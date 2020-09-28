У справі авіакатастрофи під Чугуєвом призначено 26 експертиз, вже опитано близько 40 свідків, - ДБР

Під час розслідування авіакатастрофи АН-26 під Чугуєвом Генеральне бюро розслідувань станом на понеділок призначило 26 судово-медичних і 25 генетико-молекулярних експертиз, а також як свідків допитало понад 40 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "Так, станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме:

- огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);

- огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;

- призначено 26 судово-медичних експертиз;

- вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;

- у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;

- отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;

- допитано як свідків понад 40 осіб;

- забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;

- призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;

- витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку.

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Крім того, ДБР подало 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого проведення генетично-молекулярних експертиз.

"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла будуть повернуть їх родичам в найкоротші терміни", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування триває".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.