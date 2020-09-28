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Новини Силовики
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Затримано львів'янина, який за 40 тис. грн намагався продати радіоактивні матеріали, - СБУ. ФОТО

Правоохоронці затримали жителя Львова, який намагався продати радіоактивні матеріали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затримано львівянина, який за 40 тис. грн намагався продати радіоактивні матеріали, - СБУ 01

За даними попереднього слідства, чоловік незаконного придбав 17 радіоізотопних сповіщувачів диму. Ці вироби є джерелами іонізуючого випромінювання і містять ізотопи плутонію і америцію. Небезпечні предмети зловмисник зберігав поряд з власним будинком.

Затримано львівянина, який за 40 тис. грн намагався продати радіоактивні матеріали, - СБУ 02

Также смотрите: Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция. ФОТО

Затримано львівянина, який за 40 тис. грн намагався продати радіоактивні матеріали, - СБУ 03

Затримали ділка при спробі збуту виробів по 40 000 гривень.

Затримано львівянина, який за 40 тис. грн намагався продати радіоактивні матеріали, - СБУ 04

Зараз зловмисникові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Із Зони відчуження намагалися вивезти 300 кг радіоактивних ягід, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) радіація (187) СБУ (12912) силовики (2514) Львівська область (2452)


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Топ коментарі
+4
Звичайні радянські сигналізатори диму, в чому злочин? СБУ не має чим себе зайняти?
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28.09.2020 17:24
+1
я этих РИДов могу бесплатно наковырять на свалке.
Показуха для лохтората.
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28.09.2020 17:46
+1
ці сбушники зовсім очманіли
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28.09.2020 18:45
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Ну кто-же так дёшево продаёт ...
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28.09.2020 17:23 Відповісти
Звичайні радянські сигналізатори диму, в чому злочин? СБУ не має чим себе зайняти?
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28.09.2020 17:24 Відповісти
я этих РИДов могу бесплатно наковырять на свалке.
Показуха для лохтората.
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28.09.2020 17:46 Відповісти
Мабуть в тому, що в них є радіоактивні матеріали. І доволі сильні.
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28.09.2020 19:23 Відповісти
Ці радіоактивні матеріали не несуть загрози розповсюдження ядерної зброї або її компонентів, тому продаж цих датчиків задимленості абсолютно не є правопорушенням чи злочином і абсолютно не завдає загроз національній безпеці України і тому СБУ там немає що робити!
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28.09.2020 19:38 Відповісти
Ігорь, ці матеріали можна підсунути тещі на подарунок. Тільки й того.
Це ж треба було про ядерну зброю додуматись!
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28.09.2020 19:46 Відповісти
Ці матеріали не можуть викликати навіть смертельної дози випромінювання, тому дарувати їх тещі абсолютний ідіотизм!
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28.09.2020 19:51 Відповісти
Я б так не казав. Зацікавившись, я почитав форум, де любителі всього радіоактивного розбирають ці датчики. Щось там висловлювання не дуже оптимістичні. І цифри на дозиметрах не маленькі. Так що - тещі розібраний датчик форева!
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28.09.2020 20:22 Відповісти
ці сбушники зовсім очманіли
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28.09.2020 18:45 Відповісти
 
 