне, разгласил и предал. И ему ничего. А Бутусов? У него что, допуск есть? Подписку давал? Что он мог разгласить? То что сам в СМИ прочитал? Маразм полный. Такая вот у нас власть. зелёная-презелёная.
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29.09.2020 03:02 Відповісти
але ж, але ж САМ преЗЕрвадент сказав, що це все "повна маячня"! Вони хай там вже визначаться: МАЯЧНЯ ЧИ ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ???????????

Але нічого дивно: срані чекісти перекладають свою вину на інших - класичний прийом кончених кацапів....
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29.09.2020 04:28 Відповісти
дяде Коле (Патрушеву) операцию засветили уже давно, они ждали емисара Гру МО Украины для задержания. Но операция шля в електронном режиме и потуги Армяка ее заморозить, наверное, не удались. И тогда, видимо, он и видал конкретною информацию, знал ведь на что идет. Ксати, после увольнения Бурбы в СМИ проскочила информация о финансовой проверке ведомства, инициировал ОПУ (Армяк). Если следователь ДБР тот же, который работал у Матиоса в Военной прокуратуре, тогда ждите в ДБР и личного друга Матиоса Константина Кулика. Бывший подчиненный Матиоса по Южной траспортной прокуратуре уже зам Генпрокурора, то и другой подчиненный К.Кулик то же должен руководить ГПУ. Кстати, бывшие сослуживцы Кулика по прокуратуре Харьковской области, уведомляли, со слов Кулика, что дидусь Матиоса и дидусь Кулика вместе работали в райотделе МГБ в Львовской области в 40 годах и уже тогда активно вели борьбу против украинського народа.
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29.09.2020 08:33 Відповісти
То что у власти конченные идиоты уже не является государственной тайной.
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29.09.2020 11:17 Відповісти
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