Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате
Один із чотирьох обвинувачених у справі МН17 підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов хоче виступити на суді в Нідерландах.
Захист Пулатова - проти появи свого клієнта у судовому комплексі "Схіпхол", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як заявила адвокатка Пулатова Сабіна тен Дуссхате, захист виступає проти, оскільки фотографії їхнього клієнта публікувалися у багатьох ЗМІ, і йому нібито загрожує небезпека.
"Також його можуть затримати, щодо Пулатова діє міжнародний ордер на арешт, тому, якщо він приїде, йому загрожує арешт, попри те, що він є невинуватим", - зазначила тен Дуссхате.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
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Только --- кто ж его отпустит...
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Вколоть амитал натрия да подключить к полиграфу... пусть говорит. С такой комбинацией хрен солжет - заодно и правду узнаем, если в прямом эфире вести такой допрос.
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УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше
Типа, держите меня семеро..
- а что, уже были?
- нет, уже хотел.