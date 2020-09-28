Поточна ставка стимулюючого тарифу не дасть можливості знизити вартість приєднання до мереж, - Бужан

Бізнес зазнає труднощів через високу вартість приєднання до електромереж. Для його зниження оператори системи розподілу повинні модернізувати і посилювати систему. Але поточні ставки на стимулююче тарифоутворення не дадуть можливості залучати достатньо інвестицій для цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Володимир Бужан із Центру Економічного Відновлення при Кабінеті Міністрів України.

За його словами, поточна ставка стимулюючого тарифу не дозволить знизити вартість приєднання до мереж.

"Бізнес зазнає труднощів через високу вартість приєднання до електромереж. Для його зниження оператори системи розподілу повинні модернізувати і посилювати систему. Але поточні ставки на стимулююче тарифоутворення не дозволять залучати достатньо інвестицій для цього", - зазначив він.

Також Бужан зазначив, що з ухваленням стимулюючого регулювання на розподіл електроенергії інвестиції в 1 км електромереж виростуть з $ 200 до $ 400. Але, на його думку, цього недостатньо для ефективного відновлення мереж і значного стрибка в поліпшенні ситуації з електромережами.

Нагадаємо, раніше в енергетичному комітеті Європейської бізнес Асоціації закликали НКРЕКП сприяти спрощенню умов ведення бізнесу та процедури приєднання до мереж. Експерти асоціації заявили, що здешевити підключення до мереж можна перевівши частину вартості за приєднання потужності на оператора системи розподілу. Для цього НКРЕКП необхідно переглянути ставку повернення інвестицій в існуючі активи ОСР і підвищити її з 3% до не менше 6%, щоб ОСР мали можливість модернізувати електромережі.