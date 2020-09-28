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Новини Силовики
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На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на Львівській митниці ДФС схему ухилення від сплати митних зборів при імпорті вантажних автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 01

"За даними слідства, службові особи митниці спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн. Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки. При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби України вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів", - йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури, оприлюдненому в понеділок.

На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 02

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На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 03

У прокуратурі зазначають, що це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів", - йдеться в повідомленні.

На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 04
На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 05

28 вересня під час обшуків в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, правоохоронці виявили та вилучили документи, флешки, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн.

На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 06

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На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура 07

Зараз на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) митниця (1880) Офіс Генпрокурора (3268) Львівська область (2452)


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Не дождались от Зеле доступной растаможки. Работать надо, урожай убирать
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28.09.2020 16:54 Відповісти
труселя на хлопце знатные, кружевные, сразу видно настоящего дальнобоя
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28.09.2020 17:29 Відповісти
Купил грузовик растаможил, остался в труселях, теперь и они конфискат.
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28.09.2020 17:53 Відповісти
чмошна злодійська влада зробила концлагер на ввезення авто , дала схему для нас ЗАТВЕРЖЕНУ ПАРЛАМЕНТОМ !!!!! і ще ляпая що ми щось нетак робимо . То бикота дай нам закони як в Грузії і до ПОБАЧЕННЯ , думаю що цим шакалам пора в шахту по уголь
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28.09.2020 18:32 Відповісти
 
 