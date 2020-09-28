"Слуги народу" на комітеті ВР вирішили не забороняти СБУ розслідувати економічні злочини, хоча це було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського, - Шабунін

Комітет із податкової і митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту залишити повноваження "контррозвідувального захисту економіки держави" за Службою безпеки України.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет проголосував за те, щоб де-факто залишити економіку як підрозділ СБУ. Тобто не тільки Бюро економічної безпеки матиме право лізти до бізнесу, а й СБУ. Саме те, на що скаржиться бізнес", - написав він.

Железняк зазначив, що на комітеті не вистачило одного голосу, щоб ухвалити "нормальну редакцію".

Водночас голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін зазначив у Facebook, що таким чином "Слуги народу" відхиляють чергову передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського.

Від також повідомив, що депутат від "євросолідарності" Ніна Южаніна "підтримала в цьому СН і СБУ".

"Ось при голосуванні цього законопроєкту і перевіримо, хто кого обманює: слуги - Зеленського чи він - суспільство", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3087-д, який передбачає створення Бюро економічної безпеки.

Це було однією з умов отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро.

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