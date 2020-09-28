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Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате

Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате

Один із чотирьох обвинувачених у справі МН17 підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов хоче виступити на суді в Нідерландах.

Захист Пулатова - проти появи свого клієнта у судовому комплексі "Схіпхол", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як заявила адвокатка Пулатова Сабіна тен Дуссхате, захист виступає проти, оскільки фотографії їхнього клієнта публікувалися у багатьох ЗМІ, і йому нібито загрожує небезпека.

"Також його можуть затримати, щодо Пулатова діє міжнародний ордер на арешт, тому, якщо він приїде, йому загрожує арешт, попри те, що він є невинуватим", - зазначила тен Дуссхате.

Читайте також: У Нідерландах суд у справі МН17 оголосив перерву до 3 листопада

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

Автор: 

Нідерланди (1584) суд (11731) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Пулатов Олег (21)


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Топ коментарі
+15
Пулатов понял, что лучше комфортабельная камера в голландской тюрьме (самом безопасном для него месте), чем живьем --- в крематорий ГРУ..
Только --- кто ж его отпустит...
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28.09.2020 17:29
+9
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https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
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https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате - Цензор.НЕТ 9153
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28.09.2020 17:26
+6
папа ***** не пускает?
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28.09.2020 17:10
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Пулатов понял, что лучше комфортабельная камера в голландской тюрьме (самом безопасном для него месте), чем живьем --- в крематорий ГРУ..
Только --- кто ж его отпустит...
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28.09.2020 17:29 Відповісти
его отпустят предварительно накачав новичком.
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28.09.2020 19:08 Відповісти
Нидерландская камера с орбитреком, телевизором и приставкой комфортабельнее его нынешнего жилья в Усть-**************, в котором он и так проведёт остаток своих дней.
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28.09.2020 19:49 Відповісти
Какой там остаток дней ему остался ---на расеи такие долго не живут..
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29.09.2020 11:05 Відповісти
хочет, так чего не едет?
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28.09.2020 17:08 Відповісти
папа ***** не пускает?
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28.09.2020 17:10 Відповісти
Тянут время
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28.09.2020 17:10 Відповісти
..*Гуму тягнуть ...гуму ..
...Обвиняемый по делу МН17 Пулатов хочет приехать в Нидерланды и выступить на суде, несмотря на угрозу ареста, - адвокат Дуссхате - Цензор.НЕТ 2015....
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28.09.2020 17:16 Відповісти
Ну так пусть едет.
Вколоть амитал натрия да подключить к полиграфу... пусть говорит. С такой комбинацией хрен солжет - заодно и правду узнаем, если в прямом эфире вести такой допрос.
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28.09.2020 17:16 Відповісти
Не, если хочет, то надо ехать...
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28.09.2020 17:21 Відповісти
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате - Цензор.НЕТ 9153
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28.09.2020 17:26 Відповісти
БРЕХНЯ ,понты для приезжих ,потом скажет ,что адвокаты его отговорили ...
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28.09.2020 17:26 Відповісти
Какая-то дусхате что-то там мелет. Тот пулатов и знать об этом не знает. Понты для приезжих.
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28.09.2020 17:26 Відповісти
Ага, хочет приехать.
Типа, держите меня семеро..
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28.09.2020 17:28 Відповісти
в голландской тюрьме новичком не напоят
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28.09.2020 17:31 Відповісти
Раз хочет,значит уже натренировали убедительно врать товарищи...
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28.09.2020 17:38 Відповісти
- Опять хочу в Париж...
- а что, уже были?
- нет, уже хотел.
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28.09.2020 17:44 Відповісти
Жить хочет.
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28.09.2020 18:09 Відповісти
Шо то подозрительно. Хотел бы что-то сказать против пу, уже б давно попробовал какой-то из сортов Новичка
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28.09.2020 18:40 Відповісти
Ничего страшного. От Новичка ещё никто не умер
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28.09.2020 19:04 Відповісти
Толсто . Навальный остался жив только по стечению обстоятельств . Литвиненко полонием траванули , вы не хотите пошутить по этому поводу?
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28.09.2020 19:10 Відповісти
Список жертв Новичка не впечатляет
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28.09.2020 19:41 Відповісти
Его можно понять, лучше в голландской тюрьме, чем чаепитие с новичоком, но после такого заявления он так и так не жилец
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28.09.2020 19:07 Відповісти
Його "бажання" приїхати дуже нагадують..."тримайте мене...бо я їх усіх поубиваю..."
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28.09.2020 19:16 Відповісти
Вместе с Виктором Бутом будет отбывать?
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28.09.2020 19:34 Відповісти
 
 