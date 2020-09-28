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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил

Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил

Люди, які керували польотами в день падіння Ан-26 в Чугуєві, відсторонені від роботи на час розслідування.

Про це Суспільному сказав речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Особи, керівництво польотів, які приймали в той день рішення, планування, керівництво польотами, вони відсторонені від обов'язків на час проведення слідчих дій. Створена комісія урядова, де працює ДБР, прокуратура військова, Військова служба правопорядку, вони зараз проводять слідчі дії", — сказав Ігнат.

За його інформацією, йдеться про трьох людей з групи керівництва польотів.

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"Це група керівництва польотів, командно-диспетчерський пункт, який запускає і випускає літаки й перебуває на зв'язку постійно. Пілот доповідає про стан літака, про політ, обстановку в повітрі. І саме в ці трагічні хвилини були перемовини з групою керівництва польотів про те, що відмовив датчик тиску крутящого моменту двигуна, ці всі речі є в заявах слідчої комісії", — зазначив він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) польоти (207) Харківщина (6054) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+3
Не смешивайте две проблемы.
В конкретной катастрофе есть конкретные виновные.
В плачевном состоянии авиации и других сфер виновато огромное количество людей.
Почему Украина, имея авиазаводы, летает на самолётах, сделанных ещё в ссср?
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28.09.2020 18:47
+2
Стрелочники - САЖАТЬ надо тех при чём ВСЕХ кто довёл до такого состояния авиацию Украины ,да и не только авиацию !
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28.09.2020 18:25
+1
"гениальное" решение! после этого новаторского (не побоюсь этого слова) решения, всё в нашей авиации наладится и самолёты перестанут падать.
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28.09.2020 18:37
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Стрелочники - САЖАТЬ надо тех при чём ВСЕХ кто довёл до такого состояния авиацию Украины ,да и не только авиацию !
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28.09.2020 18:25 Відповісти
"Вы даёте не реальные планы"
ВСЕХ, значит - НИКОГО.
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28.09.2020 18:43 Відповісти
У нас не сажают тех, кто призывал врага к уничтожению государства Украины (Штепа); кто воровал из бюджета миллиарды и на эти деньги скупал недвижимость в Турции и по всему миру (Насралов); главных таможенников и налоговиков, обобравших бюджет на многим сотни млн долларов... Никто в Украине не отвечает за преступления. Никто.
И власть делает вид, что "наводит порядок"? Ага. Счас. На смену неумному и негодному "хозяйственнику"-боксеру, грабящему бюджет столицы (всякие стеклянные мосты, развязки, а в это время незаконная торговля процветает вместе с ее крышевальщиками); запускают какую-то "корабельную сосну" от слуга урода.
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28.09.2020 18:52 Відповісти
Моя думка. Причина всіх бід України- корупція. І ні яка реформа в Україні, чи то судова, чи адміністративна не допоможе. Причина корупції у владі. Відсутня політична воля на її знищення. Візьмемо ОАСК. Чому вони себе так ведуть? Переконаний, тому, що влада неодноразово зверталася за вирішенням " вопросов" Печерський і інші суди не виняток. А різні контролюючі, МСЕКи, Держпраці, АМК, ГП, МВС, ДБР все підпорядковується владі. Усі свої! Ви гадаєте, що проблему олігархів не можливо вирішити? Влада -джерело корупції. Ті хто кричить про "зовнішнє управління" зацікавлені у тому, щоб і далі це продовжувалося.
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28.09.2020 19:25 Відповісти
Да ,если что и погубит Украину так это коррупция ,хотя есть надежда ,что придёт кто-то вроде Пиночета и наведёт порядок ,но эта надежда очень маленькая .
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28.09.2020 19:30 Відповісти
"гениальное" решение! после этого новаторского (не побоюсь этого слова) решения, всё в нашей авиации наладится и самолёты перестанут падать.
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28.09.2020 18:37 Відповісти
Не смешивайте две проблемы.
В конкретной катастрофе есть конкретные виновные.
В плачевном состоянии авиации и других сфер виновато огромное количество людей.
Почему Украина, имея авиазаводы, летает на самолётах, сделанных ещё в ссср?
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28.09.2020 18:47 Відповісти
А я и не смешиваю. Судя по решению командования воздушных сил, в плачевном состоянии нашей авиации виноваты диспетчеры. Нет, я конечно понимаю, что на время расследования, всех, кто имеет отношение к этому самолёту и его последнему полёту, нужно временно отстранить, до выводов следственной комиссии. Но, судя по тому, как об этом громко трубит это самое командование и СМИ, таким образом акценты данной проблемы смещают с корней на какую-то банальщину, типа, "отстранить", "уволить", "наказать", " понизить в звании" и прочую банальщину, которая по итогам никак не влияет на дальнейшее состояние нашей авиации.
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28.09.2020 19:00 Відповісти
Не смешиваешь?
Не обманывай себя. Меня ты не обманешь.

Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил - Цензор.НЕТ 8170 https://censor.net/ru/user/45595
А я и не смешиваю. Судя по решению командования воздушных сил, в плачевном состоянии нашей авиации виноваты диспетчеры.
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28.09.2020 19:07 Відповісти
Потому, что на авиапроме, не распилишь несколько десятков миллиардов за один присест, красиво назвав все это "большая стройка", а потом, на авиапроме не затеешь ямочный ремонт того что построил ранее, распилив еще больше. При этом ямочный ремонт как само собой разумеещееся, а сами ямы отлично списываются на "засранцев дальнобойщиков".
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28.09.2020 19:03 Відповісти
Кого наказывать будем?
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28.09.2020 19:05 Відповісти
ЛОХов! Но их, уже 20 лет как наказывают, а они до сих пор не доперли, кто истинный виновник! А надежды, что это наконец свершится и ЛОХи помнеют - нет
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28.09.2020 19:14 Відповісти
Давай. Наказывай.
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28.09.2020 19:21 Відповісти
С большой долей правды там виноват людской фактор
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28.09.2020 18:51 Відповісти
По его информации, речь идет о трех человеках из группы руководства полетов. Источник: https://censor.net/ru/n3221670

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Я понимаю, что написано на русском языке, но писать таким образом...Фу...
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28.09.2020 19:45 Відповісти
как всегда, виноват стрелочник, пардон, диспетчер и как всегда нам не скажут правды.
просто форс мажор и все. печально все. в стране где врут на каждом углу не может быть хорошего будущего к сожалению.
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28.09.2020 20:23 Відповісти
 
 