Найманці РФ 1 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Старогнатівки, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 28 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка. Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає", - говориться в повідомленні.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік Нижньотеплого.

Підсумки за минулу добу

Минулої доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Так, неподалік Опитного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове. Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів не було.



Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік Нижньотеплого.

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За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 49 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5537 транспортних засобів та 4658 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1290 осіб, у зворотному напрямку – 817 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.