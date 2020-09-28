Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС, ним став заступник міністра закордонних справ Боднар
Україна вперше за час діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) висуває свого кандидата на пост генерального секретаря.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вперше висуває свого кандидата – заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря – на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", - говориться в повідомленні.
ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі. Її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва та торгівлі в регіоні. До складу організації входять 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.
Серед ключових пріоритетів розвитку організації, які визначив Василь Боднар як кандидат на посаду генсека:
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Очередное кормление очередной чиновничьей своры чиновников. Всё. Больше никакого смысла в этой должности и участия в этой организации нет.
Зеленский, будучи ещё клоуном в "95 квартале", ожесточённо высмеивал всё это бесполезное чиновничье скотство в нашей нищей Украине, а став президентом, начал сам плодить эти загоны пожирающих бюджет свиней ( наглядовi рады и подобные крысиные кубла...).
За время его президентства чиновничьего аппарата только добавилось, а не убавилось. А как говорил! Как обещал!..