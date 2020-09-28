Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки

Станом на 17:00 28 вересня азербайджанська сторона втратила понад 400 осіб, близько 36 БПЛА, 47 одиниць бронетехніки.

Про це пише Радіо Азатутюн із посиланням на представника Нагірного Карабаху Артура Саргсяна, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, у підрозділів Армії оборони 48 загиблих, понад 200 поранених військовослужбовців", - заявив Саргсян.

Він також додав: "Позиційні зміни, звісно, мали місце, впродовж ночі на деяких ділянках [позиції] були відновлені, щогодини відбуваються зміни оперативно-тактичної ситуації".

Раніше в Міноборони Азербайджану заявили про більш ніж 550 убитих військовослужбовців Вірменії. Водночас у Вірменії підтвердили 58 убитих.

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Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".