Посольство закликало українців утриматися від поїздок в регіони Азербайджану, близькі до зони бойових дій

Посольство України в Азербайджані закликає українців утриматись від поїздок до регіонів Азербайджану, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому посольством 28 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство закликає громадян України проявляти пильність та обережність під час дії воєнного стану введеного в Азербайджані у зв’язку із загостренням військово-політичної ситуації в країні. У цьому контексті, закликаємо уникати будь-яких публічних заходів, які не санкціоновано офіційною владою Азербайджанської Республіки", - говориться в повідомленні.

Також в дипломатичній місії рекомендують дотримуватися обмежень передбачених законодавством Азербайджану під час дії комендантської години з 21:00 до 06:00, введеної з 28 вересні у містах Баку, Гянджа, Сумгаїт, Євлах, Мінгячевір, Нафталан, Абшеронському, Джебраїльському, Фізулінському, Агджабедінському, Бейлаганському, Агдамському, Бардінському, Тертерському, Геранбойському, Гейгельскому, Дашкесанському, Гедабейському, Товузському, Шамкірському, Газахському та Агстафінському районах.

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"Інформуємо, що у районах, де введена комендантська година: заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів та документів, що засвідчують особу; встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду та діють обмежувальні заходи щодо використання транспортних засобів. У разі необхідності, для визначеної категорії громадян, спеціальний дозвіл можна отримати за допомогою порталу icazələr icazə-e.gov.az", - говориться в повідомленні.

У випадку виникнення екстрених випадків, пов'язаних із загрозою життю та здоров'ю громадян України, які перебувають на території АР, прохання невідкладно телефонувати на телелефон гарячої лінії Посольства: +994502557518 (мобільний) або телефон чергового +994124494095 (стаціонарний). Крім того, можна надіслати повідомлення на електронну адресу Посольства [email protected].



Також в посольстві рекомендують зареєструватися в системі "Друг" Міністерства закордонних справ України, в яку можна внести свої дані і повідомляти МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні, зокрема території Азербайджану.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.