Влада готується до фальсифікацій на місцевих виборах через падіння рейтингу, - Герасимов

Влада очікує програшний для себе результат, тому готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня, намагаючись не допустити сильних опозиційних кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста – так звана "правляча партія" стрімко втрачає рейтинг, в той час як команда "Європейської Солідарності" збільшує підтримку громадян", – зазначив парламентарій.

За словами Герасимова, "такий розклад сил лякає Зеленського, який вирішив скористатися методами Лукашенка: скасовувати вибори, як на Донбасі, не допускати до реєстрації опозиційних кандидатів і цілі партії, а на їхнє місце реєструвати "клонів", зокрема як в Умані".

"Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище, менш ніж пів року до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе", – підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" має намір вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах, - Корнієнко

Герасимов розповів, що також має місце банальне адміністративний тиск на кандидатів.

"У Сумах нашого кандидата, легендарного полковника Валерія Ісмаілова влада Зеленського спробувала незаконно звільнити з посади наступного ж дня після його представлення в команді "Європейської Солідарності. Для спотворення результатів виборів на місцях в хід пішли продажі місць в комісіях. На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, в Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Філатова", – звертає увагу співголова "Європейської Солідарності".

Герасимов закликає небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від "Європейської Солідарності".