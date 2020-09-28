Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

У Шевченківському райсуді Києва обвинувачені у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко не визнають у суді своєї провини в причетності до скоєння цього злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна", на засіданні 28 вересня суд присяжних Шевченківського райсуду слухає по суті справу за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко і Дугарь у вбивстві журналіста.

Прокурор у процесі оголосив суть обвинувачень, з яких випливає, що організаторами вбивства є невстановлені слідством особи, виконавцями - Антоненко і Кузьменко, а Дугарь була пособницею.

Відповідаючи на запитання суду, Антоненко сказав, що йому не зрозуміла суть звинувачень у вбивстві, оскільки він до цього не має стосунку. Антоненко заявив, що не визнає свою провину ні за цією статтею обвинувачення, ні в частині обвинувачення у зберіганні вибухових речовин і знищенні майна.

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Кузьменко зі свого боку зазначила, що їй не зрозумілий мотив, зазначений в обвинувальному акті, про нібито спроби дестабілізації ситуації в країні й акції протесту. Кузьменко також заявила, що не визнає своєї провини в причетності до вбивства Шеремета.

Дугарь, відповідаючи на запитання суду, теж вказала, що провини своєї не визнає.

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, на судовому засіданні 28 вересня було визначено склад суду, який буде слухати по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

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