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Новини Убивство Шеремета
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Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

На судовому засіданні в Шевченківському районному суді Києва 28 вересня був визначений склад суду, який буде слухати по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, а також їхні захисники.

Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 01
Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 02
Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 03
Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 04
Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 05

Суд розглядатиме справу в такому складі: двоє професійних суддів - Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних - Григорій Фірсов, Наталія Глоба і Юрій Михайленко.

На початку засідання основні присяжні у справі - Фірсов, Глоба і Михайленко - склали присягу.

Потім присягу склали запасні присяжні - Юрій Федоренко і Людмила Яковенко.

Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 06
Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу 07

Як повідомляв адвокат Маслов, на цьому засіданні буде оголошено обвинувальний акт.

Також дивіться: Суд проводить засідання у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ (оновлено)

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Автор: 

присяга (98) суд (11731) суд присяжних (31)


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Топ коментарі
+19
А еще тьі при Порошенко стеснялся демонстрировать свой дебилизм, а при Зеленском нет.
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28.09.2020 16:44
+9
Присяжними просто так не стають, це родичи ментів або прокурорів, тобто це теж опосередковані представники правоохоронної системи, яка виступає обвинувачувачем і фальсифікує кримінальну справу.
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28.09.2020 16:34
+9
Це взагалі не суд, а недолуге шоу у виконанні зєбілоїдів. Блазень вляпався в це лайно по вуха. Тепер бідненький не знає, як від нього відмитись. По рівню ідіотизму, ця справа зрівняється лише з вальцмановим "вічним" судом у справах по розстрілах майданівців
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28.09.2020 16:40
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Слишком много внимания белорашко-путенскому ватника из жопы рузьге мира
"Працював керівником відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, згодом - «Першого каналу», надалі - на Громадському телебаченні Росії. З 2012 року працював в Україні - в «Українській правді», на телеканалі «ТВі» та на «Радио Вести»[3][4]."
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28.09.2020 16:33 Відповісти
Присяжними просто так не стають, це родичи ментів або прокурорів, тобто це теж опосередковані представники правоохоронної системи, яка виступає обвинувачувачем і фальсифікує кримінальну справу.
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28.09.2020 16:34 Відповісти
Або - пенсіонери, або - домогосподарки.
Насправді - присяжним може стати майже кожен - бажаючих немає.
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28.09.2020 16:38 Відповісти
И поэтому в присяжные лезла семейная пара ( из которой оставили мужа)? Причем, все эти присяжные - можно сказать профессионалы присяжного дела, то-есть, буквально - зарабатывают этим на жизнь.
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28.09.2020 17:22 Відповісти
"то-есть, буквально - зарабатывают этим на жизнь."

Так и есть. Это подработка для некоторых - в основном - для безработных и пенсионеров.
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28.09.2020 17:48 Відповісти
Це взагалі не суд, а недолуге шоу у виконанні зєбілоїдів. Блазень вляпався в це лайно по вуха. Тепер бідненький не знає, як від нього відмитись. По рівню ідіотизму, ця справа зрівняється лише з вальцмановим "вічним" судом у справах по розстрілах майданівців
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28.09.2020 16:40 Відповісти
Ну так - мапет шоу
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28.09.2020 17:53 Відповісти
А еще тьі при Порошенко стеснялся демонстрировать свой дебилизм, а при Зеленском нет.
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28.09.2020 16:44 Відповісти
Влада викрутилась з тупика.
Так, звинувачуваних патріотів звільнять з під варти.
Але ж це буде виглядати, як «прощення».
І прощення, не владою, а «простими, добросердними людьми.»
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28.09.2020 16:45 Відповісти
Суда присяжных требовала защита.
Не спекулируй.
Как решат, так и будет.
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28.09.2020 17:06 Відповісти
Рік розслідування довів, щоу влади немає доказів їх вини.
Але ж грудні 2019, на шоу Шустера, за присутності Президента Зеленського, високопосадовцями МВС було на всю Україну заявлено, що затримані ті, хто підготував вбивство Павла Шеремета.
Але, через рік, виявилось, що у слідства нема доказів їх вини у цьому злочині.


Як би ти на місці влади, вийшо би з цієї ситуації?
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28.09.2020 17:25 Відповісти
Только судом.
Там будут озвучены все аргументы.
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28.09.2020 18:19 Відповісти
Так саме цього влада й НЕ ХОЧЕ !!!
Бо аргументів у неї, як виявилось, НЕМАЄ !!!
А люди майже рік просиділи за гратами !
Так що, Вам незалік.
Ану, ще Ваша спроба варіанту вийти з цієї ситуації, «не втрачаючи обличча».
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28.09.2020 20:18 Відповісти
См. выше.
Мне твой "залик" не требуется.
Только суд.
Как суд решит, так и будет.
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28.09.2020 20:22 Відповісти
С такими присяжными и с такой системой присяжных - я не уверен, что выпустят. Там система - три присяжных, два судьи, если правильно помню - решается большинством. Это - мрак
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28.09.2020 17:26 Відповісти
...Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.. Да...уж. Я хочу увидеть лица этих следователей. Хочу узнать их IQ. Ознакомьте профессионалов с их анализами дабы узнать, что они на госслужбе употребляют в рабочее и нерабочее время. Покажите декларации об их доходах. Какие ФЗУ они заканчивали? Это ж как надо отупеть, чтобы извергнуть такой мотив преступления? Или почем стОит написать такое умозаключение??? Источник: https://censor.net/ru/n3221639
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28.09.2020 17:36 Відповісти
А присяжных аж три людини, їх підкупить як два пальці, присяжних повинно бути 14 чи 20, а не три. Що це за демократія така, коли при самодержавії і то їх більше було в суді?
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28.09.2020 17:54 Відповісти
якщо посадять невинних, то може так статися, що всім причетним прийдеться за це відповісти. Бо живемо у непрогнозовані часи, ніхто не знає, що буде через місяць.Може і війна.А через два може й завершиться. А там люди будуть вже інші.
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28.09.2020 18:09 Відповісти
На чесний суд навіть не сподіваюся. Але переконана, що рано чи пізно Сабаков із Бубочкою-нє-дурачком-какім-то потонуть у тій "народній любові", яку вони зараз породжують цим недолугим шоу.
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28.09.2020 17:58 Відповісти
Посядять невинних пркрившись тіпо присяжними? Назад ходу нема?
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28.09.2020 18:18 Відповісти
Фарс и проталкивание липовых обвинений продолжается.

И продолжается только по одной причине - этот фарс начал лично ЗЕ.
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28.09.2020 18:27 Відповісти
Троє присяжних?! Чому не один?
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28.09.2020 18:34 Відповісти
У нас нет института присяжных. Присяжные выбирают по жребию из тысяч граждан записаных
в особые списки.
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28.09.2020 18:51 Відповісти
Судя по некоторым комментам, Шеремета таки могли убить какие-то безбашенные патриоты, которые, не вникая в суть его деятельности, обвиняют его в работе на украинском русскоязычном радио Вести.
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28.09.2020 19:09 Відповісти
"Вести" не просто русскаязыковое радио, а сугубо 5-тиколонное.
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29.09.2020 09:23 Відповісти
Либо повторяешь за псевдопатриотами, а сам не слушал, либо слушал, но не ту радиостанцию.
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29.09.2020 13:26 Відповісти
ничего,скоро слуг трибуналом будем судить
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28.09.2020 19:28 Відповісти
Слизняков не судят, к сожалению 🤔
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28.09.2020 23:26 Відповісти
 
 