Слідчий зі Скотланд-Ярду допомагає Центру "Бабин Яр" шукати нові дані про трагедію

Колишній слідчий Скотланд-Ярду, який розслідував військові злочини, доктор Мартін Дін, допомагає Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" знайти нові докази й подробиці того, як загинули жертви нацистів в урочищі у вересні 1941 року. Завдяки зусиллям експерта Скотланд-Ярду команда Центру виявила точне місце розстрілів єврейського населення Києва, а також маршрути, за якими євреї рухалися у бік Бабиного Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю британського видання Daily Mail "Нацистська долина смерті: як завдяки слідчому Скотланд-Ярду відновлюється прихована правда про масову різанину в Бабиному Яру", передає Цензор.НЕТ.

"Через майже 80 років розслідування нададуть тисячам сімей відсутні подробиці того, як загинули їхні родичі. Вже підтверджені особистості близько 18 000 євреїв, убитих за ці два вересневі дні. З них доля 907 раніше була невідома", - пише британська газета.

За допомогою британського розслідувача вдалося виявити багато нового біографічного матеріалу: походження жертв; де вони жили і працювали, як вони з усіх сил намагалися вижити після того, як нацисти увірвалися в Київ. Також команда встановила відомості про наймолодшу жертву Бабиного Яру - про двотижневе немовля.

"Ми ніколи не дізнаємося, чи була убита дитина таким же чином (пострілом в потилицю - ред.), тому що, щоб заощадити набої, солдати іноді забивали маленьких дітей до смерті або залишали їх, щоб вони були розчавлені вагою падаючих тіл. Що ми дійсно знаємо, завдяки ретельному розслідуванню за участю колишнього експерта Скотланд-Ярду з військових злочинів, так це те, що цей невинний новонароджений був наймолодшою жертвою різанини в Бабиному Яру", - сказано в статті.

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Мартін Дін і команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" змогла показати, як змінився ландшафт урочища через день після масового вбивства євреїв. Водночас британський експерт нагадує, що після Другої світової війни радянська влада намагалася приховати пам'ять про трагедію Бабиного Яру, воліючи говорити виключно про подвиги Червоної армії.

"Протягом багатьох років був скандал через відсутність пам'ятника (жертвам розстрілів на території урочища - ред.). Потім, коли Радянський Союз встановив його, вони поставили його не в тому місці, і навіть не згадали євреїв. Просто сказали, що це злочин проти Радянського Союзу. Вони не хотіли, щоб у євреїв був особливий статус жертви", - зазначає Дін.

Водночас Daily Mail зазначає, що жоден з встановлених в урочищі пам'яток нині не відображає всієї суті трагедії Голокосту, що відбулася у Києві у вересні 1941 року.

"Хоча деякі пам'ятники були встановлені в Бабиному Яру з запізненням після здобуття Україною незалежності, жоден з них не відображає масштабів різанини або її історичного значення - і жоден з них не є достатньо значним, щоб вшанувати пам'ять жертв", - повідомляє видання.

При цьому автори статті висловили думку, що команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" проллє світло на звірства нацистського геноциду і додасть їм належну популярність.

Нагадаємо, раніше "Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр" та ізраїльський національний меморіал катастрофи та героїзму Яд Вашем підписали угоду про співпрацю, що припускає обмін архівною інформацією про жертв розстрілів у Бабиному Яру.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що держава Ізраїль також підтримує починання міжнародних донорів з будівництва меморіалу Голокосту на території Бабиного Яру в Києві.