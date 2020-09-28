Аварія Ан-26 під Чугуєвом: З померлим у лікарні Віталієм Вільховим попращаються завтра, ідентифікація інших загиблих продовжується

Завтра в Харкові відбудеться церемонія прощання з курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні від важких травм, зазнаних в авіакатастрофі навчального літака Ан-26Ш неподалік від Чугуєва.

Про це йдеться на facebook-сторінці Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 вересня, з 09:00 до 10:00 на меморіалі Слави міста Харкова відбудеться церемонія прощання з Вільховим Віталієм Богдановичем, курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який помер від важких травм, зазнаних в авіакатастрофі військового літака Ан- 26Ш", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах у коментарі УНІАН зазначили, що про прощання з іншими загиблими інформація буде пізніше, оскільки ще не завершена ідентифікація тіл всіх жертв авіакатастрофи.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.