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Новини Агресія Росії проти України
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"ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов

"Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Верховної Ради створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування "справи вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив нардеп Артур Герасимов. 

"Європейська Солідарність" висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих у страшній авіакатастрофі військового літака АН-26 на Харківщині. Серед загиблих курсантів був двадцятирічний Олександр Скочков. Син капітана Ігоря Скочкова, який був штурманом збитого над Луганськом влітку 2014 року ІЛ-76. Нагадаю, винні у цьому теракті російські найманці мали ще влітку опинитись за ґратами", – сказав Герасимов.

"На жаль, цього не трапилось, ймовірно через витік інформації про "вагнерівську" спецоперацію з Офісу Зеленського. Тепер українці, в першу чергу родичі загиблих героїв, вимагають знати всю правду: чому злочинці уникли покарання?", – наголосив парламентарій.

Читайте також: Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці". ДОКУМЕНТ

Герасимов нагадав про петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин "вагнергейту" і можливої державної зради на найвищому рівні. Як відомо, за тиждень ця петиція зібрала понад 25 тисяч підписів, що свідчить про високий суспільний резонанс цієї справи.

"Європейська Солідарність", відповідно до 223 статті Регламенту, вимагає негайно розглянути петицію і прийняти рішення про створення ТСК вже завтра, 29 вересня", – заявив співголова фракції.

Також читайте: Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Читайте: Невідомий снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі, - Бутусов

Автор: 

ТСК (375) Герасимов Артур (298) ПВК Вагнер (1541) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+18
+
Можно было бы поверить, что ничего не было, не будь их задержания в Минске с последующей выдачей кацапам.
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28.09.2020 18:11
+17
тільки не думай, що д'Єрмак один такий в тих коридорах влади.... Там, судячи з консерв, що бахнули останнім часом - списочок солідний...
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28.09.2020 18:11
+15
сейчас набегут толпы лахтинских геев зебилов отмазывать шмарклю и орать что-то про Пороха.. мол, "всё придумали, бо бубОчко сказало что Порох считает себя президентом, а его (бубОчку) все за лоха принимают"
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28.09.2020 18:25
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А оно ЗЕбилам надо?
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28.09.2020 17:59 Відповісти
сейчас набегут толпы лахтинских геев зебилов отмазывать шмарклю и орать что-то про Пороха.. мол, "всё придумали, бо бубОчко сказало что Порох считает себя президентом, а его (бубОчку) все за лоха принимают"
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28.09.2020 18:25 Відповісти
Позоря лоха

Лист краснотою зарделся.

Стыдится ольха ...
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28.09.2020 18:44 Відповісти
Зебілам не треба.
Українцям потрібно.
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28.09.2020 18:27 Відповісти
Собака гавкает а караван идет.
Не скули пес.
😁
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28.09.2020 18:04 Відповісти
Шапито 🤢🤡🎪💩🐸🎹 уже не то! 73%🐑🐏🐐 превратились в 21% 😹😹🤣🤣🤣 !🤡 🤖🤢💩калоЗеподмойные , какой там караван ?С тонущего корыта бегут Зепацюки
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28.09.2020 18:57 Відповісти
и шо, будут хором слушать новое произведение вагнера - стакан резидента?
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28.09.2020 17:59 Відповісти
+
Можно было бы поверить, что ничего не было, не будь их задержания в Минске с последующей выдачей кацапам.
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28.09.2020 18:11 Відповісти
тільки не думай, що д'Єрмак один такий в тих коридорах влади.... Там, судячи з консерв, що бахнули останнім часом - списочок солідний...
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28.09.2020 18:11 Відповісти
Смелый разведчик

Врагов не страшится.

Зелень желтеет ...
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28.09.2020 18:25 Відповісти
"И украинцы должны приложить максимум усилий,чтобы добиться его расследования." - Расследования? А, ну ладно. Значит враги Украины будут расследовать свою же госизмену? Замечательно... в высшей степени замечательно.
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28.09.2020 18:17 Відповісти
Щоб "никому другому не повадно было торговать интересами Родины", то треба це продажне кодло розвісити на березах від Києва аж до Донецька. От тоді це буде наука і запобіжник усім хто лізе до влади.
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28.09.2020 18:45 Відповісти
Кошерные поцы замылят дело.
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28.09.2020 22:33 Відповісти
пруф. Окрім касапських
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28.09.2020 18:12 Відповісти
во, блін, навіть адміни цензора надрочені на фейки, одразу чистять; і хвилини не провисяла касапська брехня.
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28.09.2020 18:16 Відповісти
Могли би якесь інше дієслово підібрати.
З поваги, а не абияк.
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28.09.2020 19:11 Відповісти
соррі. очепятка
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29.09.2020 14:23 Відповісти
А хоч якесь посилання не цей вкид є? Чи зебілоїдам і слів достатньо? Біжи за пайкою, бо невистачить!
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28.09.2020 18:16 Відповісти
"ЕС" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев" на заседании Рады 29 сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1360
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28.09.2020 18:16 Відповісти
То може треба було офіційно повідомляти про траур одразу 26 , а не пізно 27 ?
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28.09.2020 18:31 Відповісти
Я думаю надо включить в СК явных патриотов Медведчука,Деркача и Рабиновича.
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28.09.2020 18:51 Відповісти
У ЗЕленых еще Портнов есть.
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28.09.2020 19:11 Відповісти
********** путлера-***** ?
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28.09.2020 19:00 Відповісти
Зе-дебіли,в чому проблема? Якщо ніякої зради не було,то це і підтвердить ТСК. Чи все таки була?
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28.09.2020 19:30 Відповісти
"ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4625
Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю зрадою і капітуляцією знищують ВСУ. А значить знищують і Українську державу і Український народ!
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28.09.2020 20:25 Відповісти
 
 