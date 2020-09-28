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Поточна ставка стимулюючого тарифу не дасть можливості знизити вартість приєднання до мереж, - Бужан

Поточна ставка стимулюючого тарифу не дасть можливості знизити вартість приєднання до мереж, - Бужан

Бізнес зазнає труднощів через високу вартість приєднання до електромереж. Для його зниження оператори системи розподілу повинні модернізувати і посилювати систему. Але поточні ставки на стимулююче тарифоутворення не дадуть можливості залучати достатньо інвестицій для цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Володимир Бужан із Центру Економічного Відновлення при Кабінеті Міністрів України.

За його словами, поточна ставка стимулюючого тарифу не дозволить знизити вартість приєднання до мереж.

"Бізнес зазнає труднощів через високу вартість приєднання до електромереж. Для його зниження оператори системи розподілу повинні модернізувати і посилювати систему. Але поточні ставки на стимулююче тарифоутворення не дозволять залучати достатньо інвестицій для цього", - зазначив він.

Також Бужан зазначив, що з ухваленням стимулюючого регулювання на розподіл електроенергії інвестиції в 1 км електромереж виростуть з $ 200 до $ 400. Але, на його думку, цього недостатньо для ефективного відновлення мереж і значного стрибка в поліпшенні ситуації з електромережами.

Нагадаємо, раніше в енергетичному комітеті Європейської бізнес Асоціації закликали НКРЕКП сприяти спрощенню умов ведення бізнесу та процедури приєднання до мереж. Експерти асоціації заявили, що здешевити підключення до мереж можна перевівши частину вартості за приєднання потужності на оператора системи розподілу. Для цього НКРЕКП необхідно переглянути ставку повернення інвестицій в існуючі активи ОСР і підвищити її з 3% до не менше 6%, щоб ОСР мали можливість модернізувати електромережі.

Автор: 

тарифи (2054) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+7
Текущую ставку урезать раз в десять а орлов типа Ахметова ВСЕХ на нары ,тогда с тарифами будет всё в порядке ...
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28.09.2020 17:31
+5
Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 9200
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28.09.2020 17:38
+3
Ситуація такова що офіційна плата за приєднання це тільки маленька частина від неофіційних сум які заносяться готівкою!
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28.09.2020 17:31
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Текущую ставку урезать раз в десять а орлов типа Ахметова ВСЕХ на нары ,тогда с тарифами будет всё в порядке ...
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28.09.2020 17:31 Відповісти
Ситуація такова що офіційна плата за приєднання це тільки маленька частина від неофіційних сум які заносяться готівкою!
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28.09.2020 17:31 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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28.09.2020 17:32 Відповісти
А в.о.міністра енергетики весною доказувала що електроенергія в Україні сама дешева в Європі, і ціни треба піднімати бо.......
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28.09.2020 18:37 Відповісти
_Так конечно грабители придумают что угодно чтобы ограбить. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
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28.09.2020 18:45 Відповісти
стимулирующий тариф бывает тока в чемодане, кейсе или конверте, а все остальное- от лукавого
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28.09.2020 17:32 Відповісти
Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 9200
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28.09.2020 17:38 Відповісти
Грабителей Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 4956
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28.09.2020 17:41 Відповісти
пам`ятаю раніше тут бігали дописувачі з ніками типу "Голосуймо платіжками за комуналку" Пропали.
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28.09.2020 17:42 Відповісти
Мабуть пішли у землю

Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 2815
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28.09.2020 17:48 Відповісти
#хуженебудет, #затохотьпоржали
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28.09.2020 17:46 Відповісти
Поточна ставка стимулюючого тарифу не дозволить знизити вартість приєднання до мереж, - Бужан - Цензор.НЕТ 1636
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28.09.2020 17:52 Відповісти
Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 4077
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28.09.2020 17:41 Відповісти
ВВП на хлеб не намажешь!
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28.09.2020 17:51 Відповісти
А як там з борщовим набором?
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28.09.2020 17:54 Відповісти
А это уже секретная информация.
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28.09.2020 17:58 Відповісти
а можно ,все это делать только тем, кто голосовал за зебилов? почему за их глупость - все отвечают - не правильно это))
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28.09.2020 17:50 Відповісти
Для тех хто голосовал за Кловуна - увеличить энергию в пять раз. Хто голосовал за это гамно -шаг вперед!
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28.09.2020 17:56 Відповісти
Ви ще ніяк не заспокоїтеся що, програли кловуну? То, чому тоді самі тариф не знижували?
Хто вам винен що, так погано працювали на перемогу?
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28.09.2020 18:00 Відповісти
Хтож винуватий шо долбо**ов поверивших Кловуну в Украине 73%? И чого те хто за это гамно не голосовал - должны страдать вместе с долпо**ми?
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28.09.2020 18:13 Відповісти
и шоб больше до шоколада больше не дотрагивались твари зэбильные
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28.09.2020 19:46 Відповісти
Чому дурний? Бо жадний.
А чому жадний? Бо дурний.
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28.09.2020 17:58 Відповісти
Порошенко, перестань!!!
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28.09.2020 18:10 Відповісти
А что значит плата за присоединение????????? Краду, крал и еще больше буду красть электрику. Грабь награбленое
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28.09.2020 20:54 Відповісти
 
 