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Новини Боротьба з корупцією
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Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому був обговорений проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік 01

За словами глави держави, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

"Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикорупційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях", – зазначив Зеленський.

Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік 02

За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики президент закликав народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", - сказано в повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради України проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроєкт № 4135 вже зареєстрований у Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік 03

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.

Презентуючи проєкт стратегії голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроєкт, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій щодо виконання стратегії.

"Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. Це, у свою чергу, сприятиме більшому залученню інвестицій", - сказано в повідомленні.

"Вже за рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто у грудні 2021 року. Загалом її термін – це п’ять років. На 2025 рік передбачена фінальна оцінка Антикорупційної стратегії", – сказав Новіков.

Автор: 

ВР (15022) Зеленський Володимир (24222) корупція (4699) НАЗК (1694) Новіков Олександр (92) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+21
Извиняюсь за повтор. Но какая на хрен "борьба" с коррупцией
Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 7579
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28.09.2020 19:28
+13
Больше года "думал" . Если бы не выборы ...?
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28.09.2020 19:26
+12
У Вовы в глазах пустота и желание спетлять быстрее
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28.09.2020 19:33
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Больше года "думал" . Если бы не выборы ...?
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28.09.2020 19:26 Відповісти
Корупція починається з влади вищого рівня. Поки ГП,і інші структури будуть "свої" буде і корупція. Це- закон. Решта-імітація.
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28.09.2020 19:29 Відповісти
Який толк в антикорупційних стратегіях якщо керівника САП обирають корупціонери?
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28.09.2020 19:42 Відповісти
Разве не понятно? Пока честные фотографы и училки обучались азам парламентаризма в трускавце, подлый Порошенко открывал бесплатные курсы коррупционеров...😁
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28.09.2020 19:47 Відповісти
Крадут без меры.

Порошенко не сидит.

Весна - фиаско.
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28.09.2020 20:03 Відповісти
То виявляється, у нас корупція, бо нема стратегії? А тепер заживемо? І Баканов сам з СБУ піде, і брат Єрмака людям гроші віддасть? А чого ж тоді ми, такі дурні, без стратегії стільки часу існує о, наче неандертальці якісь? Стратегію давай!!!!
Насправді гидко. Зєлєнскій таки має всіх за дурнів: затвердження стратегії на ВР - десь до 3-х місяців, розробка законів - до 3-х місяців, прийня тя законів - х.з.? створення контролюючих і виконуючих структур - х.з?...і так до наступних виборів. Що заважає Зєлєнскому неухильно дотримуватися аювже існуючого антикорурційного законодавства і не тасувати, як колоду карт кадри уантикорупівйниє структурах, забезпечивши їх незалежність? Одним словом, суцільна імітація. Як і з грою на роялі нетрадиційним способом до речі.
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28.09.2020 19:59 Відповісти
Ускорить ? ЗА ПОЛТОРА ГОДА ВСЕ УЖЕ ДАВНО ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ а теперь ускорять уже поздновато ...
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28.09.2020 19:27 Відповісти
Не мешайте Ваве звиздеть, мешки ворочать он всё одно не будет...
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28.09.2020 19:54 Відповісти
Сказал - микробы.

Дождь оваций жидких

Развеял ветер
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28.09.2020 20:06 Відповісти
* во второй строке в последнем слове суффикс "ов" по размеру хайку быть должен, но отсутствует по причине нетерпимости к антисемитизму
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28.09.2020 20:10 Відповісти
😁 ой всё, "мокры мои рукава"©
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28.09.2020 20:36 Відповісти
Не плачь, дружище,

Рукав слезу впитает.

Бабине літо.
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28.09.2020 20:57 Відповісти
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28.09.2020 21:10 Відповісти
"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год", - це Єрмак йому такі казочки розповідає?
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28.09.2020 19:28 Відповісти
В Европе говорят о Ваве совсем обратное

Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 7001
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Извиняюсь за повтор. Но какая на хрен "борьба" с коррупцией
Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 7579
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28.09.2020 19:28 Відповісти
Уже все подсчитали, ***** ?!
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28.09.2020 19:28 Відповісти
ТАТИШОаОООООО!!!???
Я дико вибачаюсь, це як?
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28.09.2020 19:28 Відповісти
Овощи дозревают .
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28.09.2020 19:31 Відповісти
Вот и я спрашиваю КАК??? ОТКУДА КОРРУПЦИЯ ВЗЯЛАСЬ, ЕСЛИ БАРЫГ ВЫГНАЛИ??
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28.09.2020 19:41 Відповісти
А руки рубить когда?!
Клован?
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28.09.2020 19:30 Відповісти
Тра не так...
"Де відрубані руки?!!!"©
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28.09.2020 19:39 Відповісти
На это есть ответ: в кино для выборцев!)))
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28.09.2020 19:46 Відповісти
Був стадіона

Весняного маразму

Запит боротьби
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28.09.2020 21:05 Відповісти
Уж осень вторую

Той коррупции ветры

(Ай да барыга!)

Никак не утихнут.

Мужайся, Зеленский...
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28.09.2020 21:48 Відповісти
Знову нас лякаєш?
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28.09.2020 19:30 Відповісти
Еще ускорить?))) Боюсь бюджета не хватит.
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28.09.2020 19:30 Відповісти
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28.09.2020 19:42 Відповісти
сказочный баран!
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28.09.2020 19:30 Відповісти
Заседания проходят,важные паны с важными харями пишут важные бумаги на резных столах,а лазарева как брала взятки при потрохе,так и продолжает это делать плевав на всё.
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28.09.2020 19:32 Відповісти
ну шо опять?... пчелы хотят принять стратегию по борьбе с медом
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28.09.2020 19:32 Відповісти
На пчел они не тянут. Больше похожи на козлов, которые охраняют капусту.
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28.09.2020 19:54 Відповісти
Це таке,як просити у хворого здоров*я...
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28.09.2020 19:33 Відповісти
У Вовы в глазах пустота и желание спетлять быстрее
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28.09.2020 19:33 Відповісти
Бедный Вовик!!!
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28.09.2020 19:37 Відповісти
Неее он будет бедный когда суд Украины ему вынесет срок с конфискацией за гос измену , а пока обычный ватный миллионер.
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28.09.2020 19:44 Відповісти
в омане зеля принял инвестиционную взятку от патрушева за здачу Украины, сам сказал- ездил за инвестициями
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28.09.2020 21:52 Відповісти
на рахунок "пустоти", то досвід (з рябим) каже інше..... Перегнали млрд. і пустота, ніяких посадок-пересадок, - все джобре, як вже надоїли всі.....
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28.09.2020 21:01 Відповісти
О, лютует Вова. Это нам, наверное, какую-то новую коррупцию подогнали. Ту, первую, Петрусь разгромил железной рукой. Антикоррупционных органов насоздавал, как аптек - в каждом подъезде. А тут опять.
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28.09.2020 19:37 Відповісти
просто иначе не взять кредиты в ЕС и МВФ и больше нечего воровать
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28.09.2020 19:42 Відповісти
А эти бараны в ЕС и МВФ до сих пор не сообразили, что здесь все эти законы чисто бумажные (реформатор петя их напринимал целый мешок) и никогда в этой стране работать не будут?
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28.09.2020 19:46 Відповісти
Ти неправ Борис! Все вони знають, тому й про банкомат ПАРЯМО кажуть! І замість 100млрд. Дол. ІНВЕСТИЦІЙ дають 2 млрди. на погашення боргів.....
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28.09.2020 21:04 Відповісти
Зеленский просит утвердить стратегию по борьбе с зеленским и слугами народа?
Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 9855
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28.09.2020 19:41 Відповісти
Казна-що.
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28.09.2020 19:43 Відповісти
Думаю так будет правильнее: "КАЗНА... ЩО?"
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28.09.2020 19:47 Відповісти
Так тоже можно, только меняется смысл. Да и нет мозгов у Нелоха дотянуться до казны. Марионетку к ней не подпускают.
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28.09.2020 19:54 Відповісти
Сомніваюся.......Хитрий, тому й хитрий....
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28.09.2020 21:06 Відповісти
Да нет там ни ума, ни хитрости. Сплошные понты.
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28.09.2020 21:22 Відповісти
Почни з себе, оманське брехло.
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28.09.2020 19:42 Відповісти
Глава государства!? Не смешите мои тапочки- квартальный лох у банкомата!
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28.09.2020 19:44 Відповісти
И ШО Беню посадит? Ну не верю , не капельки не верю. Хотя зелебобики может и поведутся , лох он не мамонт он не вымрет.
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28.09.2020 19:46 Відповісти
Шмаркля с коррупцией не борется, а забалтывает эту тему, чтобы всем от неё было противно.
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28.09.2020 19:51 Відповісти
***...ть!!!
Дебилушка опять Нью-Васюки рисует для своего лихтората!!!
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28.09.2020 19:52 Відповісти
Цирк и клоун с бредом от 95 анала.Набор фраз,торчка.
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28.09.2020 19:54 Відповісти
Брєд шакала
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28.09.2020 19:56 Відповісти
Блин, это ж сколько на каждого зебила деньжищ то?..💰💰💰
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28.09.2020 19:59 Відповісти
главная антикоррупционная стратегия- это убрать от корыта всех зеленых ублюдков. Экономия будет даже больше
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28.09.2020 20:02 Відповісти
Так вроде давно уже было заявлено о победе над коррупцией. Что брехали?
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Зеля, где посадки? Ты обещал, балаболка!
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28.09.2020 20:07 Відповісти
похоже завхоз дерьмак подогнал *********** очередную партию свежей дури для айкосика. .курнул и тут осла оманского понесло . чувак раздуплился борьбой с корупцией.
долбаный клоун уймись, а то народ от смеха вымрет, некому будет работать, страну из руин подымать после твоего правления.
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28.09.2020 20:12 Відповісти
Явно Янелох42 нас вважає повними ідіотами. Тільки вчора Боррель говорив Зелі про відсутність боротьби з корупцією і імітацію виборів прокурора САП, а тут ціла нова стратегія.
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28.09.2020 20:20 Відповісти
На 200 млрд. А скільки залишиться?

Звідки ці цифри? Зі стелі?

Хоча, якшо врахувати, що у нас 90 відсотків населення або корупціонери, або шось мутять, або просто податки не платять

Бо звідки ж ці всі джипи, айфони і дачі?
Явно не лише чиновники крадуть...
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28.09.2020 20:29 Відповісти
200 млрд на рік,то вже цього року вкрали 150 млрд. Може зєлєнській візьме це під особистий контроль ?)))))
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28.09.2020 20:34 Відповісти
Давилка завяла, не распустившись...😁
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28.09.2020 21:05 Відповісти
Уже 2020 год заканчивается а они только сейчас, в срочном порядке обсудили проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.Этот совет при президенте Зеленском не собирался больше года.Теперь решили устроить показательный театр борьбы с коррупцией, перед выборами.
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28.09.2020 20:56 Відповісти
Эта программа провалится на пункте "воспитание нетерпимости к коррупции среди населения".

Какие люди, такая и власть. Или "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
Тупость, лень, желание нечестно обойти конкурентов, получить иные привилегии или уйти от наказания - источник коррупции. А это черты национального характера, которые надо из психологии народа десятилетиями калёным железом выжигать. Это очень сложно и долго.
Пока церковь, школа и родители коллективно не вдолбят всем малышам и подросткам, что списывать - плохо, лениться - плохо, хитрить (обманывать) - плохо, до тех пор можете вы как хотите бороться с коррупцией, толку будет ноль . . .

Ну и чтобы не было коррупции, надо сначала всё приватизировать, чтобы не было, на чём коррупционировать. Точнее, чтобы стало меньше, на чём . . . Потому что завсегда придумают разрешения, бюджетные подряды и т.д.
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28.09.2020 20:59 Відповісти
"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты " --- этот зеленый бред мы уже слышали год-два назад. И где РЕЗУЛЬТАТЫ? еще год-два?
Еще год-два и эти зеленые барыги все разрушат-разворуют ,камня на камне не оставят---по миру пустят!
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28.09.2020 21:05 Відповісти
"ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год..." остальное можно 3.14-ить.
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28.09.2020 21:11 Відповісти
А я считаю, порох - лох.
Продавливал Набу, назк, сад антикор.
Нужно было просто стратегию принять!
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28.09.2020 21:11 Відповісти
"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций"
***
Не кажи гоп пока не перескочив.
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28.09.2020 21:12 Відповісти
Суцільна показуха. Як ви це витримуєте, українці? Все довіряєте? Соромно за вас.
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28.09.2020 21:16 Відповісти
просит?
Умоляет просто на коленях
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28.09.2020 21:16 Відповісти
Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 6417
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28.09.2020 21:18 Відповісти
Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 8226
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28.09.2020 21:29 Відповісти
зе... ле.. н с..ки..й БРЕХУН!
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28.09.2020 22:41 Відповісти
Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов............ - ДБР уже оптимизировали внесщи в проект бюджета увеличение финансирования вдвое
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29.09.2020 05:22 Відповісти
смешнее чем сериал "сваты".
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29.09.2020 12:43 Відповісти
 
 