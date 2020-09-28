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Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС, ним став заступник міністра закордонних справ Боднар

Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС, ним став заступник міністра закордонних справ Боднар

Україна вперше за час діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) висуває свого кандидата на пост генерального секретаря.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вперше висуває свого кандидата – заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря – на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", - говориться в повідомленні.

ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі. Її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва та торгівлі в регіоні. До складу організації входять 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Серед ключових пріоритетів розвитку організації, які визначив Василь Боднар як кандидат на посаду генсека:

- розвиток бізнес-сектору, відновлення регіональної бізнес-активності на основі ОЧЕС
- впровадження сучасних технологій в діяльність ОЧЕС для ефективного обміну інформацією, створення нових цифрових майданчиків на кшталт електронної комерції чи відповідних логістичних платформ
- цифровізація в рамках ОЧЕС як одна з рушійних сил подальшої кооперації між країнами-членами організації
- альтернативна енергетика та реалізація проєктів із використанням водню, що дозволить змінити структуру енергетичного ринку та захистити екологію регіону
- "блакитна економіка" - розвиток економіки моря: морських комунікацій, портів, використання водних ресурсів для економічного росту при збереженні морської екосистеми

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Автор: 

Боднар Василь (155) МЗС (4158) ОЧЕС (7)


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однозначно очэс нужен мощный локомотив, который должен тащить за собой эту чертову дюжину зрителей и статистов
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28.09.2020 17:18 Відповісти
А ми ще не вийшли з цієї організації в якій приймає участь терористична росія?
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28.09.2020 17:29 Відповісти
Хай рашка сама виходить.
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28.09.2020 17:39 Відповісти
и рашка прощелкает? и Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Молдова, Румыния, Сербия... тоже не будут против???
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28.09.2020 17:22 Відповісти
И на что он там будет влиять? Или точнее - что он там будет продвигать от нашей страны? У нас есть что предложить, кроме схематозов и коррупции? Разве мы чем-то другим знамениты?
Очередное кормление очередной чиновничьей своры чиновников. Всё. Больше никакого смысла в этой должности и участия в этой организации нет.
Зеленский, будучи ещё клоуном в "95 квартале", ожесточённо высмеивал всё это бесполезное чиновничье скотство в нашей нищей Украине, а став президентом, начал сам плодить эти загоны пожирающих бюджет свиней ( наглядовi рады и подобные крысиные кубла...).
За время его президентства чиновничьего аппарата только добавилось, а не убавилось. А как говорил! Как обещал!..
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28.09.2020 18:00 Відповісти
карлсона потрібно було, він на цьому знається)
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28.09.2020 19:37 Відповісти
Из 12-ти только 6 на Чёрном море + Молдова косвенно
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28.09.2020 21:55 Відповісти
 
 