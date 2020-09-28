Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов
Влада очікує програшний для себе результат, тому готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня, намагаючись не допустити сильних опозиційних кандидатів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.
"Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста – так звана "правляча партія" стрімко втрачає рейтинг, в той час як команда "Європейської Солідарності" збільшує підтримку громадян", – зазначив парламентарій.
За словами Герасимова, "такий розклад сил лякає Зеленського, який вирішив скористатися методами Лукашенка: скасовувати вибори, як на Донбасі, не допускати до реєстрації опозиційних кандидатів і цілі партії, а на їхнє місце реєструвати "клонів", зокрема як в Умані".
"Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище, менш ніж пів року до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе", – підкреслив нардеп.
Герасимов розповів, що також має місце банальне адміністративний тиск на кандидатів.
"У Сумах нашого кандидата, легендарного полковника Валерія Ісмаілова влада Зеленського спробувала незаконно звільнити з посади наступного ж дня після його представлення в команді "Європейської Солідарності. Для спотворення результатів виборів на місцях в хід пішли продажі місць в комісіях. На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, в Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Філатова", – звертає увагу співголова "Європейської Солідарності".
Герасимов закликає небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від "Європейської Солідарності".
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читать умеешь или глаз хлопнулся?
ніфіга у опзж нет.
их 10-11% и все.
но переметнется та часть, которая ушла от опзж к зеленим деградантам.
поетому, как било и всегда в Украине - 10-11% кацапав.
не дай Бог зеленим начать фальсификации виборов.
Будут фальсификации от зелений - зелених начнут гнать.
Почнеться перегляд діяльності зелених в держструктурах, суди і посадки зелених по всій Україні.
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ХЕРасимов!!!
ТЫ ЭТО УЖЕ ГОВОРИЛ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, НО ВАШ ОФФШОРНЫЙ МАЛЬДИВСКИЙ, МАРОДЕР ЖИДКО .........
ТОЛЬКО ПОРОХОБОТЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ ХИТРОСОБРАННОЙ ПАРТИИ, ВМЕСТЕ и ТАКИМ ЖЕ ЕЕ ГЛАВОЙ ПОРОШЕНКО - МОГУТ В ЭТО ПОВЕРИТЬ
РЕЙТИНГ ВАШЕЙ ПАРТИИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАРТИИ ЗЕЛЕНСКОГО НИЖЕ ПЛИНТУСА!!!
И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЫ ЭТО УВИДИТЕ!!!
НИКТО НЕ ЗАБЫЛ, КАК ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО, ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫШАЛИСЬ ТАРИФЫ ЖКХ:
ОТОПЛЕНИЕ на 800%
ГАЗ на 700%
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОПУСТИЛИ КУРС ГРИВНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ на 300%
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ШОКИРУЮЩЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ПРОДУКТЫ, ТОВАРЫ......................................................
УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ, НАПРИМЕР: У МЕНЯ ПЕНСИЯ БЫЛА $174, А ПРИ ПОРОШЕНКО СТАЛА $71
А ИЗ-ЗА СВОЕЙ ТУПОСТИ и ПРЕСТУПНОЙ УМЫШЛЕННОЙ или НЕУМЫШЛЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ДОПУСТИЛИ ИЛОВАЙСКИЙ и ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЛЫ В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ
ТАКЖЕ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДОПУСТИЛИ ВЗРЫВЫ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ, ИЗ-ЗА ЭТОГО УКРАИНА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ СТРАНЫ
И ЭТО В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!
А ВОЗМЕСТИЛИ ЭТИ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ИЗ НИЩЕГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ!!!
И НИКТО ЗА ЭТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
ТУТ ЕЩЕ МОЖНО МНОГО ЧЕГО НАПИСАТЬ О БРЕХНЕ ПОРОШЕНКО и ДРУГОМ...............
НО ДУМАЮ и ЭТОГО ВПОРЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ШОБЫ ПОНЯТЬ:
ТАКИЕ КАК пОРОШЕНКО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВЛАСТИ!!!