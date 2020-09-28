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Посольство закликало українців утриматися від поїздок в регіони Азербайджану, близькі до зони бойових дій

Посольство закликало українців утриматися від поїздок в регіони Азербайджану, близькі до зони бойових дій

Посольство України в Азербайджані закликає українців утриматись від поїздок до регіонів Азербайджану, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому посольством 28 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство закликає громадян України проявляти пильність та обережність під час дії воєнного стану введеного в Азербайджані у зв’язку із загостренням військово-політичної ситуації в країні. У цьому контексті, закликаємо уникати будь-яких публічних заходів, які не санкціоновано офіційною владою Азербайджанської Республіки", - говориться в повідомленні.

Також в дипломатичній місії рекомендують дотримуватися обмежень передбачених законодавством Азербайджану під час дії комендантської години з 21:00 до 06:00, введеної з 28 вересні у містах Баку, Гянджа, Сумгаїт, Євлах, Мінгячевір, Нафталан, Абшеронському, Джебраїльському, Фізулінському, Агджабедінському, Бейлаганському, Агдамському, Бардінському, Тертерському, Геранбойському, Гейгельскому, Дашкесанському, Гедабейському, Товузському, Шамкірському, Газахському та Агстафінському районах.

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"Інформуємо, що у районах, де введена комендантська година: заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів та документів, що засвідчують особу; встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду та діють обмежувальні заходи щодо використання транспортних засобів. У разі необхідності, для визначеної категорії громадян, спеціальний дозвіл можна отримати за допомогою порталу icazələr icazə-e.gov.az", - говориться в повідомленні.

У випадку виникнення екстрених випадків, пов'язаних із загрозою життю та здоров'ю громадян України, які перебувають на території АР, прохання невідкладно телефонувати на телелефон гарячої лінії Посольства: +994502557518 (мобільний) або телефон чергового +994124494095 (стаціонарний). Крім того, можна надіслати повідомлення на електронну адресу Посольства [email protected].

Також в посольстві рекомендують зареєструватися в системі "Друг" Міністерства закордонних справ України, в яку можна внести свої дані і повідомляти МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні, зокрема території Азербайджану.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) посольство (947) Нагірний Карабах (466)


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Посольство призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий - Цензор.НЕТ 4059
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28.09.2020 16:04 Відповісти
Эрдоган красавчик. С кацапами только силой можно ставить этих курв на место
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28.09.2020 16:06 Відповісти
Посольство України має організовувати туристичні тури в Баку для представників українського бізнесу і організацію конференцій з представниками азербайджанської влади, бо саме зараз Азербайджан буде закуповувати продукцію військового і подвійного призначення на великі суми, буде відновлювати інфраструктуру звільнених територій і для українського бізнесу це величезний шанс для отримання замовлень!
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28.09.2020 16:10 Відповісти
да им как-то проще, быстрее и эффективнее получить все это от турков...
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28.09.2020 16:13 Відповісти
Від турків все буде дорого, а успішна війна це в першу чергу війна з розумним бюджетом. Зараз ми бачимо що азербайджанські БМП-2 йдуть в бій навіть без сіток протикумулятивного захисту, без блоків динамічного захисту, без блоків активного захисту! Все це є в Україні і це коштує недорого і самі турки це купляють і це реально рятує життя солдат і дає перевагу на полі бою!
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28.09.2020 16:24 Відповісти
А чого туди їхати? У нас свій долбас є...
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28.09.2020 16:25 Відповісти
Головне, що своєчасно повідомили. Другу добу йдуть військові дії і нам нарешті повідомили.
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28.09.2020 16:28 Відповісти
так, а в арминию знач легко можна....??- шото тут не так.......= видимо наши посольства рахують, шо основни бойови дии з розрухою та небезпекою пройдуть саме там, у азерив... далекоглядна интуиция..
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28.09.2020 21:47 Відповісти
Так на Армению никто не нападал и не собирается. Как раз в этом предупреждении дипломатов сразу видно, кто на кого напал.
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28.09.2020 22:27 Відповісти
 
 