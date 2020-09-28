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Слідчий зі Скотланд-Ярду допомагає Центру "Бабин Яр" шукати нові дані про трагедію

Слідчий зі Скотланд-Ярду допомагає Центру

Колишній слідчий Скотланд-Ярду, який розслідував військові злочини, доктор Мартін Дін, допомагає Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" знайти нові докази й подробиці того, як загинули жертви нацистів в урочищі у вересні 1941 року. Завдяки зусиллям експерта Скотланд-Ярду команда Центру виявила точне місце розстрілів єврейського населення Києва, а також маршрути, за якими євреї рухалися у бік Бабиного Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю британського видання Daily Mail "Нацистська долина смерті: як завдяки слідчому Скотланд-Ярду відновлюється прихована правда про масову різанину в Бабиному Яру", передає Цензор.НЕТ.

"Через майже 80 років розслідування нададуть тисячам сімей відсутні подробиці того, як загинули їхні родичі. Вже підтверджені особистості близько 18 000 євреїв, убитих за ці два вересневі дні. З них доля 907 раніше була невідома", - пише британська газета.

За допомогою британського розслідувача вдалося виявити багато нового біографічного матеріалу: походження жертв; де вони жили і працювали, як вони з усіх сил намагалися вижити після того, як нацисти увірвалися в Київ. Також команда встановила відомості про наймолодшу жертву Бабиного Яру - про двотижневе немовля.

"Ми ніколи не дізнаємося, чи була убита дитина таким же чином (пострілом в потилицю - ред.), тому що, щоб заощадити набої, солдати іноді забивали маленьких дітей до смерті або залишали їх, щоб вони були розчавлені вагою падаючих тіл. Що ми дійсно знаємо, завдяки ретельному розслідуванню за участю колишнього експерта Скотланд-Ярду з військових злочинів, так це те, що цей невинний новонароджений був наймолодшою жертвою різанини в Бабиному Яру", - сказано в статті.

Читайте також: Учасники Київського Єврейського Форуму висловили підтримку Меморіальному Центру Голокосту "Бабин Яр"

Мартін Дін і команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" змогла показати, як змінився ландшафт урочища через день після масового вбивства євреїв. Водночас британський експерт нагадує, що після Другої світової війни радянська влада намагалася приховати пам'ять про трагедію Бабиного Яру, воліючи говорити виключно про подвиги Червоної армії.

"Протягом багатьох років був скандал через відсутність пам'ятника (жертвам розстрілів на території урочища - ред.). Потім, коли Радянський Союз встановив його, вони поставили його не в тому місці, і навіть не згадали євреїв. Просто сказали, що це злочин проти Радянського Союзу. Вони не хотіли, щоб у євреїв був особливий статус жертви", - зазначає Дін.

Водночас Daily Mail зазначає, що жоден з встановлених в урочищі пам'яток нині не відображає всієї суті трагедії Голокосту, що відбулася у Києві у вересні 1941 року.

"Хоча деякі пам'ятники були встановлені в Бабиному Яру з запізненням після здобуття Україною незалежності, жоден з них не відображає масштабів різанини або її історичного значення - і жоден з них не є достатньо значним, щоб вшанувати пам'ять жертв", - повідомляє видання.

При цьому автори статті висловили думку, що команда Меморіального центру Голокосту  "Бабин Яр" проллє світло на звірства нацистського геноциду і додасть їм належну популярність.

Нагадаємо, раніше "Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр" та ізраїльський національний меморіал катастрофи та героїзму Яд Вашем підписали угоду про співпрацю, що припускає обмін архівною інформацією про жертв розстрілів у Бабиному Яру.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що держава Ізраїль також підтримує починання міжнародних донорів з будівництва меморіалу Голокосту на території Бабиного Яру в Києві.

Автор: 

Бабин Яр (160) Велика Британія (5643) Голокост (141)


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Топ коментарі
+10
Когда закончит, пусть ещё установит сколько маланские комиссары народа в землю загнали во время гражданской войны и раскулачивания. Та и при товарищё Сталине.
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28.09.2020 19:13
+6
А на донбасе они нихотят поискать безвести пропавших воинов ВСУ?
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28.09.2020 19:44
+5
Пора уже на Донбассе и в Крыму искать новые доказательства и подробности того, как погибли жертвы рашистов .
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28.09.2020 19:06
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Пора уже на Донбассе и в Крыму искать новые доказательства и подробности того, как погибли жертвы рашистов .
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28.09.2020 19:06 Відповісти
Когда закончит, пусть ещё установит сколько маланские комиссары народа в землю загнали во время гражданской войны и раскулачивания. Та и при товарищё Сталине.
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28.09.2020 19:13 Відповісти
Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру "Бабий Яр" искать новые данные о трагедии - Цензор.НЕТ 9841
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28.09.2020 19:15 Відповісти
"...обнаружила точное место расстрелов еврейского населения Киева" - а чому це точне місце не вказано? а до того, де це місце було невідомо? Лише розкопки цього точного місця можуть пояснити, що там відбулось.
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28.09.2020 19:15 Відповісти
ты не доверяешь "эксперту"? Антисемит штоле?
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28.09.2020 19:41 Відповісти
"Эйнштейн постоянно объясняет критику его теории антисемитизмом"
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1
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28.09.2020 20:10 Відповісти
бо тіла жертв досі так і не знайшли
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28.09.2020 20:06 Відповісти
А їх шукали?
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28.09.2020 20:36 Відповісти
А чому їх не шукали? За декількасот метрів був Сирецькій концтабір. Так там повністю провели ексгумацію із залученням міжнародних представників. А зовсім поруч - така "жирна місцина", і ніхто навіть не намагався щось шукати? Якось не дуже ліпиться.
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28.09.2020 22:12 Відповісти
Як можна знайти сліди того, чого не було? Хіба що за гроші. Великі гроші.
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29.09.2020 06:49 Відповісти
Скоро докопаются, что Яру не было.
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28.09.2020 19:18 Відповісти
Путинский Русский Бизнес Канал РБК опять пропихивает тут провокации и полувраньё.
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28.09.2020 19:34 Відповісти
ну да, пока не было эксперта из Скотланд-Ярда, никто и не знал где расстреливали. И только эксперт смог обнаружить место. Причем, что характерно, не прибегая к раскопкам. По интернету, наверное.
Вот почему когда освободили Киев, не смогли установить место несмотря на то что все было на виду - у них интернета не было.
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28.09.2020 19:40 Відповісти
Ну так отож...
"самовары" - это кто?
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29.09.2020 09:26 Відповісти
Безногие и безрукие инвалиды войны.
https://www.youtube.com/watch?v=EnQYcTMf6qo
https://www.mk.ru/social/2011/09/01/619844-samovaryi-tovarischa-stalina.html
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29.09.2020 16:50 Відповісти
я так и думал. Безногие на дощечках с колесами, которых чтобы перенести брали как самовар за ручки. Которых всех потом выслали подальше чтобы глаза не мозолили...
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29.09.2020 16:56 Відповісти
Мои родственники были свидетелями этой "зачистки" в Киеве... Этот ужас преследовал их до конца жизни и советская власть у нас в роду всегда ассоциировалась со смертью, голодом, убийствами, издевательствами и оголтелой ложью... "Выслали" только тех кого не пристрелили...
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29.09.2020 17:06 Відповісти
А на донбасе они нихотят поискать безвести пропавших воинов ВСУ?
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28.09.2020 19:44 Відповісти
Лучше бы помог с3.14зженные иююз бюджета деньги искать
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Туда Скотланд Ярду нельзя, а то глядишь накопают что то слишком громкое.
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28.09.2020 22:54 Відповісти
Чому Ізраїль та Росія не визнають Голодомор геноцидом українського народу?!
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28.09.2020 20:10 Відповісти
среди тех, кто устроил Голодомор, было 70-80% жидов. Остальные - кацапы. На свой вопрос сам ответишь ?
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28.09.2020 20:37 Відповісти
не было никакого холокоста.
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28.09.2020 20:17 Відповісти
А какого хрена у евреев должен быть особый статус жертв?
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28.09.2020 20:35 Відповісти
Не розумію, чому всі експерти будують свої доводи лише на словах та на посиланнях на очевидців чи ще кого. ДЕ АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ??? Поки їх не буде, немає чого тявкати скільки там застрелено, кого саме і де. Відомо, що головним поліцаєм Києва був жид з Подолу Вадім Маковецкій (про це в своїх лекціях 1989-1990 рр. викладених на Youtube розповідав Григорий Климов). Він очолив поліцію одразу як нацисти увійшли до Києва наприкінці вересня 1941 р. Саме Маковецкій керував розстрілами в Бабиному Яру і, зокрема, розстрілами місцевих слов'ян та червоноармійців. Потім, як нацисти відступили в жовтні 1943 р., він подався з ними з саквояжем золотих зубних коронок, обручок та ін. коштовностей. За Григорієм Клімовим, на совісті Вадіма Маковецкого 100 тисяч розстріляних. Далі Вадім Маковецкій спокійно доживав віку в США (як і його рідний брат, як був головним катом в Прибалтиці де стратив також 100 тисяч осіб).
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28.09.2020 20:37 Відповісти
-
ВІДКРИТИЙ АРХІВ, і як показують його справжні секретні матеріали про кривавий геноцид в Бабиному Яру, і участь в ньому націоналістів підло вигадують кремлівські - комуно - фашисти, і їх спадкоємці фашисти )(уйла. Правда в цих збережених справжніх документів повністю заперечує підлий міф кремлівських комуно - фашистів про кровожерливість і варварстві українських націоналістів, і якби їх участі в знищенні євреїв в Бабиному Яру. Так як там усіма розстрілами займалися виключно тільки німецькі зондер - команди СС, СД, поліцейських полків і військ Вермахту і айнзацгрупою, що відповідали за знищення євреїв. І тільки деякі допоміжні функції, такі як охорона, конвоювання, оточення ... виконували місцеві українські поліцейські різних національностей - колишні червоноармійці, комуняки і комісари встали на шлях зради. Але не українські націоналісти яких багато сотень патріотів ОУН - УПА були теж розстріляні в Бабиному Яру. 621 член націоналістів ОУН (фракція С. Бандери), серед них видатні українські патріоти поетеса Олена Теліга і її чоловік, у яких була можливість врятуватися, але вони вважав за краще залишитися з дружиною і друзями по редакції «Українського слова» для підпільної боротьби з окупантами. і їх розстріляли фашисти разом з усіма в Бабиному Яру. Ось така істина, і вона перш за все. А чи можна взагалі уявити таке вигадане марення кремлівських комуно - фашистів сталіна і фашистів .... уйла що патріоти воїни УПА сотнями розстрілювали своїх бойових побратимів які теж були з УПА, розстрілювали з усіма в Бабиному Яру.
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28.09.2020 20:38 Відповісти
За офіційним переписом в 1926р. жителів киян було - 512 146. А після жахливих репресій і геноциду проти Українського народу влаштованого кремлівськими окупантами УНР. Вже при наступному перепису в Києві який відбувся в 1937-му., виявилося, що населення Києва не збільшилася як по всьому срср а навпаки навіть сильно зменшилося (порівняно з переписом 1926 г.) на 20% на 96 850 осіб. Проте кривавий кат Сталін оголосив результати перепису 1937р. сфальсифікованими, а українські фахівці, які проводили цей перепис вони всі до єдиного були розстріляні як вороги "саветскага" люмпен -народу. Історики пояснюють це двома причинами: 1) став надзвичайно низьким показник українського населення, що було свідченням величезних людських втрат під час кривавих сталінських репресій, Голодомору і геноциду коли кремлівськими окупантами масово мільйонами знищували українську націю. 2) надзвичайно високий відсоток українських " віруючих " виявилося (58,2% опитування при перепису), що показувало на провал атеїстичної політики коммуно-фашистів - окупантів. Навіть офіційний перепис в поневоленій державі УНР вже як в колонії урср українського населення показав в 1926 р -29 018 1 87. а в 1937р. - 26 421 212 українців - майже мінус 3 мільйона по спотвореним сильно заниженими кремлівськими окупантами даними, а а фактично вони кремлівські кати знищили майже 9 мільйонів Українців, повністю весь цвіт Української нації.
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28.09.2020 20:51 Відповісти
В 1941 році в Києві проживало 872 тисячі осіб. З них 155 тисяч жидів, які під протекторатом жидівського комітету були евакуйовані в першу чергу. Всього вивезли з Києва в Середню Азію 150 000 жидів про що доповів представник Франції (який був офіційно делегованим спостерігачам від жидівських організацій) жидівському конгресу. Конгрес в свою чергу висловив подяку особисто Сталіну за порятунок жидів. Німецьким окупантам вдалося назбирати по всій київській області всього 5000 жидів які утримувалися на ДВРЗ і звідти були відправлені товарними вагонами в невідомому напрямку. За роки війни загинуло 200 000 киян. З Середньої Азії після війни повернулося 150 000 жидів, а 10 000 залишилось там на керівних посадах... Казочки про Бабин Яр це фейк від КГБ.
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28.09.2020 22:51 Відповісти
правды тяжело узнать. почти весь бабий яр засыпали в 50-е годы.
Теперь там парк для прогулок.
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28.09.2020 21:07 Відповісти
... а сер з СЯ не хоче розслідувати, скільки комунокамісари-жиди знищили українців. Чи тільки жиди можуть бути пострадавшімі, а українці буржуазними націоналістами? От коли почнемо бити сьогоднішню жидівсько-кацапську владу за зраду держави, то вони будуть візжати про га-га-кост?
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28.09.2020 21:44 Відповісти
Ні. Про "ксенофобію" та "антисемітизм". У них, до речі, навчилися американські негри волати про "расизм" - на будь яке зауваження в негідній поведінці негр автоматом оголошує тебе "расистом"...
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28.09.2020 22:54 Відповісти
"Вони шукають те чого нема"... Вже 100% доведено що ніяких масових розстрілів жидів в Бабином Яру не проводилось, але жидам в симбіозі з ФСБ ********** не йметься.
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28.09.2020 22:40 Відповісти
"ни один из них (памятников) не отражает масштабов резни или ее исторического значения".
Так что, они предлагают на памятнике показать ужас убийств? А там рядом люди живут, дети из окон смотрят. И они хотят, чтобы дети такое видели каждый день и чтобы им ужасы каждую ночь снились? Ну пусть отображают, что хотят, но только внутри здания музея. Никаких памятников под открытым небом.
А под открытым небом пусть построят памятники с ужасами на центральных площадях Иерусалима, Телявива и других городов.
Нечего посторонним здесь хозяйничать.
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29.09.2020 03:00 Відповісти
дебильный кубизм задолбал...
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29.09.2020 05:35 Відповісти
 
 