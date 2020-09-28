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Фразу Борреля "ЄС - не банкомат" видалили, щоб краще відобразити продуктивний візит до Києва, - представник Єврокомісії Стано

Фразу Борреля

Жозеп Боррель написав у своєму блозі за підсумками візиту в Україну, що сказав Володимиру Зеленському: "ЄС - це не банкомат". Згодом фразу видалили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним", - заявив речник Євросоюзу з зовнішньої політики Петер Стано.

Стаття під назвою "Олігархи, корупція і COVID-19: про що я говорив з президентом Зеленським" авторства Борреля була раніше опублікована на сайті "Європейської правди".

Пізніше Європейський Союз вирішив прибрати зі статті фразу про те, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі, - Боррель

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (24213) Євросоюз (13616) Боррель Жозеп (1074) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+39
Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 787
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28.09.2020 15:27
+37
Фразу Борреля "ЕС - не банкомат" удалили, чтобы лучше отразить продуктивный визит в Киев, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 9508
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28.09.2020 15:29
+20
Так фраза, таки, била!
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28.09.2020 15:28
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Ох Жопез Баррель, Слово - не воробей, никто тебя за язык не тянул!😊
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29.09.2020 01:04 Відповісти
ЕС Украине не даст денег, пока Коломойского не посадят - такое месседж донесли Зеленскому напрямую, заехав к нему прямо в кабинет.
Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.
Фразу Борреля "ЄС - не банкомат" видалили, щоб краще відобразити продуктивний візит до Києва, - представник Єврокомісії Стано - Цензор.НЕТ 4118

http://rusjev.net/2020/09/28/es-ukraine-ne-dast-deneg-poka-kolomojskogo-ne-posadyat/?fbclid=IwAR14vD3hDE60If55oLWtfcSMONDU0S67Ols8FLD-twuabjm6UwieBojxn8E
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29.09.2020 01:19 Відповісти
Фразу Борреля "ЄС - не банкомат" видалили, щоб краще відобразити продуктивний візит до Києва, - представник Єврокомісії Стано - Цензор.НЕТ 4365
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29.09.2020 01:27 Відповісти
Ой, а про эпидемию мы забыли, ага?
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29.09.2020 04:29 Відповісти
по графіку бачу -- епідемія почалася в нас в 3-му кварталі 2019 року
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29.09.2020 10:26 Відповісти
Зеля, ну раз ЕС не банкомат - пусть возвращают все спизженые у украинцев деньги со счетов олигархов. Можно даже без процентов по депозиту
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29.09.2020 04:59 Відповісти
Странная фраза, неужели он этим хотел сказать что евро не в ЕС выпускают, а беженцы из Африки и Сирии привозят.
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29.09.2020 08:48 Відповісти
Краткая суть встречи Бубочки и Борреля.
- Здравствуйте, я - не лох!
- До свиданья, я - не банкомат!
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29.09.2020 08:59 Відповісти
айайай, подвійна підстава для ЗЕ.
А може ще ту фразу повернуть?
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29.09.2020 10:24 Відповісти
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