Фразу Борреля "ЄС - не банкомат" видалили, щоб краще відобразити продуктивний візит до Києва, - представник Єврокомісії Стано

Жозеп Боррель написав у своєму блозі за підсумками візиту в Україну, що сказав Володимиру Зеленському: "ЄС - це не банкомат". Згодом фразу видалили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним", - заявив речник Євросоюзу з зовнішньої політики Петер Стано.

Стаття під назвою "Олігархи, корупція і COVID-19: про що я говорив з президентом Зеленським" авторства Борреля була раніше опублікована на сайті "Європейської правди".

Пізніше Європейський Союз вирішив прибрати зі статті фразу про те, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі, - Боррель