"ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов

"Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Верховної Ради створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування "справи вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Європейська Солідарність" висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих у страшній авіакатастрофі військового літака АН-26 на Харківщині. Серед загиблих курсантів був двадцятирічний Олександр Скочков. Син капітана Ігоря Скочкова, який був штурманом збитого над Луганськом влітку 2014 року ІЛ-76. Нагадаю, винні у цьому теракті російські найманці мали ще влітку опинитись за ґратами", – сказав Герасимов.

"На жаль, цього не трапилось, ймовірно через витік інформації про "вагнерівську" спецоперацію з Офісу Зеленського. Тепер українці, в першу чергу родичі загиблих героїв, вимагають знати всю правду: чому злочинці уникли покарання?", – наголосив парламентарій.

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Герасимов нагадав про петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин "вагнергейту" і можливої державної зради на найвищому рівні. Як відомо, за тиждень ця петиція зібрала понад 25 тисяч підписів, що свідчить про високий суспільний резонанс цієї справи.

"Європейська Солідарність", відповідно до 223 статті Регламенту, вимагає негайно розглянути петицію і прийняти рішення про створення ТСК вже завтра, 29 вересня", – заявив співголова фракції.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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