Законопроєкту "Про столицю" в порядку денному поточного тижня ВР немає, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в порядку денному поточного пленарного тижня Верховної Ради немає законопроєкту "Про внесення змін до закону України про столицю - місто-герой Київ".

Про це сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не бачив його цього тижня, чесно кажучи, коли ми обговорювали порядок денний на погоджувальній раді", - сказав Корнієнко.

На його думку, цей законопроєкт потрібно ухвалювати якнайшвидше.

Дивіться також: Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину. ВIДЕО

"Справді, ми хотіли б - у нас є така позиція, і в пані Верещук, нашого кандидата на посаду київського міського голови, є позиція депутатів-мажоритарників, є позиція комітету й наша позиція, моя особисто - нам слід було б цей закон якнайшвидше ухвалити. Відбудеться це до виборів чи ні - треба дивитися", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт №2143-3 "Про внесення змін до закону України про столицю – місто-герой Київ" у першому читанні 244 голосами. Він передбачає розподіл повноважень і посад київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову вводить районні державні адміністрації в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що законопроєкт №2143-3, внесений групою народних депутатів із фракції "Слуга народу" на чолі з Олександром Ткаченком, є прикриттям неконституційної зміни влади в Києві.