На Львівській митниці викрито схему ухилення від мит ​під час імпорту вантажівок на 17 млн ​​грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на Львівській митниці ДФС схему ухилення від сплати митних зборів при імпорті вантажних автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, службові особи митниці спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн. Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки. При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби України вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів", - йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури, оприлюдненому в понеділок.

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У прокуратурі зазначають, що це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів", - йдеться в повідомленні.





28 вересня під час обшуків в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, правоохоронці виявили та вилучили документи, флешки, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн.

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Зараз на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.