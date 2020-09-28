УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10740 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
3 125 70

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов

Влада очікує програшний для себе результат, тому готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня, намагаючись не допустити сильних опозиційних кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста – так звана "правляча партія" стрімко втрачає рейтинг, в той час як команда "Європейської Солідарності" збільшує підтримку громадян", – зазначив парламентарій.

За словами Герасимова, "такий розклад сил лякає Зеленського, який вирішив скористатися методами Лукашенка: скасовувати вибори, як на Донбасі, не допускати до реєстрації опозиційних кандидатів і цілі партії, а на їхнє місце реєструвати "клонів", зокрема як в Умані".

"Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище, менш ніж пів року до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе", – підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко

Герасимов розповів, що також має місце банальне адміністративний тиск на кандидатів.

"У Сумах нашого кандидата, легендарного полковника Валерія Ісмаілова влада Зеленського спробувала незаконно звільнити з посади наступного ж дня після його представлення в команді "Європейської Солідарності. Для спотворення результатів виборів на місцях в хід пішли продажі місць в комісіях. На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, в Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Філатова", – звертає увагу співголова "Європейської Солідарності".

Герасимов закликає небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від "Європейської Солідарності".

Автор: 

місцеві вибори (1366) фальсифікація (170) Герасимов Артур (298) Європейська Солідарність (1089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2514
показати весь коментар
28.09.2020 14:36
+12
Звернення до вірних зеботів...

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
28.09.2020 14:34
+11
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9920
показати весь коментар
28.09.2020 14:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как упадут, надо добивать, чтоб не поднялись.
показати весь коментар
28.09.2020 14:14 Відповісти
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2514
показати весь коментар
28.09.2020 14:36 Відповісти
Если коррупцию нельзя победить,- её нужно возглавить
показати весь коментар
28.09.2020 15:17 Відповісти
Она вообще выборы на весну хочет перенести. Думают у них весной что-то от рейтинга останется
показати весь коментар
28.09.2020 14:15 Відповісти
Как раз таки соцопросы ничего не значат, это на бумаге и по телефону. Боюсь зебилы победят на выборах. Ибо многие не пойдут на выборы из-за страха коронавируса. А зебилы пойдут, им похер, они без масок в забитых маршрутках ездиют. Так, что реванш продолжается
показати весь коментар
28.09.2020 14:15 Відповісти
Нифига. Зебилы потерпят очень ощутимое поражение.
показати весь коментар
28.09.2020 14:17 Відповісти
Рейтинги, строяцца по соц опросам. Соц опросы сейчас строятся по телефонным звонкам. Не известно какая будет эпид. ситуация по состоянию на 25е октября... Пенсы за платформенщиков за смертью голосовать не пойдут, будут дома сидеть ибо коронавирус. Так шо запоповщики ваще пролетают. А вот зебилы, таксисты и голосователи по приколу типа студентов, попротся без страха и без зазрения совести на дильницы и проголосуют за слуг уродов...
показати весь коментар
28.09.2020 14:19 Відповісти
Ситуация будет чуть хуже нынешней. Так что все придут голосовать. Более того, рейтинг зебилов продолжает падать
показати весь коментар
28.09.2020 14:22 Відповісти
Починаєш виправдовувати поразку Петра Олексійовича? Молодец- усе розумієш!)))))))
показати весь коментар
28.09.2020 14:26 Відповісти
Правильно, ПЕС готовится к своему провалу. А как дысали, как дысали!
показати весь коментар
28.09.2020 16:06 Відповісти
Петро в этот раз наберет больше их
показати весь коментар
28.09.2020 14:20 Відповісти
Все свинарчуки пошли в слугу народа.
показати весь коментар
28.09.2020 14:25 Відповісти
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9920
показати весь коментар
28.09.2020 14:45 Відповісти
А тебе мало в списках зебилов бывших рыгов и своих "свинарчуков" Вас тут зебильная власть на сотни лярдов гривен разводит, а он все о Свинарчуках. Траншей МВФ не будет. Потому либо курс 50, либо пенсы с бюджетниками идут землю жрать. Дефицит бюджета 300 лярдов минимум.
показати весь коментар
28.09.2020 14:25 Відповісти
не зеленских молодец, а его зебилы молодцы, которые если сделают себя и нас вместе с ними 3й раз, то им нада устроить ночь длинных ножей как это было 2 июля 1934
показати весь коментар
28.09.2020 14:21 Відповісти
У зельца есть. Хотя в 2019 обещал снижение. Не помнишь???
показати весь коментар
28.09.2020 14:32 Відповісти
ему стидно, поетому ЕТОГО он не помнит.
показати весь коментар
28.09.2020 14:52 Відповісти
якшо зебіли підуть, а многіє ні, то у мене питання - а хто такі ці многіє і чим вони краще зебілів, якшо не здатні надіти маску й прийти на вибори? якщо самі без бою віддадуть владу ватним блазням?
показати весь коментар
28.09.2020 15:10 Відповісти
зеленые падлюки
показати весь коментар
28.09.2020 14:16 Відповісти
А сказати що хтів?
показати весь коментар
28.09.2020 14:27 Відповісти
тут не говорят, тут пишут.
читать умеешь или глаз хлопнулся?
показати весь коментар
28.09.2020 14:50 Відповісти
у бойки точно растет доиграются эти любители метатся какашками
показати весь коментар
28.09.2020 14:18 Відповісти
у боки только на бамуге растет.
ніфіга у опзж нет.
их 10-11% и все.
показати весь коментар
28.09.2020 14:58 Відповісти
швидше на екрані... Як би там не було, але нічого не поробиш з маніпуляціями свідомістю, якщо "аналізатор" відсутній, а стадний інстинкт- домінує.
показати весь коментар
28.09.2020 15:31 Відповісти
Не забываем, что у медведчука еще куча помойных каналов. Эта вся свора начнет жестко отрабатывать накануне выборов президента и рады. Так или иначе часть сторонников "зе" туда перетечет.
показати весь коментар
28.09.2020 15:38 Відповісти
безусловно.
но переметнется та часть, которая ушла от опзж к зеленим деградантам.
поетому, как било и всегда в Украине - 10-11% кацапав.
показати весь коментар
28.09.2020 15:42 Відповісти
Влада дебільна, бо забула чим закінчуються фальсифікації виборів в Україні.
показати весь коментар
28.09.2020 14:17 Відповісти
зелених терпеть не будут.
не дай Бог зеленим начать фальсификации виборов.
показати весь коментар
28.09.2020 14:53 Відповісти
Кінець зеленій плісняві.
показати весь коментар
28.09.2020 14:18 Відповісти
По моему нам уже пора привыкнуть. Еще не было такой власти, которая бы не готовилась к фальсификациям.
показати весь коментар
28.09.2020 14:18 Відповісти
Вона неодмінно,це робитиме...Бо при владі знахабнілі й очманіли владо й користолюбці!!
показати весь коментар
28.09.2020 14:24 Відповісти
В ЄС вирішили, що ніхто наших славних демократичних традицій порушувати не стане і в разі зменшення підтримки вдасться до перевірених методів?
показати весь коментар
28.09.2020 14:27 Відповісти
Ну хоть военное положение не вводят ,как Пэтя ...
показати весь коментар
28.09.2020 14:30 Відповісти
Одна их главних ошибок Порошенко - не ввів військовий стан в Україні.
показати весь коментар
28.09.2020 14:59 Відповісти
Да,при чём в 2014 году ...
показати весь коментар
28.09.2020 15:20 Відповісти
именно
показати весь коментар
28.09.2020 15:21 Відповісти
И шо, выборы не состоялись при "Пэте"?
показати весь коментар
28.09.2020 15:49 Відповісти
Звернення до вірних зеботів...

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
28.09.2020 14:34 Відповісти
Сарделька... сосиска... редиска... Навуходоносор... Петух гамбургский, це -- ти!!
показати весь коментар
28.09.2020 15:34 Відповісти
це не влада, це система!!! системі до сраки колір втягнутих у неї.
показати весь коментар
28.09.2020 14:38 Відповісти
То, что они хотят спастись от поражения на выборах - это факт. Но зачем голосовать за пустозвонов-зебуинов, если опзж обещает еще больше? Ну и вся Западная Украина отпадёт от зебилья, маланцы по-украински не разговаривают, и местным трудно их понять
показати весь коментар
28.09.2020 14:42 Відповісти
noname, власну щелепну обмеженість описуєш?
показати весь коментар
28.09.2020 15:36 Відповісти
поцілуй мене в "уста малинові", Іг Шу, я ненавиджу зелених не просто так, а за всю ту гидоту, яку вони наробили. А ти готуйся, тебе кинуть твої зелені хазяї, як використаний презерватив, навіть якщо ти сама верещук
показати весь коментар
28.09.2020 16:14 Відповісти
noname, моя відповідь відноситься до:"и местным трудно их понять..." Зе!лених запхни Мертвечуку в гланди...
показати весь коментар
28.09.2020 16:31 Відповісти
як і того Зе!біла 13, що читаєш.
показати весь коментар
28.09.2020 16:34 Відповісти
Зачем им фальсифицировать, они просто не зарегистрируют конкурентов для участия в выборах, как уже, например, мэра Умани не зарегистрировали. Вот и всё. Оставят в бюллетенях только себя и своих союзничков - ОПЗЖ, Шария и прочих сепаров. У них есть хорошие учителя в России и Беларуси.
показати весь коментар
28.09.2020 14:48 Відповісти
Зеленского и его партейку более никто терпеть не собирается.
Будут фальсификации от зелений - зелених начнут гнать.
показати весь коментар
28.09.2020 14:51 Відповісти
Європейська Солідарність перемагає в України.
Почнеться перегляд діяльності зелених в держструктурах, суди і посадки зелених по всій Україні.
показати весь коментар
28.09.2020 14:57 Відповісти
Артурчик понимает что за сбитых летчиков из БПП, никто голосовать не будет, и готовит почву для оправданий и обвинений
показати весь коментар
28.09.2020 15:00 Відповісти
та пролетает твой зелений и ти вместе с ним.
показати весь коментар
28.09.2020 15:07 Відповісти
Зелений і команда давно беруть приклад з Луки. Не доходить, чим це може закінчитись.
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5193

Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7146
показати весь коментар
28.09.2020 15:06 Відповісти
Ох , не лякайте , бо украінці вже налякані !
показати весь коментар
28.09.2020 20:14 Відповісти
Рейтинг подал стремительным домкратом
показати весь коментар
28.09.2020 15:19 Відповісти
после "стремительним" ви слово "зеленим" пропустили.
показати весь коментар
28.09.2020 15:22 Відповісти
Пепики, вы все ясновидящие, или только Артурка великий шаман?
показати весь коментар
28.09.2020 16:16 Відповісти
Причина очень простая - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан

================================================================

ХЕРасимов!!!

ТЫ ЭТО УЖЕ ГОВОРИЛ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, НО ВАШ ОФФШОРНЫЙ МАЛЬДИВСКИЙ, МАРОДЕР ЖИДКО .........

ТОЛЬКО ПОРОХОБОТЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ ХИТРОСОБРАННОЙ ПАРТИИ, ВМЕСТЕ и ТАКИМ ЖЕ ЕЕ ГЛАВОЙ ПОРОШЕНКО - МОГУТ В ЭТО ПОВЕРИТЬ

РЕЙТИНГ ВАШЕЙ ПАРТИИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАРТИИ ЗЕЛЕНСКОГО НИЖЕ ПЛИНТУСА!!!

И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЫ ЭТО УВИДИТЕ!!!

НИКТО НЕ ЗАБЫЛ, КАК ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО, ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫШАЛИСЬ ТАРИФЫ ЖКХ:
ОТОПЛЕНИЕ на 800%
ГАЗ на 700%
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОПУСТИЛИ КУРС ГРИВНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ на 300%

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ......................................................

УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ, НАПРИМЕР: У МЕНЯ ПЕНСИЯ БЫЛА $174, А ПРИ ПОРОШЕНКО СТАЛА $71

А ИЗ-ЗА СВОЕЙ ТУПОСТИ и ПРЕСТУПНОЙ УМЫШЛЕННОЙ или НЕУМЫШЛЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ДОПУСТИЛИ ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ

ТАКЖЕ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДОПУСТИЛИ ВЗРЫВЫ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ, ИЗ-ЗА ЭТОГО УКРАИНА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ СТРАНЫ

И ЭТО В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!

А ВОЗМЕСТИЛИ ЭТИ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ИЗ НИЩЕГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ!!!

И НИКТО ЗА ЭТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!

ТУТ ЕЩЕ МОЖНО МНОГО ЧЕГО НАПИСАТЬ О БРЕХНЕ ПОРОШЕНКО и ДРУГОМ...............

НО ДУМАЮ и ЭТОГО ВПОРЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ШОБЫ ПОНЯТЬ:

ТАКИЕ КАК пОРОШЕНКО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВЛАСТИ!!!
показати весь коментар
28.09.2020 16:31 Відповісти
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7176
показати весь коментар
28.09.2020 16:35 Відповісти
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9773
показати весь коментар
28.09.2020 16:36 Відповісти
зебуине, здесь не принято орать! впрочем, зебуины всегда орут, когда их чпокает коллективный зеленский
показати весь коментар
28.09.2020 20:23 Відповісти
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2185
показати весь коментар
28.09.2020 16:38 Відповісти
ОПЗЖ- исти , не кажіть гоп , поки не перескочите , бо ваші рейтинги намальовані за газпромівське бабло , а рейнг ЄС Солідарність , дійсно набирає обертів !
показати весь коментар
28.09.2020 20:13 Відповісти
У геноцидника пепосвина антирейтинг 80 %. Максимум тарифному віртуозу світить 20 %.
показати весь коментар
28.09.2020 22:05 Відповісти
Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9597
показати весь коментар
28.09.2020 21:09 Відповісти
Для этих выборов необходима максимальная явка. Максимальная явка это страшный сон Кремля.
показати весь коментар
01.10.2020 05:33 Відповісти
 
 