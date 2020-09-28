Затримано львів'янина, який за 40 тис. грн намагався продати радіоактивні матеріали, - СБУ. ФОТО
Правоохоронці затримали жителя Львова, який намагався продати радіоактивні матеріали.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними попереднього слідства, чоловік незаконного придбав 17 радіоізотопних сповіщувачів диму. Ці вироби є джерелами іонізуючого випромінювання і містять ізотопи плутонію і америцію. Небезпечні предмети зловмисник зберігав поряд з власним будинком.
Затримали ділка при спробі збуту виробів по 40 000 гривень.
Зараз зловмисникові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+4 Igor Lyashenko #336463
показати весь коментар28.09.2020 17:24 Посилання
+1 Тарас Тернополь
показати весь коментар28.09.2020 17:46 Посилання
+1 Alexey Timofeev #468147
показати весь коментар28.09.2020 18:45 Посилання
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Показуха для лохтората.
Це ж треба було про ядерну зброю додуматись!