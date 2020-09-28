"Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко

У партії "Слуга народу" заявили про наміри проводити паралельний підрахунок голосів на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах в обласних центрах України.

Про це заявив лідер партії Олександр Корнієнко на презентації підсумків висунення кандидатів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в понеділок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проведення на всіх виборчих дільницях паралельного підрахунку партія не обіцяє, "але основні моменти, міста-мільйонники, обласні центри, обласні ради" будуть ним охоплені.

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