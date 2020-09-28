Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому був обговорений проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

За словами глави держави, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

"Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикорупційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях", – зазначив Зеленський.

За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики президент закликав народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", - сказано в повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради України проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроєкт № 4135 вже зареєстрований у Раді.

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Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.

Презентуючи проєкт стратегії голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроєкт, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій щодо виконання стратегії.

"Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. Це, у свою чергу, сприятиме більшому залученню інвестицій", - сказано в повідомленні.

"Вже за рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто у грудні 2021 року. Загалом її термін – це п’ять років. На 2025 рік передбачена фінальна оцінка Антикорупційної стратегії", – сказав Новіков.