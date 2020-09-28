Повітряні сили за чотири роки витратили на закупівлі лише 1,6 млрд грн - це 1,3% від нового бюджету "Укравтодору". ІНФОГРАФІКА

Командування повітряних сил України протягом чотирьох років витратило лише 1,59 мільярда гривень на закупівлі. Такі витрати - це 1,3% від суми, яку влада цього року направила в "Укравтодор".

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на "Прозорро", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в "Прозорро" є дані про 659 закупівель Командування Повітряних сил ЗСУ (в/ч А0215, Вінниця) на загальну суму 1,59 млрд грн, які були проведені у 2017-2020 роках. Це закупівлі всього – від канцелярських товарів до запчастин для військових літаків.

Розподіл фінансування за роками приблизно однаковий (графік за наростаючим підсумком):

Вся сума, яку за чотири роки на закупівлях витратило Командування повітряних сил, становить лише 4% від 35 млрд грн, які влада у 2020 році перевела з COVID-фонду на ремонт доріг. Або лише 1,3% від суми 113 млрд грн, які влада цього року направила в "Укравтодор" з усіх можливих джерел фінансування.

На ремонти літаків, локаторів тощо провели закупівлі на 817,75 млн грн. У тому числі 25,53 млн грн витратили на продовження строків служби авіадвигунів, літаків та іншої техніки.

З року в рік продовжували строк служби 16 літаків. Найновішим з них є транспортник Іл-76МД №76413, виготовлений у 1991 році. Найстарішим є АН-24Б №87304706, виготовлений у 1968 році.

Капітальні ремонти літаків у цей період замовляли державному "Заводу 410А" замовляли лише чотири рази і тільки у 2017 році.

Найдорожчий капітальний ремонт АН-26 №6806 становив 52,53 млн грн (за фактом виконання робіт ціну знизили до 44,27 млн ​​грн).

Також капремонти меншого обсягу замовляли для Ан-26Ш №5710 з дообладнанням робочих місць штурманів за 15,74 млн грн, Ан-26Ш №5507 з переобладнанням в Ан-26 за 4,78 млн грн, Ан-26КПА №6406 за 4,02 млн грн.

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