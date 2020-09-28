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Алексієвич виїхала з Білорусі "в особистих справах", повернення залежить від ситуації в Білорусі

Алексієвич виїхала з Білорусі

Нобелівська лауреатка і член президії Координаційної ради Світлана Алексієвич рано-вранці в понеділок полетіла до Німеччини.

Але її від'їзд ніяк не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради, пояснила TUT.BY помічниця письменниці Тетяна Тюріна, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона полетіла в своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду", - розповіла Тюріна.

Водночас, за її словами повернення Алексієвич залежить від розвитку подій: "Все залежить від того, як тут будуть розвиватися події і від її самопочуття".

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Нагадаємо, 20 серпня генпрокурор Білорусі, тоді це був Олександр Конюк, заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу. Головне слідче управління центрального апарату СК прийняло до провадження кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК за фактом публічних закликів до захоплення державної влади або вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, скоєних з використанням засобів масової інформації або глобальної комп'ютерної мережі "Інтернет".

Із семи членів президії Координаційної ради п'ять або затримані, або насильно вивезені за кордон. На свободі тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський.

Автор: 

Білорусь (7959) Лукашенко Олександр (2659) репресії (1623) Алексієвич Світлана (22)


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Топ коментарі
+6
Та уже понятно, что Бацка и дальше будет руководить править сябрами еще пару десятилетий
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28.09.2020 16:00
+5
В Алексієвич закінчились нобелевські ідеї як перемогти зло мирним шляхом! Лишились тільки ідеї за які нобелевську премію миру не дадуть!
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28.09.2020 15:56
+4
Короче,слиняла. Поняла,что ни черта не получится.
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28.09.2020 16:07
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В Алексієвич закінчились нобелевські ідеї як перемогти зло мирним шляхом! Лишились тільки ідеї за які нобелевську премію миру не дадуть!
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28.09.2020 15:56 Відповісти
Та уже понятно, что Бацка и дальше будет руководить править сябрами еще пару десятилетий
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28.09.2020 16:00 Відповісти
Клан Лукашенко...
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28.09.2020 17:54 Відповісти
Пока в Беларуси и нелигитимный Лукитлер, и оппозиция пытаются решить вопрос с помощью Пуйла, - в Азербайджане Алиев решил четко - "ПТН-ПНХ", и взялся без сантиментов валить всю его ************* сволоту.
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28.09.2020 16:04 Відповісти
Короче,слиняла. Поняла,что ни черта не получится.
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28.09.2020 16:07 Відповісти
Зря считают что *слиняла*. Старая она уже и не очень здорова---и давно. А вот пользы принесла много своему народу прежде всего.
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28.09.2020 16:15 Відповісти
Мне от ее премии ни копейки не досталось.
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28.09.2020 16:20 Відповісти
Она вам нематерьяльной пользы принесла. Как поп Гапон, только чуть меньше.
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28.09.2020 16:22 Відповісти
Мда, "не для того квiтка розквитала" (С) шоб на старость лет в тюрягу за идею.
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28.09.2020 16:21 Відповісти
Дійсно, книжковий ярмарок у Швеції та нагорода від сицилійців набагато важливіші за Бєларусь. )))
Ця ситуація нагадала стару акторську байку про совєцького актора, якому раптом під Новий рік надійшло запрошення з Голівуду зіграти одну з головних ролей у якомусь блокбастері. Актор відмовився, - "Нє, я нє магу. У меня как раз новогодніє утрєннікі в ето врємя".
(За кілька новорічних днів актори косили найбільше бабла).
Так і Алексієвіч, - у неї заплановані "утрєнніки"...
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28.09.2020 16:22 Відповісти
С дедом морозом, алексеем навал....
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28.09.2020 17:49 Відповісти
На@уевертили, и свалили по личным делам в разные страны.
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28.09.2020 16:26 Відповісти
Стара уже. Слова - это одно, а на деле получить дубинкой по горбу, одновременно даря цветы дубасившему омоновцу - это другое.
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28.09.2020 16:30 Відповісти
какой дубинкой? Она не то что на демонстрациях не была, но даже в заседаниях Координационного Совета оппозиции участий не принимала.
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28.09.2020 17:37 Відповісти
малехо сексизма - бабалидер
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28.09.2020 16:34 Відповісти
Друг пуйло, якого вона, як і більшість білорусів, обожнює, дав добро. Тому й змогла поїхати.
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28.09.2020 16:39 Відповісти
Вот и Сырожа Лещенко по тем же делам во время Майдана в США ездил, в аккурат, пока все не закончилось
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28.09.2020 17:09 Відповісти
Ну, они вместе там мутили с Наемом
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28.09.2020 17:22 Відповісти
Только Наем был здесь, на Майдане, а Сырожа - в теплой и неопасной Америке
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28.09.2020 17:30 Відповісти
Свободная Беларусь, [28.09.20 14:47]
[ Фото ]
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, один из руководителей невразумительного Координационного Совета оппозиции, покинула страну, вылетев в Германию. Внятно объяснить причины этой ретирады не может даже ее помощница, телефон которой разрывается от звонков журналистов. Судя по внезапности отъезда и отсутствию объяснений это похоже на бегство.
В качестве "лидера оппозиции" Алексиевич запомнилась тремя вещами:
1. Визитом на допрос по делу о попытке захвата власти под лозунгом «Мы строго соблюдаем фашистские законы и ходим в гестапо по повестке».
2. Просьбой к тиранолюбивой русской интеллигенции поддержать белорусское восстание.
3. Призывом к кровавому диктатору Путину поговорить с кровавым диктатором Лукашенко, чтоб тот не вел себя, как кровавый диктатор.
Назвать бегство Алексиевич невосполнимой утратой для белорусской революции нельзя. Скорее, можно оценить его, как акт, символизирующий полный и окончательны провал «плюшевых» протестов. Дальше все будет шумно и кроваво. Либо не будет ничего.
#оппозиция
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28.09.2020 17:52 Відповісти
Ватная дура.
Зачем поехала в гейропу ?
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28.09.2020 22:04 Відповісти
 
 