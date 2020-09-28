Оголошено конкурс з відбору 12 членів команди 26-ї Української антарктичної експедиції, - Міносвіти

28 вересня 2020 року, Національний антарктичний науковий центр Міносвіти оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції. Переможці проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021 до весни 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міносвіти.

Традиційно до 26-ї УАЕ відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

"26-та Українська антарктична експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го ми відзначатимемо 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції "Фарадей", яка тепер має назву "Академік Вернадський". Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

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Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:

подання документів на розгляд – до 12 жовтня 2020 р. включно;

подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня 2020 р. включно;

фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;

колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

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