Буксирувальна компанія "Аксон Шиппінг" виступила із заявою про недобросовісну конкуренцію і чорний піар проти себе

Компанія "Аксон Шиппінг", що надає спеціалізовані буксирні послуги в портах України, зазнала масованої інформаційної атаки.

Різні ЗМІ опублікували явно замовні статті, що ґрунтуються на застарілих даних, які ганьблять репутацію нашої компанії", - сказано в пресрелізі компанії, датованому 25.09.2020, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вважаємо за необхідне надати ЗМІ достовірну інформацію. В робочому порядку, в порту Південний були проведені дві неупереджені перевірки буксира "Витязь". У результаті першої перевірки були зроблені зауваження щодо документальної і технічної частини. Компанія їх врахувала і впродовж наступного місяця внесла необхідні зміни. Повторна комісія обстежила буксир і встановила, що він може бути рекомендований як судно безпеки. Про це свідчить висновок комісії від 3 вересня 2020 року (див. додаток 1, додаток 2).

Велику зацікавленість, яку демонструють окремі представники бізнесу акваторії порту Південний щодо так званого буксирного питання, можемо розцінювати лише як спробу перерозподілу ринку послуг акваторії.

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Компанія "Аксон Шиппінг" 5 років працює на українському ринку буксирних послуг без аварій. Буксири укомплектовані досвідченими кваліфікованими екіпажами. За 9 місяців роботи 2020 року компанія "Аксон Шиппінг" надала буксирні послуги близько 400 суднам.

Дії з дискредитації репутації нашої компанії є недобросовісною конкуренцією та прийомами чорного піару XXI століття, - стверджує "Аксон Шиппінг".

















