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Законопроєкту "Про столицю" в порядку денному поточного тижня ВР немає, - "слуга народу" Корнієнко

Законопроєкту

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в порядку денному поточного пленарного тижня Верховної Ради немає законопроєкту "Про внесення змін до закону України про столицю - місто-герой Київ".

Про це сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не бачив його цього тижня, чесно кажучи, коли ми обговорювали порядок денний на погоджувальній раді", - сказав Корнієнко.

На його думку, цей законопроєкт потрібно ухвалювати якнайшвидше.

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"Справді, ми хотіли б - у нас є така позиція, і в пані Верещук, нашого кандидата на посаду київського міського голови, є позиція депутатів-мажоритарників, є позиція комітету й наша позиція, моя особисто - нам слід було б цей закон якнайшвидше ухвалити. Відбудеться це до виборів чи ні - треба дивитися", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт №2143-3 "Про внесення змін до закону України про столицю – місто-герой Київ" у першому читанні 244 голосами. Він передбачає розподіл повноважень і посад київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову вводить районні державні адміністрації в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що законопроєкт №2143-3, внесений групою народних депутатів із фракції "Слуга народу" на чолі з Олександром Ткаченком, є прикриттям неконституційної зміни влади в Києві.

Автор: 

ВР (15022) Київ (19626) Слуга народу (2816) Корнієнко Олександр (666)


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Закон о Столице? А я подумал, что слуги начитались нашего Igorя L и решили перенести столицу в Смелу
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28.09.2020 15:07 Відповісти
Вона хоч знає, де та Троєщина знаходиться?Законопроєкту "Про столицю" в порядку денному поточного тижня ВР немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4543Законопроєкту "Про столицю" в порядку денному поточного тижня ВР немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1855
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28.09.2020 15:21 Відповісти
Слуга Коломойского Ткаченко очень хотел пилить бюджет Киева ./Кличко: закон "О столице Украины " Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве. /"Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз./Но доверия хозяина Ткаченко не оправдал. За что был им разжалован в министры бедного министерства.
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28.09.2020 15:31 Відповісти
Верещук подлая тварь, понимает что Витале с треском выборы проигрывает, и через ВРУ хочет протащить себя с зонтиком в КМДА, ненавижу мразь.
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28.09.2020 15:57 Відповісти
До, ссикотно стало?
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28.09.2020 15:57 Відповісти
 
 