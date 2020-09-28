Буксирувальна компанія "Аксон Шиппінг" виступила із заявою про недобросовісну конкуренцію і чорний піар проти себе
Компанія "Аксон Шиппінг", що надає спеціалізовані буксирні послуги в портах України, зазнала масованої інформаційної атаки.
Різні ЗМІ опублікували явно замовні статті, що ґрунтуються на застарілих даних, які ганьблять репутацію нашої компанії", - сказано в пресрелізі компанії, датованому 25.09.2020, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вважаємо за необхідне надати ЗМІ достовірну інформацію. В робочому порядку, в порту Південний були проведені дві неупереджені перевірки буксира "Витязь". У результаті першої перевірки були зроблені зауваження щодо документальної і технічної частини. Компанія їх врахувала і впродовж наступного місяця внесла необхідні зміни. Повторна комісія обстежила буксир і встановила, що він може бути рекомендований як судно безпеки. Про це свідчить висновок комісії від 3 вересня 2020 року (див. додаток 1, додаток 2).
Велику зацікавленість, яку демонструють окремі представники бізнесу акваторії порту Південний щодо так званого буксирного питання, можемо розцінювати лише як спробу перерозподілу ринку послуг акваторії.
Компанія "Аксон Шиппінг" 5 років працює на українському ринку буксирних послуг без аварій. Буксири укомплектовані досвідченими кваліфікованими екіпажами. За 9 місяців роботи 2020 року компанія "Аксон Шиппінг" надала буксирні послуги близько 400 суднам.
Дії з дискредитації репутації нашої компанії є недобросовісною конкуренцією та прийомами чорного піару XXI століття, - стверджує "Аксон Шиппінг".
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Буксирное пиратство: как происходит тихая аннексия россиянами морских портов Украины
Буксирное пиратство - явление в нашей стране далеко не новое. Суть его в том, что некие лица, которые близки к народным депутатам, руководству профильного министерства или Администрации морских портов Украины, создают фирмы, которые якобы занимаются предоставлением буксирных услуг, при этом не имея своих буксиров. Активно используя "крышу" и административный ресурс, эти фирмы "нагибают" государственные порты, заставляя их сдавать себе в аренду буксиры буквально за копейки. компании - "прокладки" получают самые выгодные контракты на буксирные услуги. В итоге собственники таких "прокладок" получают миллионные прибыли, флот государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.Если не получается аренда госбуксиров, эти компании берут в аренду буксиры Новороссийского порта, которыми владеет украинский бизнесмен, владелец группы Трансшип, компании с очень глубокими https://smotri.com.ua/2018/03/06/na-dva-fronta-kak-odesskaya-kompaniya-prodolzhaet-rabotat-v-anneksirovannom-kry-mu-i-rf/ российскими корнями , Андрей Иванов. Потом эти компании договариваются с морскими агентами, демпингуют, снижают цены на проводки, "отбирают" проводки у госбуксиров, а всю полученную прибыль от проводок агентская компания и псевдо-буксирные компании делят между собой. В итоге - госбуксиры не выдерживают конкуренции, и все работы уходят псевдо-компаниям.
А недавно компания https://amp.politeka.net/reading/273784-gosudarstvennye-buksiry-snova-popytayutsya-zabrat-v-pochasovku-smi УБК решила совершить "пиратский набег" в Черноморском порту, для чего начала давить на руководство Одесского порта отдать им буксиры в аренду для работы в Черноморске.
После провала идеи с арендой буксиров ГП "ОМТП", эти компании используют буксиры из Николаевского порта, которые на самом деле принадлежат стране-агрессору России в лице ПАО "Новороссийский порт".
В частности, речь идет о буксирах "Diamond N" и "Topaz N" (с 2009 года официальный владелец - компания Henford logistics ltd, 80% акций которой https://www.rzd-partner.ru/other/news/357003/ принадлежат ПАО "Новороссийский порт", коммерческий менеджер - фирма "Universal towing co-uke" из Черноморска). А "Новороссийский порт", в свою очередь, контролируется российской компанией "Транснефть".