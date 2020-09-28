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Новини Убивство Шеремета
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Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

У Шевченківському райсуді Києва обвинувачені у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко не визнають у суді своєї провини в причетності до скоєння цього злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна", на засіданні 28 вересня суд присяжних Шевченківського райсуду слухає по суті справу за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко і Дугарь у вбивстві журналіста.

Прокурор у процесі оголосив суть обвинувачень, з яких випливає, що організаторами вбивства є невстановлені слідством особи, виконавцями - Антоненко і Кузьменко, а Дугарь була пособницею.

Відповідаючи на запитання суду, Антоненко сказав, що йому не зрозуміла суть звинувачень у вбивстві, оскільки він до цього не має стосунку. Антоненко заявив, що не визнає свою провину ні за цією статтею обвинувачення, ні в частині обвинувачення у зберіганні вибухових речовин і знищенні майна.

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Кузьменко зі свого боку зазначила, що їй не зрозумілий мотив, зазначений в обвинувальному акті, про нібито спроби дестабілізації ситуації в країні й акції протесту. Кузьменко також заявила, що не визнає своєї провини в причетності до вбивства Шеремета.

Дугарь, відповідаючи на запитання суду, теж вказала, що провини своєї не визнає.

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, на судовому засіданні 28 вересня було визначено склад суду, який буде слухати по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Автор: 

Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+27
Их репрессируют потому что они за Украину, а не за рашку.
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28.09.2020 18:01
+24
Якої вини не визнають? Яка вина цих людей в тім що російські терористи вбили Шеремета?
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28.09.2020 17:56
+15
Цікаво, а що буде з слідчими та прокурорами?
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28.09.2020 18:02
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Якої вини не визнають? Яка вина цих людей в тім що російські терористи вбили Шеремета?
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28.09.2020 17:56 Відповісти
Их репрессируют потому что они за Украину, а не за рашку.
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28.09.2020 18:01 Відповісти
"Яка вина цих людей в тім що російські терористи вбили Шеремета?" --- десь через тиждень-два після події хтось із високих чинів саме так і сказав --- от що пам"ятаю - вбивство розкрити буде важко, бо ....у всіх ЗМІ звучало
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28.09.2020 18:14 Відповісти
их посадка произведена по прямому указанию клована зеленскога,
это было прямое условие его встречи с Патрушевым в Омане,
иначе Патрушев не соглашался с клованом Зеленским общаться
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28.09.2020 19:17 Відповісти
это они просто не знают, шо одеть -желтые ботинки или красные кроссовки
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28.09.2020 18:00 Відповісти
Цікаво, а що буде з слідчими та прокурорами?
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28.09.2020 18:02 Відповісти
За ноги повесят,как и участников того брифинга.
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28.09.2020 18:08 Відповісти
Більшість суддів-прокурворів-мусорів, що репресували майданівців, залишились на посадах, а багато хто за 6 років були підвищені на посадах.
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28.09.2020 18:13 Відповісти
получат от клована генеральские звания и квартиры в элитных жилкомплексах
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28.09.2020 19:19 Відповісти
Заказчики-"являются неустановленные следствием",клоунада пля...Как с делом Гонгадзе,кто их ищет?
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28.09.2020 18:07 Відповісти
И действительно ни Литвину ни Кучме Гангадзе был не нужен, только Пукачу.
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28.09.2020 18:29 Відповісти
Согласно закона имеют полное право не признавать вину. Правильно делают.
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28.09.2020 18:16 Відповісти
Может им ещё в убийстве Пушкина признаться, не?
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28.09.2020 18:20 Відповісти
Пушкин уже сам признался...
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28.09.2020 18:31 Відповісти
Визначення політичного мотиву (до "політичного" він мав назву "контрреволюційний") як визначальної частини складу злочину при шитті криміналу - це типово совково-репресивна "правова" школа.
По суті мотив відсутній. Яка моральна чи матеріальна користь у цих підсудних від убивства Шеремета? Ніякої.
Та й зв'язок "убивство - акції протесту" якось "по-дебільному написаний".
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28.09.2020 18:37 Відповісти
Защита обвиняемых это защита себя от произвола нашей власти . Промолчим, завтра мы будем на их месте но по другому поводу.
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28.09.2020 18:58 Відповісти
Какие плохие обвиняемые! Не хотят признаться в том что они не совершали, по уликам которым против них нет. портровско-зеленское говносудие в очередной раз пробивает дно!
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28.09.2020 19:15 Відповісти
зеленский скот и подлец
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28.09.2020 19:19 Відповісти
Його пархаті одноплемінники в мундирах НКВС таке витворяли в Західній Україні після її окупації в 1939 році. В1941, після вступу Німеччини у війну проти СРСР, бігли тварі, один попереду іншого, рятуючи свої шкури.
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28.09.2020 22:23 Відповісти
А,чом би звинуваченим не вчинит и позов проти МВС України за намір й зловмисні дії по фабрикуванню звинувачення
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28.09.2020 20:05 Відповісти
це після виправдовувального вироку
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28.09.2020 23:27 Відповісти
да уж, мусора и прокурватор в дерьме поуши. ой судейские мрази, не берите грех на душу.
в то может быть как с одесским судьей. туловище осталось в квартире а голову унесли в неизвестном направлении. и до сих пор неизвестно где находится. а мораль сей басни такова ,суди по совести и закону - голова будет на месте.
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28.09.2020 20:34 Відповісти
"Білими ниткАми". Пісня / фотокліп щодо так званого "розслідування ". https://www.youtube.com/watch?v=oad9-jGuCRI
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28.09.2020 21:25 Відповісти
Коли я під час арешту "звинувачених" почув про вищу та арійську расу то зрозумів що зевлада у своєму падінні не має дна.
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28.09.2020 22:05 Відповісти
На 30 році незалежності ми живемо в епоху совка та офіційної пропаганди ідеологічного відділу ЦК КПСС.
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28.09.2020 22:09 Відповісти
а є й хороша новина, в телеграм каналі ОпустіВату розмістили новину, що в Підері замочили того урода, що в Харкові українського прапора знімав і вішав ту ганчірку кацапську
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28.09.2020 23:29 Відповісти
 
 