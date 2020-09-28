За викрадення елітних авто покарання суворіше, бо для цього необхідні спецобладнання і навички, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ вважають справедливим, що за викрадення елітних автомобілів покарання більш суворе, ніж за викрадення радянських.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу, коментуючи законодавчі нововведення щодо покарання за викрадення автомобілів, заявив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський.

"Дійсно, закон передбачає таку кваліфікуючу ознаку, як вартість автомобіля, і поясню чому. До прикладу, для викрадення Lexus потрібні спеціальні навички, дороговартісне обладнання, і такі автомобілі викрадають організовані злочинні угруповання. А "Жигулі" переважно викрадає певний контингент - це молоді люди, незаможні люди, які, можливо, оступилися вперше. Тому для таких викрадачів покарання в 12 років позбавлення волі не є справедливим", - вважає Дзюбинський.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що відтепер саме суди мають враховувати ці нюанси.

"Якщо в селі компанія молоді випила і викрала покататися "Жигулі". І якщо йдеться про системний злочинний заробіток мільйонів. Суди мають враховувати це під час ухвалення вироку. Але ми будемо ретельно дивитися за рішеннями судів, щоб серійні викрадачі дорогих автомобілів отримували суворе покарання", - сказав заступник голови МВС.

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