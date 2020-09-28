У справі авіакатастрофи під Чугуєвом призначено 26 експертиз, вже опитано близько 40 свідків, - ДБР
Під час розслідування авіакатастрофи АН-26 під Чугуєвом Генеральне бюро розслідувань станом на понеділок призначило 26 судово-медичних і 25 генетико-молекулярних експертиз, а також як свідків допитало понад 40 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
У повідомленні зазначається: "Так, станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме:
- огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);
- огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;
- призначено 26 судово-медичних експертиз;
- вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;
- у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;
- отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;
- допитано як свідків понад 40 осіб;
- забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;
- призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;
- витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку.
Крім того, ДБР подало 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого проведення генетично-молекулярних експертиз.
"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла будуть повернуть їх родичам в найкоротші терміни", - сказано в повідомленні.
Досудове розслідування триває".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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http://www.numeroscop.ru/znachenie_chisel/dvuznachnye_chisla/chislo_26.html
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
-одна зовсім нещодавно. коли в Ірані впав наш літак, теж дуже надійний.
-друга трагедія сталася https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 під Львовом. Дуже досвідчені льотчики, справний літак.
АЛЕ
Ніхто не побачив щось схоже на атаку з ПЗРК, тому розглянемо другий випадок.
Так сталося, що мені довелося бачити, посадку рейсового Ан-24( з пасажирами) на одному двигуні. Здається, на посадкову смугу навіть пожежна машина не виїзджала.
Справний або дуже надійний літак, досвідчені льотчики. Чи може бути людський фактор?
"Неналежне обслуговування", або "льотчики знали про несправний двигун" це для "долбодятлов". Після кожної посадки командир записує в " Журнал обслуговування літака" всі зауваження, що виникли протягом останнього польоту. Літак не допустять до наступного польота, доки зауваження не будуть усунені, про що буде теж зроблено запис в журнал обслуговування ТА формуляр літака. Треба шукати в іншому.
Наприклад. літак могли перезаправити паливом. Є така особливість, що у літаків немає автоматичного показника рівня палива у баках. В літаках особливе влаштування паливних баків, а тому рівень пального на приладі виставляється вручну, а залишок розраховується пристроєм. Про кількість заправленого пального робиться запис в "Журнал обслуговування літака" та в відомості паливозаправника. Пального заливають не повний бак, а стільки скільки треба на певне льотне завдання, щоб не було важкої посадки( іноді, коли літак сідає вимушено раніше, навіть доводиться зливати пальне). Якщо перезаправити пальне, тобто заправити більше( наприклад +5т), можливо помилково, а на приладі вказати, що заправили скільки треба, може статися ситуація, коли льотчик, навіть досвідчений, не впорається з керуванням навіть дуже надійного літака на ...МАЛІЙ ВИСОТІ.
В цьому сенсі ЧОМУСЬ схоже на Львівську трагедію... Досвідчений екіпаж, надійний, справний літак, мала висота, +5т ваги...