Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС, ним став заступник міністра закордонних справ Боднар

Україна вперше за час діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) висуває свого кандидата на пост генерального секретаря.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вперше висуває свого кандидата – заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря – на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", - говориться в повідомленні.

ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі. Її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва та торгівлі в регіоні. До складу організації входять 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Серед ключових пріоритетів розвитку організації, які визначив Василь Боднар як кандидат на посаду генсека:

- розвиток бізнес-сектору, відновлення регіональної бізнес-активності на основі ОЧЕС

- впровадження сучасних технологій в діяльність ОЧЕС для ефективного обміну інформацією, створення нових цифрових майданчиків на кшталт електронної комерції чи відповідних логістичних платформ

- цифровізація в рамках ОЧЕС як одна з рушійних сил подальшої кооперації між країнами-членами організації

- альтернативна енергетика та реалізація проєктів із використанням водню, що дозволить змінити структуру енергетичного ринку та захистити екологію регіону

- "блакитна економіка" - розвиток економіки моря: морських комунікацій, портів, використання водних ресурсів для економічного росту при збереженні морської екосистеми

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