За викрадення елітних авто покарання суворіше, бо для цього необхідні спецобладнання і навички, - МВС
У Міністерстві внутрішніх справ вважають справедливим, що за викрадення елітних автомобілів покарання більш суворе, ніж за викрадення радянських.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу, коментуючи законодавчі нововведення щодо покарання за викрадення автомобілів, заявив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський.
"Дійсно, закон передбачає таку кваліфікуючу ознаку, як вартість автомобіля, і поясню чому. До прикладу, для викрадення Lexus потрібні спеціальні навички, дороговартісне обладнання, і такі автомобілі викрадають організовані злочинні угруповання. А "Жигулі" переважно викрадає певний контингент - це молоді люди, незаможні люди, які, можливо, оступилися вперше. Тому для таких викрадачів покарання в 12 років позбавлення волі не є справедливим", - вважає Дзюбинський.
Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що відтепер саме суди мають враховувати ці нюанси.
"Якщо в селі компанія молоді випила і викрала покататися "Жигулі". І якщо йдеться про системний злочинний заробіток мільйонів. Суди мають враховувати це під час ухвалення вироку. Але ми будемо ретельно дивитися за рішеннями судів, щоб серійні викрадачі дорогих автомобілів отримували суворе покарання", - сказав заступник голови МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо ж ми знаємо, скільки вартує життя людини, яка опиниться на шляху дорогої автівки.
Жодного терміну так ніхто і не отримав. Навіть в резонансних ДТП.
потому что не простого работягу обидели (те тазики годами ищут...по разборках)))...
а ылиту оскорбили - а это наказуемо... в разы)))
Вывозят в лес, и оставляют на пол часа с хозяином угнанного авто.
Действует социальная справедливость Зеленского.
P.S. задовбали вже експерди, що фільмів передивились.
Если бы хотели так и писали бы, уже существуют подобные уточнения:
"отягчающие обстоятельства: использование специального высоко-технологического оборудования"
"отягчающие обстоятельства: группой лиц, по предварительному сговору"
а засовывать "стоимость автомобиля" в отягчающие обстоятельства, просто НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО и ГЛУПО.
Эти законы и поправки пишут просто "профессионалы" с КУПЛЕННЫМИ дипломами.
Різниця може бути, що старі жигулі і запорожці крадуть для того, щоб на запчастини розібрати і по запчастинах продати, а тачки поновіше (і елітні, і середній клас, і бюджетні) крадуть для перепродажу чи перегонки в умовну лугандонію!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А если мерседес?
Для этого и существует суд,что бы определять меру наказания,то ли это пьяная выходка,то ли преднамеренная преступная деятельность
ВАЗы на автомойках редки))
Менти - дуполизи, бо такі закони прийняли депутати для себе, бо їздять на Мазерпатті і Ленд Крузерах