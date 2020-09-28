Можливе посилення військової присутності Росії в Білорусі суперечить інтересам країн Східної Європи, - глава МЗС Польщі Рау
Що слабшим ставатиме "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, то ймовірніший сценарій введення в країну військ РФ.
На цьому в ефірі Польського радіо наголосив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Останньою справою, яка нам потрібна в цій частині Європи, є збільшена російська військова присутність в Білорусі",- заявив Рау.
За його словами, чим слабшим стає Олександр Лукашенко, тим більш ймовірним є сценарій посилення військової присутності Росії в РБ.
Польський дипломат підкреслив, що в інтересах Білорусі є підтримка громадянського суспільства в Білорусі, яке зараз лише зароджується.
"Демократизація цієї країни у тривалій перспективі є гарантією політичної стабільності і розвитку Білорусі", - -заявив Рау.
Він додав, що остаточний вибір розвитку країни - за білоруським народом.
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