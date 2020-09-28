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Новини
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Захист нардепа зі "СН" Юрченка, підозрюваного у хабарництві, подав апеляцію на його арешт

Захист нардепа зі

Адвокати народного депутата Олександра Юрченка подали апеляцію на його арешт. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, на свободу він вийшов ще минулого тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Вищого антикорупційного суду.

У переліку справ, які розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, зазначена скарга Юрченка. Апеляцію нардеп подав у понеділок 28 вересня. Вона буде розглянута 1 жовтня о 09:20.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

Автор: 

апеляція (503) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+6
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 9910
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28.09.2020 19:10
+5
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 6836
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28.09.2020 19:15
+5
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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28.09.2020 19:16
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Скоро выборы . Многие прозрели .
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28.09.2020 19:08 Відповісти
не прозріли.
ті ж самі бараниська будуть голосувати за опжз та іншу муть.
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28.09.2020 19:16 Відповісти
Они в первом туре не за зелю голосовали.
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28.09.2020 19:22 Відповісти
Зебарыги на крови переплюнули всех папередников , включая бандюковича
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28.09.2020 19:09 Відповісти
один я вижу шо Юрченко нивчом невиноват а деньги ему подбросили.
Возможно Порошенко.
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28.09.2020 19:09 Відповісти
Трамп . Идиот ?
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28.09.2020 19:11 Відповісти
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 9910
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28.09.2020 19:10 Відповісти
"Два мальчика вобнимку стояли у окна. По солнечному снимку понятно, что весна".
А. Барто
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28.09.2020 19:14 Відповісти
два друга - ЗЕдло и подпруга
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28.09.2020 19:17 Відповісти
Прошу внести изменения в Конституцию Украины, такие типы должны называться не народные депутаты Украины, а депутаты зеленского народа Украины. Мне противно быть в зеленной биомассе.
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28.09.2020 19:11 Відповісти
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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28.09.2020 19:16 Відповісти
там хоч українське було.
а це малороси обдовбані, нічого святого
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28.09.2020 19:20 Відповісти
Имеешь ввиду Байдена? 30 лет ничего святого, один бардак.
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28.09.2020 19:24 Відповісти
Как это все надоело.
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28.09.2020 19:12 Відповісти
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 6836
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28.09.2020 19:15 Відповісти
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 897
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28.09.2020 19:17 Відповісти
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 8079
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28.09.2020 19:19 Відповісти
зеленский отмазал своего кореша, лохи сопят в две дырки ...
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28.09.2020 19:21 Відповісти
"Во деревня! Ну ты даёшь! Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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28.09.2020 19:22 Відповісти
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 8213
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28.09.2020 19:23 Відповісти
Следующий шаг,- вернуть ему взятку в полном размере из государственного бюджета Украины. И попросить прощения...
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28.09.2020 19:33 Відповісти
Печально! Всё как всегда! Голобородько не исключение!
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28.09.2020 20:01 Відповісти
 
 