Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити

Провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка звинуватили в приховуванні податків і відкрили кримінальне провадження. Його колег докторів і кандидатів наук, лікарів-дослідників вже викликали на допити.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора виповнилося б 84 роки моєму Татові - гаряче любленому Миколі Матвійовичу Бондаренку. Людина, Хірург, доктор медичних наук, професор, який був безмежно відданий своїм пацієнтам. Його вже три роки немає з нами, але багато тисяч людей щасливо живуть завдяки його вмілим рукам, таланту Вченого та Великому Серцю. Згадаймо ж тихенько, посумуймо і порадіймо, що він був серед нас. Дякую, Друзі, Вам", - написав він.

Як зазначив Бондаренко, батько вчив його бути чесним перед собою і людьми, дорожити своїм ім'ям, своєю сім'єю: "Репутація і Ім'я, Гідність і Прізвище - те, що ніколи не можна втрачати. ​​Він щиро радів моїм успіхам в науці, дослідженнях, тому, які технології лікування раку нам вдалося залучити в цю країну. Він був щасливий, що ще за його життя я встиг стати найбільш цитованим вченим України, став першим у рейтингу наукового цитування серед медиків. Він ніколи не брав хабарі, навчив і мене цьому і пишався, що ми знайшли шлях безкоштовно лікувати сотні людей. Через клінічні дослідження. Як шкода, що незабаром його не стало. Зараз би він побачив якийсь потужний центр ми створили. Які унікальні препарати застосовуємо. Який чудовий колектив вихований, і, які унікальні програми доступні зараз у нас у Дніпрі! Мені зараз дуже нелегко, але, коли побував у тата, у Миколи Матвійовича, мені стало легше".

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"Дорогі друзі! Світ тісний, а наше місто і навіть вся країна - один дім. Якщо почуєте про мене щось погане, негідне - не вірте. Я чистий перед своєю совістю і Пам'яттю Батька. Я завжди вважав своїм обов'язком чесно платити податки і став лідером з їх сплати серед підприємців країни. Сплативши державі десятки мільйонів гривень податків за свою інтелектуальну працю, я звинувачений в їх приховуванні. Я подав позов до суду і вірю, що справедливість переможе. Вони ж відкрили кримінальне провадження. Моїх колег докторів і кандидатів наук, талановитих лікарів-дослідників вже викликали на допити. На піку COVID-19. Тут у нас в Дніпрі нова "справа лікарів"?

Ми працювали чесно і будемо відстоювати справедливість. Ми зараз будемо захищати не тільки особисто себе, але, головним чином, можливість України проводити клінічні дослідження, можливість тисячам найкращих лікарів їх виконувати в майбутньому, десяткам тисяч безнадійно хворих людей дати безкоштовний шанс на порятунок. Справу, подібну до моєї, вже виграв у двох судах інший дніпровський професор, і зараз всі чекають рішення Верховного Суду України. Панове, будь ласка, вирішіть це питання скоріше, інакше сьогодні я, мої колеги, а завтра тисячі інших дослідників будуть викликані на допити. Поясніть податківцям, що податок на додану вартість при експорті послуг закордон в клінічних дослідженнях при роботі з закордонними компаніями неправомірний. Це внутрішній, а не експортний податок. У його несплаті нас і хочуть звинуватити. Вперше за 18 років роботи і численних перевірок без зауважень раніше", - написав Бондаренко.

Він також підкреслив, що для нього і для його співробітників головним кредом була безкорислива допомога людям: "Сьогодні ми дуже потребуємо Вашої всебічної підтримки. Перш за все - моральної. Ми будемо раді будь-яким зусиллям з підтримки клініки професора Ігоря Бондаренка в Дніпрі від всіх небайдужих. Я хочу, щоб ця справа була резонансною. Нам потрібна допомога організацій, які проводять клінічні дослідження, зарубіжних компаній-спонсорів, фарміндустрії, МОЗ та Державного експертного центру, Європейської Бізнес-асоціації, асоціації клінічних дослідників України, Торгово-промислової Палати, юристів і адвокатів, пацієнтів і вже видужалих, колег-лікарів і вчених, журналістів, медійників. Не набридло писати про політику! Ось тут реальне життя і суперсюжет. Дмитро Гордон, Яніна Соколова, Алла Мазур - слабо поговорити з провідним професором-онкологом країни? Про проблеми інноваційного лікування невиліковних захворювань. Хто ще сміливий?"

"Я зараз хвилююся. Дуже. За себе вже меншою мірою. Тому що твердо вирішив - буде рішення суду і я його виконаю. Яким би воно не було. Але, якщо ми програємо - це буде означати, що клінічні дослідження в медицині з закордонними компаніями так, як це робиться зараз - проводити буде категорично не можна. І тоді ми, Україна, будемо відкинуті в Середньовіччя, а талановитим людям тут, в цій країні робити буде нічого. Я вірю, що так не станеться. Бог допоможе. І Ви, Друзі. Дякую за допомогу всім ...

А поки мені вже допоміг мій покійний Тато. Подивившись в його очі на обеліску, я зрозумів і вирішив, що мовчати не можна. Чи страшно виходити і не мовчати? - Страшно! Але, тоді, пішовши в інший світ, ми не залишимо за собою нічого.

Світла пам'ять Миколі Матвійовичу Бондаренку. Без нього цього поста не було б. Він його моральний і духовний співавтор.

Дякую, тату. Спочивай з миром. Пам'ятаємо, любимо. Твій син, професор Ігор Бондаренко", - додав він.



