Пінчук планував продавати колеса "Укрзалізниці" в 4 рази дорожче за собівартість, - ексдиректор з фінансів УЗ Рязанцев

Компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" хотіла продати "Укрзалізниці" суцільнокатані колеса в 4 рази дорожче за собівартість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ексдиректор з економіки та фінансів АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"У квітні 2019 року раптово з'явилася інформація, що "Укрзалізниці" суцільнокатані колеса будуть продавати в два рази дорожче - по 30 тисяч гривень замість 15 тис. Це при тому, що у нас вже був затверджений фінансовий план, потрібно було починати тендери тощо", - розповів Рязанцев.

За його словами, виробник таких коліс в Україні тільки один - компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука. Після проведеної оцінки експертами, виявилося, що причин для подорожчання коліс вдвічі немає, більше того, вони повинні були подешевшати через 20% зниження ціни стали на світовому ринку.

За підрахунками Рязанцева, корупційна складова угоди була близько 1,2 млрд грн, а ціна коліс вчетверо перевищувала їхню собівартість.

"У травні 2020 року, коли я пішов з компанії, оголосили тендер на 3 роки. Загальна сума тендеру була 2,4 мільярда гривень. З огляду на те, що ціна коліс була в два рази завищена, виходить, що корупційна складова в ньому була близько 1 мільярда 200 мільйонів, решта - ціна коліс. Причому вони збиралися купити за три роки стільки коліс, що ними можна було весь ринок затарити.. Причому з фіксацією ціни на 3 роки вперед! Щоб ви розуміли: собівартість колеса, якщо вірити фахівцям - в районі 8 тисяч гривень зараз. Тобто, 15 тисяч - це вже ціна зі 100% рентабельності. Вони ж хотіли "задерти" її ще в два рази - до 36 тисяч", - пояснив Рязанцев.

Раніше Андрій Рязанцев повідомив, що Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала отримання кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту. В результаті чого, за його словами, виробництво українських вагонів скоротилося на 70%.