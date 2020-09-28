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Новини
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"Слуги народу" на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін

Комітет із податкової і митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту залишити повноваження "контррозвідувального захисту економіки держави" за Службою безпеки України.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет проголосував за те, щоб де-факто залишити економіку як підрозділ СБУ. Тобто не тільки Бюро економічної безпеки матиме право лізти до бізнесу, а й СБУ. Саме те, на що скаржиться бізнес", - написав він.

Железняк зазначив, що на комітеті не вистачило одного голосу, щоб ухвалити "нормальну редакцію".

Слуги народу на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін 01

Водночас голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін зазначив у Facebook, що таким чином "Слуги народу" відхиляють чергову передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського.

Слуги народу на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін 02

Від також повідомив, що депутат від "євросолідарності" Ніна Южаніна "підтримала в цьому СН і СБУ".

"Ось при голосуванні цього законопроєкту і перевіримо, хто кого обманює: слуги - Зеленського чи він - суспільство", - резюмував Шабунін.

Слуги народу на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін 03

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3087-д, який передбачає створення Бюро економічної безпеки.

Це було однією з умов отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро.

Читайте також: У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз

Автор: 

ВР (15022) законопроєкт (3613) Зеленський Володимир (24222) СБУ (12915) Шабунін Віталій (535) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+16
Зелею не виконано жодної обіцянки.
На вєліку він не їздить, літаки не продав, живе в державних маєтках, посади роздає своїм знайомим та родичам, його присоски сидять на потоках, олігархи розквітли, особливо Беня. Навіть з деп.недоторканністю і то намухлювали.
Список досягнень великий.
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28.09.2020 19:26
+13
"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9015
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28.09.2020 19:25
+11
решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями
Замечательно звучит.
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28.09.2020 19:18
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решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями
Замечательно звучит.
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28.09.2020 19:18 Відповісти
шабуньку фиг поймешь - то ли жалуется то ли хвастается.
А если учесть шо он "зробив це разом", то наверно хвастается.
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28.09.2020 19:29 Відповісти
Не могу понять: фраза нечаянно построена двусмысленно или так и задумано.
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28.09.2020 19:32 Відповісти
если указано что "вопреки обещаниям" то наверно первое)
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28.09.2020 19:38 Відповісти
Влада Зеленського вже показала свою повну неспроможність, вже час обирати нового Президента та новий парламент!
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28.09.2020 19:44 Відповісти
В высшей степени замечательно! И правдиво.
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28.09.2020 19:31 Відповісти
Наверное Бак(л)анов в клювике от закошмареных "чортов" заносит..
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28.09.2020 19:20 Відповісти
В цирковой кассе закончились деньги . А тут выборы !
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28.09.2020 19:20 Відповісти
"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9015
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28.09.2020 19:25 Відповісти
Ко ЗЕ л
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28.09.2020 19:31 Відповісти
"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8897
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28.09.2020 19:22 Відповісти
"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5668
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28.09.2020 19:22 Відповісти
и: срал, сру и буду срать всей Украине. Это же не моя семья, жена, собака..
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28.09.2020 19:26 Відповісти
коли бреше, це ще пів біди..

але крали, крадемо і будемо красти,
і нам за це нічого не буде - це для
країні не дуже добре.. люди забувають
правила більш-менш чесної гри,
стають потворами, країна стає потворою і надовго..
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28.09.2020 23:07 Відповісти
ну так, сбу занимается отжимом урожая у лохов с немецкими паспортами ,
как можно от кормушки борцунов отнимать ...
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28.09.2020 19:23 Відповісти
потому шо ловить шпиенов неинтересно и не прибильно. А вот трусить каких-нибудь инвесторов, глядь и хватит на Куршавель.
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28.09.2020 19:26 Відповісти
Зелею не виконано жодної обіцянки.
На вєліку він не їздить, літаки не продав, живе в державних маєтках, посади роздає своїм знайомим та родичам, його присоски сидять на потоках, олігархи розквітли, особливо Беня. Навіть з деп.недоторканністю і то намухлювали.
Список досягнень великий.
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28.09.2020 19:26 Відповісти
А 21% лапшеухих зебилов еще верит своему брехливому вошьдью.
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28.09.2020 20:47 Відповісти
Зельцман зробив лохів разом, а потім ще раз.
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28.09.2020 19:26 Відповісти
А как тогда поздравляльщики цуркиса будут рубить приличное бабло,если отобрать у них право обдирать бизнес,не справедливо получается - податкова и держпраця в шоколаде и при взятках,а цуркисята не при деле.
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28.09.2020 19:29 Відповісти
І то обіцяв - не зробив, і це обіцяв - не зробив...Напішіть вже - ЩО ЗРОБИВ З ТОГО, ЩО ОБІЦЯВ?? А то артиста всяк може скривдити!!
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28.09.2020 19:34 Відповісти
Железняк отметил, что на комитете не хватило одного голоса, чтобы принять "нормальную редакцию".Источник: https://censor.net/ru/n3221683
также сообщил, что депутат от "евросолидарности" Нина Южанина "поддержала в этом СН и СБУ".Источник: https://censor.net/ru/n3221683
соя обьясни, без тебя никак 😷
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28.09.2020 19:39 Відповісти
Шабунин об этом скромно умолчал.
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28.09.2020 19:55 Відповісти
"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями... Да пусть себе занимаются. Жалко, что-ли?... Я ХУДЕЮ, КЛАВА!
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28.09.2020 19:40 Відповісти
"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ заниматься экономическими преступлениями, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 903
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28.09.2020 19:40 Відповісти
Они думали...что они думали..😃
А тупые зебилы думать не умеют...у них ослиное гавно вместо мозгов..
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28.09.2020 19:48 Відповісти
Опрычники зели будут бомбить барыг чесных дальше .нормально .теперь подтвердили .хочеш кушать иди в народ)))
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28.09.2020 19:41 Відповісти
Шабунин ты лох...тебя зеленое стадо развело как паршивого кота...
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28.09.2020 19:41 Відповісти
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии./А что СБУ? СБУ занялась интимными салонами/ Занятая борделями СБУ не заметила вывоза масок.
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28.09.2020 19:52 Відповісти
За определенную плату СБУ не заметит все что угодно. Для этого ему и оставили экономику на прокорм.
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28.09.2020 20:06 Відповісти
когда зебобе надо нарушить закон, он бьет себя пяткой в грудь мол надо, я же обещал нариду. а тут спустил все на тормозах, видать не выгодно
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28.09.2020 19:53 Відповісти
Законы у нас принимает рада, а не комитеты. Шабунин молодец, что просигнализировал. Хоть шерсти клок с того Шабунина
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28.09.2020 19:53 Відповісти
А толку с той шерсти? Если без одобрения комитета или после неодобрения в данном случае, законопроект в зал не попадет.
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28.09.2020 20:03 Відповісти
Дегенерату Шабуне надо определится- он умный, или красивый? Как топить за "зеленых рехворматоров"- из трусов выпрыгивал. Прошло полтора года-Шабуня опять в "рядах обличителей"! Изворотливый как Лещ с Найомом!
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28.09.2020 19:55 Відповісти
Не надо гнать на Шабунина. Он критиковал предыдущих воров и делал это правильно, теперь критикует этих и тоже правильно. И не помню чтобы он выступал за зеленых.
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Ты видать на него похожий "интелектуал". Он не просто "критиковал". Критиковали предидущих -умные люди, которые в отличии от имбецилов типа Шабунина понимали, что вместо проукраинской власти приходит пул олигархов нанявших на российские деньги комедийного артиста из низкопробного шоу. И понимали, утопив Порошенко-приведешь к власти Коломойского. Или для тебя и Шабунина это не было очевидным? И для вас "Украина похожа на девку из немецкого фильма" и "Кончить войну просто-надо только перестать стрелять"?
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28.09.2020 20:31 Відповісти
Мы все в какой то мере похожи на актрису из известного сериала, весь вопрос цены! Наш уровень осознанности ниже плинтуса, который тупа раз за разом пробивает дно. Это касается всего человечества в целом. " Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме и с твердой рукой в строю"(с) Цитата Великого посланника написана 30 лет назад, но актупльна по сей день. Кстати, как я понимаю, бить вниз в дно - просто удобно, ведь там Бездна, чем стучать в потолок, чтобы открыли люк и впустили!
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29.09.2020 00:52 Відповісти
"Слуги народу" на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1426
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28.09.2020 19:56 Відповісти
Щоб злочинні пиявки перестали грабувати Україну - Чекайте...
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28.09.2020 20:00 Відповісти
Нелох ничего не обещал. Он для всех дебилов чесно и внятно сказал, что никому ничего не должен, кроме как своей маме Риме и папе-професору.
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28.09.2020 20:01 Відповісти
А что Зе марионетка что - то решает? Все слуги уроды пляшут под дудку олигархов (Ахметов,Пинчук, Коломойский). СБУ будет кошмарить бизнес (мелкий), вместо защиты безопастности Украины.
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Шабунин! Мало ли чего он на тебе обещал! Вы оба друг дружку стоите!Оба " содержантки" у богатых евреев- одна содержантка Коломойского, другая- Сороса.
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28.09.2020 20:55 Відповісти
Шабунін це антигерой фонду Сороса разом з Серьожею та усім ЧЕСНОчним кодлом
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28.09.2020 22:58 Відповісти
Зеленые воруют да приговаривают набивая карманы:"Любая власть теряет популярность"
а бобикам задница Тищенко на весь экран.
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28.09.2020 20:59 Відповісти
пфффф, что первый раз зеля намахал людей?
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28.09.2020 21:19 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUxlnVKQp3_IrKNsE7ObtKWBF-f5sb9ntd0KOkYV8NIcB3isPFEHnpLMBEPIizR-cuxNXYqm7gTZWLvbHd5-**********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1174678559571114?__cft__[0]=AZUxlnVKQp3_IrKNsE7ObtKWBF-f5sb9ntd0KOkYV8NIcB3isPFEHnpLMBEPIizR-cuxNXYqm7gTZWLvbHd5-**********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Розповім вам що таке контррозвідувальний захист економіки від СБУ. Який сьогодні нам залишили, попри обіцянки забрати економіку від СБУ та передати до Бюро економічної безпеки. Але на забрали, тому у нас все буде як і було, але додався ще один орган, що буде білєтьоріть бізнес.

Короч, колись була зустріч економічної контррозвідку СБУ з блогерами. Це була не дуже звична зустріч, бо СБ не дуже розуміло, що таке зустріч, і вони провели щось на кшталт презентації.

Діалогу не дуже вийшло, бо багато хто з блогерів мав власний бізнес, а декотрі навіть мали власні проблеми саме з ЕК.

Мені ця зустріч запам'яталась тим що хтось з співробітників СБУ використав давно забуте словосполучення "калпашить комерсав". Я цей вираз завдяки сбушнику пригадав та тепер дуже часто використовую. Це було усе корисне, що я виніс з тієї зустрічі.

Менше з тим розповісти я хотів про інше.

Спочатку всі блогери казали співробітникам в очі, що ЕК СБУ займається чорти чим, а не займається справжньою зрадою - Бабаков та ВС енерджи, Медведчук та його схеми, фінансування теликів з російських грошей, інвестиції російських олігархів, російськи кримінальні клани і т.і.

На це співробітники ЕК відповідали, що тупо нема повноважень, там все по закону, але ж це приватний бізнес, там реєстрація через Лондон, володарі в офшорах, не наша підслідність, це політика(лол) і т.і. Короч нічого не можуть чуваки, ось реально, тупо потрібно повноважень більше і тоді щось зможуть. Коротше тупо з'їжджали.

Ну всі присутні виразили великі сумніви, що справа саме в повноваженнях і дискусія пішла далі.

Але через деякий час один з працівників знов вирішив розповісти яке в ЕК СБУ важке життя та розповів, що під час розслідування справи навколо пожежі у дитячому таборі Вікторія, вони знайшли порушення на виробництві електропроводки... і тут хтось(можливо це був і я, але я вже не пам'ятаю хто саме) ТУПО ПЕРЕРВАВ І СПИТАВ:

А ВИ ТУТ ВЗАГАЛІ ДО ЧОГО? Пожежу розслідує Нацполіція, пожежа виникла якщо і через проводку та кабелі, то скоріш за все не через якість проводки, а через помилки проектантів, монтажників і будівельників.

На що ЕК нам відповіло, що через пожежу можна ПРИПУСТИТУ, що проводка була неякісною. Вся. Вся вироблена цим виробником проводка взагалі.

Окей, відповіли блогери, можливо вона була неякісною, але ви тут до чого? Це держпоживслужба, технічний нагляд, сертифіканти і самий максимум поліція. А ніяк не економічна контррозвідка СБУ.

На що нам сказали що можна ПРИПУСТИТИ, що ВІРОГІДНО неякісна продукція вітчизняного виробника електропроводки МОГЛА БУТИ використана при обладнанні стратегічних об'єктів, що може бути диверсією або призвести до трагічних наслідків на стратегічних чи військових об'єктах, що їх повинні захищати наша контррозвідка і особливо її економічний блок. Ну після цього співробітники почули багато цікавого про їх повноваження і чому вони не можуть боротися з Медведчуком. Бо якщо можна доколупатися до виробників кабелів через пожежу, то я не розумію чого стрибки напруги не призводять до обшуків в Київобленерго, наприклад. Або чому доведене штучне банкрутство ЗАЛКу Дерипаскою не призводить до дій СБУ ЕК що до НГЗ, яким володіє той самий Дерипаска.

Щоб ви розуміли, якщо і трапляються трагічні випадки с електропроводкою через її якість, то це буває дуже нечасто, це поодинокі випадки. І проблеми в такому разі є досить масовими - відмови або загоряння ізоляції дуже помітні, бо будь який виробник виробляє тисячі кілометрів проводки та кабелів. В рази частішими є випадки коли проводка горить через поганий монтаж, економію та невідповідність кабелю реальному навантаженню, порушення протипожежних правил при монтажі та інше, що знаходиться на стороні підрядників при будівництві, а не стороні виробника. Це просто металічний дріт в пластику, що з ним може статися, як можна при виробництві налажати так щоб тебе не впаяли тисячі твоїх клієнтів?

ЕК СБУ пофіг. Тому після пожежі ЕК СБУ трусить не Труханова, не його менеджерів з закупівель, не будівельників, не чиновників що підписували акти та приймали табір, а ВИРОБНИКА ЯКИЙ МІГ НАВІТЬ НЕ ЗНАТИ, ЩО ТАМ ВИКОРИСТАЛИ ЙОГО ПРОВОДКУ! І щось ЕК СБУ там в виробника знайшли та він стопудово попав на котлету, яка переїхала в кишеню майору.

Ось чим займається ЕК СБУ.

Колпашить комерсів. А Медведчуки, Бабакови, Дерипаскі - нема повноважень.

Люди які голосують за те щоб залишити СБУ економічні важелі роблять це не тому що бажають захистити нашу країну, бо ЕК СБУ нікого не захищає. Навпаки, ЕК СБУ атакує українських виробників, іноземних інвесторів та багато кого іншого.
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28.09.2020 21:28 Відповісти
Листая старые посты...
"Слуги народу" на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7915
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28.09.2020 21:46 Відповісти
Унікальний популісто-пофігісто-коомедіанто- дебілісто: призначив аналізи в передвиборчому турі Пороху-сам обісрався(ото й увесь біоматеріал аналізів), не заявивши про основні політичні принципи свого походу до влади, пообіцяв мінімум - НІЧОГО НЕ ВИКОНАВ , хіба шо дороги на вкрадені від медицини кошти... Свій прокурор... своє СБУ... свої обіцянки -хочу даю хочу забираю...
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28.09.2020 22:54 Відповісти
Внимательно прочитайте Служба Безопасности Украины а если точно на сегодняшний день гончие по приказу или по доносу где то так и безопасность Украины стоит где то во втором десятке приоритетов благодаря величайшему слуге
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28.09.2020 23:15 Відповісти
а что так, у шабунина зеленые очки упали, увидел, что цирк, не изумрудный город? гнида тупая.
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29.09.2020 12:45 Відповісти
 
 