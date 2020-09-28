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Новини
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Повітряні сили за чотири роки витратили на закупівлі лише 1,6 млрд грн - це 1,3% від нового бюджету "Укравтодору". ІНФОГРАФІКА

Повітряні сили за чотири роки витратили на закупівлі лише 1,6 млрд грн - це 1,3% від нового бюджету

Командування повітряних сил України протягом чотирьох років витратило лише 1,59 мільярда гривень на закупівлі. Такі витрати - це 1,3% від суми, яку влада цього року направила в "Укравтодор".

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на "Прозорро", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в "Прозорро" є дані про 659 закупівель Командування Повітряних сил ЗСУ (в/ч А0215, Вінниця) на загальну суму 1,59 млрд грн, які були проведені у 2017-2020 роках. Це закупівлі всього – від канцелярських товарів до запчастин для військових літаків.

Розподіл фінансування за роками приблизно однаковий (графік за наростаючим підсумком):

Повітряні сили за чотири роки витратили на закупівлі лише 1,6 млрд грн - це 1,3% від нового бюджету Укравтодору 01

Вся сума, яку за чотири роки на закупівлях витратило Командування повітряних сил, становить лише 4% від 35 млрд грн, які влада у 2020 році перевела з COVID-фонду на ремонт доріг. Або лише 1,3% від суми 113 млрд грн, які влада цього року направила в "Укравтодор" з усіх можливих джерел фінансування.

На ремонти літаків, локаторів тощо провели закупівлі на 817,75 млн грн. У тому числі 25,53 млн грн витратили на продовження строків служби авіадвигунів, літаків та іншої техніки.

З року в рік продовжували строк служби 16 літаків. Найновішим з них є транспортник Іл-76МД №76413, виготовлений у 1991 році. Найстарішим є АН-24Б №87304706, виготовлений у 1968 році.

Капітальні ремонти літаків у цей період замовляли державному "Заводу 410А" замовляли лише чотири рази і тільки у 2017 році.

Найдорожчий капітальний ремонт АН-26 №6806 становив 52,53 млн грн (за фактом виконання робіт ціну знизили до 44,27 млн ​​грн).

Також капремонти меншого обсягу замовляли для Ан-26Ш №5710 з дообладнанням робочих місць штурманів за 15,74 млн грн, Ан-26Ш №5507 з переобладнанням в Ан-26 за 4,78 млн грн, Ан-26КПА №6406 за 4,02 млн грн.

Також читайте: "Літак був не до кінця справний", – мати одного з членів екіпажу літака Ан-26, що розбився

Автор: 

літак (2935) Укравтодор (1200) Prozorro (1967) закупівлі (3414) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+11
ну, на дорогах мыть быстрее и комфортнее... укравтолор на канцтовары тратит больше, наверное, чем ВС ВСУ на покупку самолетов...
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28.09.2020 14:41
+9
Коломойський вивів з "Приватбанку" більше $5 млрд.
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28.09.2020 15:09
+6
У нас главная проблема одна - наш президент
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бюджет на 2021 год сбалансированный, хотя Министерству обороны и достанется на 127 меньше чем в этом году, остальные расходы госбюджета оправданы.
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28.09.2020 15:04
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Зато ми купили гелікоптери у французів, в яких в польоті головний гвинт відпадає і тому вони заборонені в Європі.
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28.09.2020 14:40 Відповісти
Коломойський вивів з "Приватбанку" більше $5 млрд.
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28.09.2020 15:09 Відповісти
Та там йому в голову заходить лише: «соя, вальцман, мальдіви....»
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28.09.2020 15:12 Відповісти
коломойського посадять і гроші заберуть.
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28.09.2020 15:18 Відповісти
біда, біда...
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28.09.2020 15:23 Відповісти
І, з 21.04.2019 у нас, замість Порошенка, Турчинова, Забродського: - Зеленський, Єрмак і Арахамія.
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28.09.2020 15:10 Відповісти
Ситуація в авіації не змінюється за рік часу. Ви ж бачите що ремонти двигунів у нас проводяться раз на 25-30 років і двигуни відпрацьовують набагато більше дозволеного ресурсу по нормативам мирного часу, роками працюючи понад нормативний термін і без зауважень! Тому питання фінансування заміни літаків на нові потрібно було включати в оборонні бюджети 2019-2020 років і щось там включли, замовили 13 Ан-178 для МВС, тобто і для НГУ. Але зараз потрібно ставити питання про повну заміну авіаційного парку Анів.
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28.09.2020 15:18 Відповісти
Направ ці свої пропозиції в «Квартал -95», за який ти проголосував 21.04.2019.
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28.09.2020 15:21 Відповісти
ну, на дорогах мыть быстрее и комфортнее... укравтолор на канцтовары тратит больше, наверное, чем ВС ВСУ на покупку самолетов...
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28.09.2020 14:41 Відповісти
Jопа пенис проглотила... Ой, пардон, жадность фраера сгубила.
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28.09.2020 14:45 Відповісти
У нас на данном этапе основная проблема не в том сколько выделяется на ВСУ, а сколько осваивает МО. Плюс распил даже освоенных средств. Остатки, которые просто год повисели на счетах МО в конце бюджетного года возвращаются на единый госказначейский счет. И так по кругу, каждый год. Я считаю, за срыв планов по закупкам и модернизации для ВСУ нужно ввести крименальную ответственность. Вплоть до пожизненного заключения.
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28.09.2020 14:48 Відповісти
У нас главная проблема одна - наш президент
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что бюджет на 2021 год сбалансированный, хотя Министерству обороны и достанется на 127 меньше чем в этом году, остальные расходы госбюджета оправданы.
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28.09.2020 15:04 Відповісти
Это ни о чем не говорит. Фактически в 2014 году в Украине не было и боеспособных сухопутных войск. Для склерозных - Украину в 2014 году отстояли добробаты и волонтеры, а военная авиация оказалась малоэффективной после обеспечения террористов средствами ПВО из Мордора. Украине сейчас важно усилить ПВО страны, поскольку ВКС Рашки в разы превосходит наши ВВС и закупка двух-трех даже самых современных самолетов ничего не изменит
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28.09.2020 14:54 Відповісти
А в этом плане ДБР на некоторое время "ослепило" ПВО и тишина. За это не понесли суровое наказание. Ползуче "замараживается" производство ракет. Слишком зачастило предательство от слуг олигархов и их правительства.
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28.09.2020 15:03 Відповісти
То, авіація ні танкові війська вам вже не потрібні? Що вже казати про піхоту, там стільки засобів знищення живої сили навигадували....
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28.09.2020 15:28 Відповісти
Куда лететь собрался, конь? Или у тебя с башкой не лады? Читать - писать умеешь, а думать не получается
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28.09.2020 15:58 Відповісти
F35 классные надо брать
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28.09.2020 14:56 Відповісти
Ну нет,они лучше на дорогах "пилить" будут,на военных закупках стремно.украдешь-руки отрубят(ха-ха).
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28.09.2020 15:03 Відповісти
за какой хий, все бабки украдены сватами
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28.09.2020 15:06 Відповісти
Це тут є люди, яких це здивує? Навіть зелені клоуни знають, що на дорогах красти значно легше і безпечніше, як і кінці у воду ховати.
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28.09.2020 14:58 Відповісти
Дороги це, наше всьо. По дорогам їздять всі. Та й красти легше. Хтось чув щоб садили тих, хто озолотився на дорогах?
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28.09.2020 15:30 Відповісти
Все знают что в Укравтодоре откат 20-50%, в ВСУ так не украдут.
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28.09.2020 15:49 Відповісти
Все просто до нельзя... !!!!
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28.09.2020 15:50 Відповісти
По состоянию дорог и не скажешь.
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28.09.2020 16:55 Відповісти
Кому на хрен нужны такие дороги которые строит Зеленский!! Ведь на следующий год их опять надо будет ремрнтировать!! Воруют ***** всё.: щебень, битум . цемент и толщину слоя асфальта и бетона и даже ширину дороги сужают, лишь бы появились желанные 2000км отремонтированных дорог!! А то , что это сплошной брак Никому нет дела!! Как при сраном коммунистическом СССР!!! Дебилизм какой, а не государство!!!
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28.09.2020 18:26 Відповісти
 
 