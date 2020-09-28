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Оголошено конкурс з відбору 12 членів команди 26-ї Української антарктичної експедиції, - Міносвіти

Оголошено конкурс з відбору 12 членів команди 26-ї Української антарктичної експедиції, - Міносвіти

28 вересня 2020 року, Національний антарктичний науковий центр Міносвіти оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції. Переможці проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021 до весни 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міносвіти.

Традиційно до 26-ї УАЕ відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

"26-та Українська антарктична експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го ми відзначатимемо 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції "Фарадей", яка тепер має назву "Академік Вернадський". Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Дивіться також: Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". ФОТОрепортаж

Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:

  • подання документів на розгляд – до 12 жовтня 2020 р. включно;
  • подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня 2020 р. включно;
  • фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;
  • колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

Оголошено конкурс з відбору 12 членів команди 26-ї Української антарктичної експедиції, - Міносвіти 01

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Автор: 

Антарктида (99) Міносвіти (1419) полярники (37) Дикий Євген (31)


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А там кацапів не буде?
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28.09.2020 16:32 Відповісти
Не буде, це цілковито Українська станція.
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28.09.2020 16:36 Відповісти
А влючите туда, в эту экспедицию Зеленского с дЕрьмаком, ну и Верещук, в роли корабельной сосны, что бы первым двоим не скучно там, в экспедиции было. И нам приятно и страна от этого только выиграет.
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28.09.2020 17:42 Відповісти
Замену покончившему самоубийством повару нынешней экспедиции на станцию отправили?
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28.09.2020 18:45 Відповісти
Оголошено конкурс з відбору 12 членів команди 26-ї Української антарктичної експедиції, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7282
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28.09.2020 19:57 Відповісти
 
 