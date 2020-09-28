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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ 1 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Старогнатівки, - пресцентр ОС

Найманці РФ 1 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю біля Старогнатівки, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 28 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка. Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає", - говориться в повідомленні.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік Нижньотеплого.

Підсумки за минулу добу

Минулої доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Так, неподалік Опитного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове. Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів не було.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік Нижньотеплого.

Читайте також: Від початку поточної доби найманці РФ застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, бойових втрат немає, - штаб ОС



За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 49 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5537 транспортних засобів та 4658 осіб. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1290 осіб, у зворотному напрямку – 817 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.

Автор: 

обстріл (28993) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
заплющить очі.
він ж бо грається в поганий мир
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28.09.2020 18:48
+6
"Не рахується". Не україська ж армія шмальнула по терористам, значить "перемир'я! не порушено.
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28.09.2020 18:53
+5
Яка буде реакція сцикла?
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28.09.2020 18:44
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Яка буде реакція сцикла?
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28.09.2020 18:44 Відповісти
заплющить очі.
він ж бо грається в поганий мир
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28.09.2020 18:48 Відповісти
пописяет в памперс и коксанет
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28.09.2020 18:50 Відповісти
Борщ поест и улетит . Всё чем может ...
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28.09.2020 18:52 Відповісти
И как ты в такой стране живёшь, где тобой какой то сцикло по твоим словам командует? Трудно тебе видать здесь жить?
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28.09.2020 18:49 Відповісти
Приклад як він мною команндує ?
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28.09.2020 18:55 Відповісти
чого ж ти його постійно згадуєш з любого приводу?
по твоїм стонам всім ясно,, що це ж через нього тобі так погано живеться
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28.09.2020 19:05 Відповісти
вау! так вам дятлам пояснюю що ви дятли малороські!
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28.09.2020 19:15 Відповісти
"Не рахується". Не україська ж армія шмальнула по терористам, значить "перемир'я! не порушено.
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28.09.2020 18:53 Відповісти
Наемники РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Старогнатовки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8693
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28.09.2020 19:03 Відповісти
Да по нашим террористы могут стрелять сколько угодно. ЗЕ для этого все сделал.
А вот нашим отвечать низзя. И позиции укреплять низзя. И разведку проводить низзя. И вобще смотреть в "ту сторону" низзя.
Инпекция террористов не велит.
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28.09.2020 19:07 Відповісти
Запамʼятайте-всі "заморожені конфлікти" це важелі впливу росії на оточення.
Але це й "ахілесові пʼяти" для країни-терориста.
Треба ,щоб полихнуло одночасно.
От прямо зараз.
І ту росію розірве на шмаття !!
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28.09.2020 19:11 Відповісти
зе:один раз не пит..рас.
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28.09.2020 20:37 Відповісти
 
 