Алексієвич виїхала з Білорусі "в особистих справах", повернення залежить від ситуації в Білорусі

Нобелівська лауреатка і член президії Координаційної ради Світлана Алексієвич рано-вранці в понеділок полетіла до Німеччини.

Але її від'їзд ніяк не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради, пояснила TUT.BY помічниця письменниці Тетяна Тюріна, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона полетіла в своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду", - розповіла Тюріна.

Водночас, за її словами повернення Алексієвич залежить від розвитку подій: "Все залежить від того, як тут будуть розвиватися події і від її самопочуття".

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Нагадаємо, 20 серпня генпрокурор Білорусі, тоді це був Олександр Конюк, заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу. Головне слідче управління центрального апарату СК прийняло до провадження кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК за фактом публічних закликів до захоплення державної влади або вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, скоєних з використанням засобів масової інформації або глобальної комп'ютерної мережі "Інтернет".

Із семи членів президії Координаційної ради п'ять або затримані, або насильно вивезені за кордон. На свободі тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський.