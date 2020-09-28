Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому був обговорений проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
За словами глави держави, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.
"Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикорупційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях", – зазначив Зеленський.
За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики президент закликав народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", - сказано в повідомленні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради України проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроєкт № 4135 вже зареєстрований у Раді.
Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.
Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.
Презентуючи проєкт стратегії голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроєкт, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій щодо виконання стратегії.
"Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. Це, у свою чергу, сприятиме більшому залученню інвестицій", - сказано в повідомленні.
"Вже за рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто у грудні 2021 року. Загалом її термін – це п’ять років. На 2025 рік передбачена фінальна оцінка Антикорупційної стратегії", – сказав Новіков.
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Порошенко не сидит.
Весна - фиаско.
Насправді гидко. Зєлєнскій таки має всіх за дурнів: затвердження стратегії на ВР - десь до 3-х місяців, розробка законів - до 3-х місяців, прийня тя законів - х.з.? створення контролюючих і виконуючих структур - х.з?...і так до наступних виборів. Що заважає Зєлєнскому неухильно дотримуватися аювже існуючого антикорурційного законодавства і не тасувати, як колоду карт кадри уантикорупівйниє структурах, забезпечивши їх незалежність? Одним словом, суцільна імітація. Як і з грою на роялі нетрадиційним способом до речі.
Дождь оваций жидких
Развеял ветер
Рукав слезу впитает.
Бабине літо.
Я дико вибачаюсь, це як?
Клован?
"Де відрубані руки?!!!"©
Весняного маразму
Запит боротьби
Той коррупции ветры
(Ай да барыга!)
Никак не утихнут.
Мужайся, Зеленский...
Дебилушка опять Нью-Васюки рисует для своего лихтората!!!
долбаный клоун уймись, а то народ от смеха вымрет, некому будет работать, страну из руин подымать после твоего правления.
Звідки ці цифри? Зі стелі?
Хоча, якшо врахувати, що у нас 90 відсотків населення або корупціонери, або шось мутять, або просто податки не платять
Бо звідки ж ці всі джипи, айфони і дачі?
Явно не лише чиновники крадуть...
Какие люди, такая и власть. Или "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
Тупость, лень, желание нечестно обойти конкурентов, получить иные привилегии или уйти от наказания - источник коррупции. А это черты национального характера, которые надо из психологии народа десятилетиями калёным железом выжигать. Это очень сложно и долго.
Пока церковь, школа и родители коллективно не вдолбят всем малышам и подросткам, что списывать - плохо, лениться - плохо, хитрить (обманывать) - плохо, до тех пор можете вы как хотите бороться с коррупцией, толку будет ноль . . .
Ну и чтобы не было коррупции, надо сначала всё приватизировать, чтобы не было, на чём коррупционировать. Точнее, чтобы стало меньше, на чём . . . Потому что завсегда придумают разрешения, бюджетные подряды и т.д.
Еще год-два и эти зеленые барыги все разрушат-разворуют ,камня на камне не оставят---по миру пустят!
Продавливал Набу, назк, сад антикор.
Нужно было просто стратегию принять!
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Не кажи гоп пока не перескочив.
Умоляет просто на коленях