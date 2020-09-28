УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10740 відвідувачів онлайн
Новини
24 986 183

Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити

Нова

Провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка звинуватили в приховуванні податків і відкрили кримінальне провадження. Його колег докторів і кандидатів наук, лікарів-дослідників вже викликали на допити.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора виповнилося б 84 роки моєму Татові - гаряче любленому Миколі Матвійовичу Бондаренку. Людина, Хірург, доктор медичних наук, професор, який був безмежно відданий своїм пацієнтам. Його вже три роки немає з нами, але багато тисяч людей щасливо живуть завдяки його вмілим рукам, таланту Вченого та Великому Серцю. Згадаймо ж тихенько, посумуймо і порадіймо, що він був серед нас. Дякую, Друзі, Вам", - написав він.

Як зазначив Бондаренко, батько вчив його бути чесним перед собою і людьми, дорожити своїм ім'ям, своєю сім'єю: "Репутація і Ім'я, Гідність і Прізвище - те, що ніколи не можна втрачати. ​​Він щиро радів моїм успіхам в науці, дослідженнях, тому, які технології лікування раку нам вдалося залучити в цю країну. Він був щасливий, що ще за його життя я встиг стати найбільш цитованим вченим України, став першим у рейтингу наукового цитування серед медиків. Він ніколи не брав хабарі, навчив і мене цьому і пишався, що ми знайшли шлях безкоштовно лікувати сотні людей. Через клінічні дослідження. Як шкода, що незабаром його не стало. Зараз би він побачив якийсь потужний центр ми створили. Які унікальні препарати застосовуємо. Який чудовий колектив вихований, і, які унікальні програми доступні зараз у нас у Дніпрі! Мені зараз дуже нелегко, але, коли побував у тата, у Миколи Матвійовича, мені стало легше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення раку, - ЦГЗ

"Дорогі друзі! Світ тісний, а наше місто і навіть вся країна - один дім. Якщо почуєте про мене щось погане, негідне - не вірте. Я чистий перед своєю совістю і Пам'яттю Батька. Я завжди вважав своїм обов'язком чесно платити податки і став лідером з їх сплати серед підприємців країни. Сплативши державі десятки мільйонів гривень податків за свою інтелектуальну працю, я звинувачений в їх приховуванні. Я подав позов до суду і вірю, що справедливість переможе. Вони ж відкрили кримінальне провадження. Моїх колег докторів і кандидатів наук, талановитих лікарів-дослідників вже викликали на допити. На піку COVID-19. Тут у нас в Дніпрі нова "справа лікарів"?

Ми працювали чесно і будемо відстоювати справедливість. Ми зараз будемо захищати не тільки особисто себе, але, головним чином, можливість України проводити клінічні дослідження, можливість тисячам найкращих лікарів їх виконувати в майбутньому, десяткам тисяч безнадійно хворих людей дати безкоштовний шанс на порятунок. Справу, подібну до моєї, вже виграв у двох судах інший дніпровський професор, і зараз всі чекають рішення Верховного Суду України. Панове, будь ласка, вирішіть це питання скоріше, інакше сьогодні я, мої колеги, а завтра тисячі інших дослідників будуть викликані на допити. Поясніть податківцям, що податок на додану вартість при експорті послуг закордон в клінічних дослідженнях при роботі з закордонними компаніями неправомірний. Це внутрішній, а не експортний податок. У його несплаті нас і хочуть звинуватити. Вперше за 18 років роботи і численних перевірок без зауважень раніше", - написав Бондаренко.

Він також підкреслив, що для нього і для його співробітників головним кредом була безкорислива допомога людям: "Сьогодні ми дуже потребуємо Вашої всебічної підтримки. Перш за все - моральної. Ми будемо раді будь-яким зусиллям з підтримки клініки професора Ігоря Бондаренка в Дніпрі від всіх небайдужих. Я хочу, щоб ця справа була резонансною. Нам потрібна допомога організацій, які проводять клінічні дослідження, зарубіжних компаній-спонсорів, фарміндустрії, МОЗ та Державного експертного центру, Європейської Бізнес-асоціації, асоціації клінічних дослідників України, Торгово-промислової Палати, юристів і адвокатів, пацієнтів і вже видужалих, колег-лікарів і вчених, журналістів, медійників. Не набридло писати про політику! Ось тут реальне життя і суперсюжет. Дмитро Гордон, Яніна Соколова, Алла Мазур - слабо поговорити з провідним професором-онкологом країни? Про проблеми інноваційного лікування невиліковних захворювань. Хто ще сміливий?"

"Я зараз хвилююся. Дуже. За себе вже меншою мірою. Тому що твердо вирішив - буде рішення суду і я його виконаю. Яким би воно не було. Але, якщо ми програємо - це буде означати, що клінічні дослідження в медицині з закордонними компаніями так, як це робиться зараз - проводити буде категорично не можна. І тоді ми, Україна, будемо відкинуті в Середньовіччя, а талановитим людям тут, в цій країні робити буде нічого. Я вірю, що так не станеться. Бог допоможе. І Ви, Друзі. Дякую за допомогу всім ...

А поки мені вже допоміг мій покійний Тато. Подивившись в його очі на обеліску, я зрозумів і вирішив, що мовчати не можна. Чи страшно виходити і не мовчати? - Страшно! Але, тоді, пішовши в інший світ, ми не залишимо за собою нічого.

Світла пам'ять Миколі Матвійовичу Бондаренку. Без нього цього поста не було б. Він його моральний і духовний співавтор.

Дякую, тату. Спочивай з миром. Пам'ятаємо, любимо. Твій син, професор Ігор Бондаренко", - додав він.

Нова справа лікарів у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити 01
Нова справа лікарів у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити 02

Автор: 

Дніпро (3295) податки (3871) кримінальна справа (519) лікарі (1288) онкологія (136) Бондаренко Ігор (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Ну врачи в Украине эта особая тема и сажать там реально есть кого и есть за что и сажать очень многих и очень на долго ...
показати весь коментар
28.09.2020 14:26
+22
Правильно! Пересажать врачей и лечиться козьими какашками да бабушкиными заговорами
показати весь коментар
28.09.2020 14:29
+20
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 1883
показати весь коментар
28.09.2020 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бог даёт зубы бесплатно два раза, за третий раз приходится платить.
показати весь коментар
28.09.2020 15:19 Відповісти
Ну как бы господа доктора - нельзя жить в стране и быть оторваным от нее. Я с девяностых годов в бизнесе и четко говорю - если вырос за уровень торговли на рынке пирожками к тебе точно прийдут. Как минимум со счетом на гипсокартон. Уж не знаю зачем им столько этого картона - но годами счет не меняется. Так что не беспокойтесь - нет цели вас садить. Ну разве на трое суток. "Подумать". Добро пожаловать в реальный мир.
показати весь коментар
28.09.2020 14:56 Відповісти
Гадаю, коментарі не потрібні...
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 3536
показати весь коментар
28.09.2020 14:56 Відповісти
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 1883
показати весь коментар
28.09.2020 15:00 Відповісти
+100% ВЕРНО!
показати весь коментар
28.09.2020 15:17 Відповісти
24,45% були проти фріка.
показати весь коментар
28.09.2020 22:32 Відповісти
А шо, врачи не должны платить налоги? Или налоги платят только работяги и лошары?
показати весь коментар
28.09.2020 14:57 Відповісти
Должны! Еще и как должны и платят в полном размере.
Но налог на добавленную стоимость при экспорте услуг зарубеж в клинических исследованиях при работе с зарубежными компаниями неправомерен.

Вы же не платите дважды или трижды за свои коммунальные, например? Просто так, чтобы государству побольше денег заплатить?
показати весь коментар
28.09.2020 15:26 Відповісти
===для него и для его сотрудников главным кредом была ===

Жесть
показати весь коментар
28.09.2020 15:04 Відповісти
Это ужасно, что учёному с мировым именем, профессору, доктору медицинских наук, приходится защищаться перед судом в том правом и благородном деле, которому Игорю Николаевич посвятил свою жизнь!
Что за наши непонятные реалии?! Геноцид талантливых и умных людей!
показати весь коментар
28.09.2020 15:06 Відповісти
Таке трапляється в більшості країн. І в США чи ВБ теж. Часто це, пов'язано з тим що, не проконсультувалися з податковим експертом.
показати весь коментар
28.09.2020 15:13 Відповісти
Ну и что этот учёный изобрел? Кроме широких карманов?
показати весь коментар
28.09.2020 15:18 Відповісти
А Вы просто злобой плюётесь из-за того, что переполнены её?
Или лично были в центре профессора Бондаренко?
Позвольте выразить свое мнение, что явно первый вариант. Иначе не писали бы так...
показати весь коментар
28.09.2020 15:24 Відповісти
Был в центре таких бондаренок, когда у отца был рак и я мог достать препараты по нормальной цене но они кричали что этот колоть не будут купите точно такой же только в два раза дороже у чп бандренки. Пнх он и его коллеги.
показати весь коментар
29.09.2020 15:53 Відповісти
Ни ЭТОТ, а ученый с мировым именем , профессор - Бондаренко Игорь Николаевич!!!!!
показати весь коментар
28.09.2020 15:52 Відповісти
Ага видать все отделение лестные коменты заставил строчит, а то уволит.
показати весь коментар
29.09.2020 15:55 Відповісти
Стало цікаво? Ви можете ознайомитись з багаточисленими публікаціями професора, якого цитує весь світ, без труднощів. На інтернет просторах є повна і доступна інформація.
показати весь коментар
28.09.2020 16:34 Відповісти
Если он не виноват, то ему нечего переживать.
показати весь коментар
29.09.2020 15:57 Відповісти
піґістаньті ваших ґлупастєф хто кому рабіновіч вже й дітям ВІДОМО
показати весь коментар
28.09.2020 17:56 Відповісти
"Реалии" зрозумілі -- розтоптати усе цінне, що є в Україні, і що не можна пограбувати.
показати весь коментар
28.09.2020 21:36 Відповісти
не всі гребуть під себе та й не всі попадаються...
показати весь коментар
28.09.2020 15:06 Відповісти
Действительно какой может быть НДС при оплате операций иностранцам?
показати весь коментар
28.09.2020 15:09 Відповісти
Це, дивлячись де проводили операцію.
показати весь коментар
28.09.2020 15:12 Відповісти
Ну, податкова звичайно не чіпає Ахмєтова, Коломойського чи Фірташа за те що, вони заробили за кордоном. Лікарям потрібно навчитися правильно оформляти експортні послуги.
показати весь коментар
28.09.2020 15:11 Відповісти
Ну правильно...
Вся наша Иліта лікується за кордоном. То чому б не відкривати справи проти лікарів.
показати весь коментар
28.09.2020 15:12 Відповісти
Эти профессора - "спасатели" спасают одного из ста. А остальных 99 расчехляют на деньги. На все.По- научному. А затем выносят из онкоцентров голенькими. Во всех смыслах.Вот и сходили бы к ним на могилы. Но мало "спасателям" одного бабла. Хочется еще стать иконой в золоченом окладе. Но вместо "святые" народ почему-то называет "спасателей" другими словами.
показати весь коментар
28.09.2020 15:13 Відповісти
А лично Вы были в центре профессора Бондаренко?
Приходите на экскурсию, поговорите с пациентами - ни у одного человека не брали ни копейки! Всем пациентам оказывается медицинская помощь по стандартам, которые редко встретить в украинских центрах.
А Вы написали просто злобный комментарий, совершенно не относящийся к делу.
показати весь коментар
28.09.2020 15:19 Відповісти
Моего товарища отнесли полтора месяца назад. А перед тем его год "спасали". От наличия денег. Всех. Профессора! На прощание сказали: "...мы б вас еще "поспасали", но у вас же нет еще 200 тыс. Правда ? А ведь вам еще похорониться надо... Спасайтесь дома. С миром."
показати весь коментар
28.09.2020 15:59 Відповісти
вы пойдите в любую онкологическую больницу- напишут список- что купить, НИЧЕГО И НИКАКОГО ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО НЕ ДАДУТ, а ведь государство выделяет средства, главный онколог, где лекарства?
показати весь коментар
28.09.2020 15:13 Відповісти
А вы приходите в центр профессора Бондаренко.
Пообщайтесь с пациентами. Никто из них никакой список не получал, лечение полностью за счет спонсоров.
показати весь коментар
28.09.2020 15:20 Відповісти
Хватит его защищать. Вы его жена, или дочь? Если он невиновен, то чего так ерепениться? Ведь правда на его стороне, верно? Отзывы выживших - не лучший показатель работы
показати весь коментар
28.09.2020 17:19 Відповісти
До ігорка прийшла поліція.... так що не дуркуй і не запрошуй в ПАСТКУ ЛЮДЕЙ
показати весь коментар
28.09.2020 17:59 Відповісти
Речь идёт о клинических исследованиях, где предоставляются современные бесплатные препараты, которые оплачивает фармфирма. Никакого отношения к онкологическим больницам это не имеет, там бесплатно только то, что выделяет государство.
показати весь коментар
28.09.2020 15:22 Відповісти
Только одним онкобольным достается плацебо, вот оттуда и бесплатные препараты и докторские степени. Врач этот тестирует препараты на бесплатных подопытных авось кому-то повезет, а кому-то плацебо для чистоты эксперимента.
показати весь коментар
29.09.2020 16:01 Відповісти
Даже статью на цензоре купил врач, от слова врать. Может он и хороший специалист, Но сегодня можно любого врача посадит, они работают в госучерждениях, а бабки берут как в частных, нередко продавая то, что положено бесплатно, а часто перепродают препарата в тридорого. Стали как депутаты, те хозяева страны, а те хозяева больниц. Заслуженный он, ничего что он лечит на импортном оборудовании, импортными лекарствами, по протоколу воз.
показати весь коментар
28.09.2020 15:16 Відповісти
konuhov от слова hovno?
показати весь коментар
28.09.2020 15:36 Відповісти
Красиво))
показати весь коментар
28.09.2020 16:39 Відповісти
Конюхов в честь путешественника который родился в Запорожье, и зарегестрировался я на цензоре до того как Конюхов стал гавном путинским, но ник менять уже поздно.
показати весь коментар
29.09.2020 16:02 Відповісти
Військові, волонтери, лікарі - це все для зелених виродків як вороги народу для червонопузих.
показати весь коментар
28.09.2020 15:16 Відповісти
Где ещё украинские пациенты могут получить бесплатное лечение онкологии в Украине? Только в клинических исследованиях! Люди, не знающие о их существовании, едут заграницу, собирают деньги в соцсетях, продают квартиры, машины. Благодаря И.Н.Бондаренко такое же лечение можно получить в нашей стране бесплатно!! В этом убедились уже многие пациенты! А наше государство, коль уже не помогает никак этим пациентам и врачам-онкологам, хотя бы уже не мешало! Очнитесь, люди-представители власти, что вы творите?!
показати весь коментар
28.09.2020 15:20 Відповісти
Ну, далеко не таке. За ваші гроші за кордоном на вас не будуть випробовувати неперевіренні засоби. Тому цу нас і безкоштовно.
показати весь коментар
28.09.2020 15:23 Відповісти
За рубежом это тоже за счет спонсора.
Первым делом там ищут клиническое исследование, чтобы в нем участвовать при первых же признаках болезни.
Я несколько лет прожила в Европе и знаю, о чем говорю
показати весь коментар
28.09.2020 15:39 Відповісти
Прежде чем такое писать, вам бы стоило детальней ознакомиться о сути клинических исследований. У нас не випробують неперевірені засоби. Существуют фазы клинических исследований и разные цели исследований. Об этом, если интересно почитайте. В цивилизованных странах их тысячи, благодаря им наука идёт вперёд, изобретаются новые лучшие препараты и спасаются жизни. Вы можете платить зарубежом 10 тыс $ за введение препарата, а возможно есть клиническое исследование в Украине, где исследуется этот препарат и пациент его получит абсолютно бесплатно. У нас люди привыкли, что то, что заграницей- лучше. Но не всегда так, поверьте. И последнее- участие в исследованиях добровольное, никто не в праве человека заставить в нем участвовать. Пациент полностью проинформирован о препаратах, эффектах препарата и тд., о чем подписывается в специальной форме.
показати весь коментар
28.09.2020 15:50 Відповісти
Не забудь что в исследованиях есть пациенты которым дают плацебо и они об этом не знают. Получается им просто не представляется лечение и они умирают. Охриненная добродетель, круче русской рулетики.
показати весь коментар
29.09.2020 16:06 Відповісти
Это везде бесплатно, не только у нас. И это далеко не "неперевіренні засоби". Вы не понимаете, о чем говорите.
показати весь коментар
28.09.2020 15:58 Відповісти
Взагалі то не достатньо зрозуміла суть питання "экспорте услуг зарубеж в клинических исследованиях при работе с зарубежными компаниями". Якщо, вони тут випробовували ліки для закордонних компаній і резултати випробувань відправляли за кордон, за що отримували плату то, це одне питання. Якщо вони розробляли тут ліки для закордонних компаній то це, інше питання. Якщо вони отримували кошти за роботу за кордоном то це, третя справа.
Там стільки ньюансів що, без детальної інформації навіть податковий експерт нічого не скаже.
показати весь коментар
28.09.2020 15:21 Відповісти
Вот именно. Без детальноой информации - а здесь большинство просто так сбежались грязью обливать!
показати весь коментар
28.09.2020 15:37 Відповісти
наша країна вже давно стала полігоном для випробовування іноземних виробників нових ліків на українському населенні. Я розумію людей, в яких немає грошей на дорогі ліки, на дорогі операції, вони користуються останнім шансом на життя, бо будь яка інша альтернатива відсутня. Але я не розумію філософію держави, яка дозволяє використовувати своє населення для таких випробувань, і замість того, щоб надавати матеріальну допомогу тим, хто її потребує, платить по 2 міліони гривень в місяць різним директорам Укрпошти.. І іншим паскудникам на державній службі.
показати весь коментар
29.09.2020 00:54 Відповісти
Нет слов, чтобы выразить возмущение этому недогосударству, где убийцы и воры безнаказанно гуляют по улицам, а добрые и честные люди, которые всю свою жизнь посвятили лечению других людей, подвергаются давлению и преследованию со стороны власть имущих..
показати весь коментар
28.09.2020 15:22 Відповісти
Он как раз убийца и вор.
показати весь коментар
29.09.2020 16:08 Відповісти
Просто подивитись де він живе,на якому авто Їздить,зрівняти з зарплатнею і все буде ясно! В нас для цього ціла служба є!
показати весь коментар
28.09.2020 15:25 Відповісти
До олігархів, мафіозі, наркобаронів, суддів, прокурорів, чинуш "служба" претензій не має.
показати весь коментар
28.09.2020 17:10 Відповісти
До влади прийшли злодії і вони впевнені, якщо вони самі всі крадуть і брешуть, то і всі інші повинні красти. Вони не допускають навіть думки про існування чесних людей.
показати весь коментар
28.09.2020 15:29 Відповісти
Нова "справа лікарів" у Дніпрі: проти провідного професора-онколога України Ігоря Бондаренка відкрили кримінальне провадження. Його колег уже викликають на допити - Цензор.НЕТ 7543
показати весь коментар
28.09.2020 15:37 Відповісти
Це точно не прикол?
показати весь коментар
28.09.2020 15:54 Відповісти
фотожаба, але я не здивуюсь, якщо він так скаже
показати весь коментар
28.09.2020 16:18 Відповісти
Анди зачет! +100500!!
показати весь коментар
28.09.2020 17:16 Відповісти
Быть хорошим специалистом не значит не пользоваться своими знаниями и должностью.Кто не имел дела с онкологами-даже не может себе представить ,какие деньги там крутятся
показати весь коментар
28.09.2020 16:25 Відповісти
Дуже сумно читати коментарі людей, які не хочуть розібратись в ситуації, а просто мають патологічне бажання написати щось гидотне про людину, яку не знають,тим більше, якщо це стосується лікарів. Звісно, в кожного є досвід спілкування з різними лікарями, але це нікого не робить експертом і не означає, що всі лікарі дуже хороші або всі дуже погані. Це людський фактор, все. Стосовно міжнародних програм, то вже майже 20 років в рамках клінічних досліджень лікують пацієнтів безкоштовно (так, щоб ви там не говорили). Прошу не плутати клінічні дослідження в онкології і державні хіміотерапевтичні відділення, де пацієнт оплачує все самостійно.
показати весь коментар
28.09.2020 16:59 Відповісти
Може не варто всіх грести під одну гребінку. Люди різні, багато є нечесних,але не всі ж такі. Звинувачувати людину безпідставно- неправильно!!!! І спеціалістами рівня Бондаренко не розкидуються!!! Для того, щоб отримати досвід - треба вчитися роками. Це у нас тільки депутатами стають без освіти,досвіду та будь яких вмінь. ПРИКРО!!!
показати весь коментар
28.09.2020 17:05 Відповісти
самое прикольное, это никто не знает всей подоплеки дела, но какашки на вентилятор это святое. врач наверняка человек не бедный и не глупый, найдет квалифицированных адвокатов и они раскатают мусорню как блин на столе . похоже мусора наехали поиметь бабла, да пролетели. вот и сварганили дело. у нас это на раз. надеюсь правда восторжествует.
показати весь коментар
28.09.2020 17:14 Відповісти
зато каждый имел дело с врачами...и все хорошо знают эту систему по выкачке денег с больных
показати весь коментар
29.09.2020 07:02 Відповісти
Ой!
Профессора - они не дураки, чтобы мимо денег пройти, не заметив....
И в ВУЗах, и в центрах типа шалимовского....
показати весь коментар
28.09.2020 17:37 Відповісти
Люди, зупиніться! Професора Бондаренка потрібно підтримати.Той, хто не знає, що таке онкологія, щаслива людина. Треба мати купу грошей, щоб лікуватися від цієї зарази. Саме клінічні дослідження допомагають хворим жити, бо багато ліків хворі не можуть дозволити собі купити.А значить - це смерть. Особисто не знаю професора Бондаренка, але багато читала про нього і чула відгуки тих людей, які лікувалися в Дніпрі в клініці професора і зараз живуть. Не пишіть, будь ласка, дурниць, зупиніться.На жаль, від онкології ніхто не застрахований!
показати весь коментар
28.09.2020 17:40 Відповісти
На жаль, по рівню деградації Україна скотилась нижче Папуасії.
показати весь коментар
28.09.2020 18:46 Відповісти
Лукавая и неискренная статья, скорее всего НДС лишь предлог, там куда больше неучтеных и нелегальных доходов!
показати весь коментар
28.09.2020 19:37 Відповісти
Нічого не зрозумів. Хоча Тодуров довів, що можна бути талановитим лікарем і великою паскудою одночасно. У нас одне одному не заважає
показати весь коментар
28.09.2020 19:59 Відповісти
ХАрош прибедняться док, заплати налоги и режь дальше
показати весь коментар
28.09.2020 20:50 Відповісти
А моему папе ровно через две недели исполнилось бы 70 лет , но благодаря таким « талантливым» докторам, а также и всему персоналу которые лечат до последней гривны, у нас в семье вот уже три недели нет отца , мужа и дедушки ... отпетые мерзавцы ... ненавижу . Одна надежда на карму .
показати весь коментар
28.09.2020 21:29 Відповісти
співчуваю.
показати весь коментар
29.09.2020 00:39 Відповісти
"...обвинили в сокрытии налогов..." - тобто? Людина платить податки і приховує це)))
показати весь коментар
29.09.2020 00:10 Відповісти
что для него и для его сотрудников главным кредом (?????) была бескорыстнаяИсточник: https://censor.net/ru/n3221602
показати весь коментар
29.09.2020 00:34 Відповісти
ці лікарі, як пилососи.. Хворі їх цікавлять лише до того моменту, поки в хворих є гроші.
Не вірю в їх щирість... Вибачте, але не вірю.
Україна посідає друге місце в Європі по онкозахворюваності... Про це нам потрібно пам'ятати коли слухаємо усілякі "ісповіді"....
показати весь коментар
29.09.2020 00:38 Відповісти
"честный главрач" - это что шутка такая?
показати весь коментар
29.09.2020 06:58 Відповісти
Нет посмотри какой у него старенький компьютер на фотке, вот уже это министерство.
показати весь коментар
29.09.2020 16:12 Відповісти
А против Ермака не открыли. Зеляди плохо кончат.. на каштанах
показати весь коментар
29.09.2020 10:01 Відповісти
Все знают этот центр , дающий лечение, надежду и спасший тысячи жизней, профессор учёный с мировым именем, они не могут нормально работать потому, что в налоговой сидят непрофессионалы ? Однозначно суд центр выиграет , абсолютно прозрачная отчетность , при клинических исследованиях мониторинг со стороны иностранных компаний очень жёсткий. А вот как «налоговики' будут нормально спать , нарушая законы как государственные так и морально -этические ?!
показати весь коментар
29.09.2020 10:10 Відповісти
Двойственное чувство. С одной стороны, врачи спасают жизни и здоровье.
С другой стороны, тётка жены как-то попала в больницу на скорой под НГ с чем-то серьёзным, не помню уже, это давно было, но суть в том, что требовалось срочное оперативное вмешательство, а её кинули в коридоре и первое спросили: деньги есть? Нет? Пошла на фиг.
показати весь коментар
29.09.2020 11:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 