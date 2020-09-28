Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил
Люди, які керували польотами в день падіння Ан-26 в Чугуєві, відсторонені від роботи на час розслідування.
Про це Суспільному сказав речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Особи, керівництво польотів, які приймали в той день рішення, планування, керівництво польотами, вони відсторонені від обов'язків на час проведення слідчих дій. Створена комісія урядова, де працює ДБР, прокуратура військова, Військова служба правопорядку, вони зараз проводять слідчі дії", — сказав Ігнат.
За його інформацією, йдеться про трьох людей з групи керівництва польотів.
"Це група керівництва польотів, командно-диспетчерський пункт, який запускає і випускає літаки й перебуває на зв'язку постійно. Пілот доповідає про стан літака, про політ, обстановку в повітрі. І саме в ці трагічні хвилини були перемовини з групою керівництва польотів про те, що відмовив датчик тиску крутящого моменту двигуна, ці всі речі є в заявах слідчої комісії", — зазначив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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ВСЕХ, значит - НИКОГО.
И власть делает вид, что "наводит порядок"? Ага. Счас. На смену неумному и негодному "хозяйственнику"-боксеру, грабящему бюджет столицы (всякие стеклянные мосты, развязки, а в это время незаконная торговля процветает вместе с ее крышевальщиками); запускают какую-то "корабельную сосну" от слуга урода.
В конкретной катастрофе есть конкретные виновные.
В плачевном состоянии авиации и других сфер виновато огромное количество людей.
Почему Украина, имея авиазаводы, летает на самолётах, сделанных ещё в ссср?
Не обманывай себя. Меня ты не обманешь.
https://censor.net/ru/user/45595
А я и не смешиваю. Судя по решению командования воздушных сил, в плачевном состоянии нашей авиации виноваты диспетчеры.
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Я понимаю, что написано на русском языке, но писать таким образом...Фу...
просто форс мажор и все. печально все. в стране где врут на каждом углу не может быть хорошего будущего к сожалению.