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Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки

Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки

Станом на 17:00 28 вересня азербайджанська сторона втратила понад 400 осіб, близько 36 БПЛА, 47 одиниць бронетехніки.

Про це пише Радіо Азатутюн із посиланням на представника Нагірного Карабаху Артура Саргсяна, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, у підрозділів Армії оборони 48 загиблих, понад 200 поранених військовослужбовців", - заявив Саргсян.

Він також додав: "Позиційні зміни, звісно, мали місце, впродовж ночі на деяких ділянках [позиції] були відновлені, щогодини відбуваються зміни оперативно-тактичної ситуації".

Раніше в Міноборони Азербайджану заявили про більш ніж 550 убитих військовослужбовців Вірменії. Водночас у Вірменії підтвердили 58 убитих.

Читайте також: Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+66
якщо вірменія ще робить заяви, то значить Єреван ще не захоплений
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28.09.2020 20:02
+61
Это по сообщениям армянского радио.
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28.09.2020 20:03
+48
Ага, а ще: три підводних човни, дві ядерні бомби та одного мальчіка в трусіках.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221692/019214b6-a417-733d-83f3-b474c0683489
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28.09.2020 20:03
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Если применить этот термин не как к германским фашистам, а именно , как ультра националистам, которые не уважают другие национальности, могут притворяться, конечно, что уважают, если им это ситуативно выгодно.
С их лживостью и двуличием мы столкнулись, когда они голосовали в ООН против Украины, когда у нас люди гибли тысячами , когда был захвачен Крым и оккупирована часть Донбасса, они этого не замечали? Я считаю это современным нацизмом , они просто соучастники преступлений путена. Пусть отгребают теперь по полной
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28.09.2020 20:47 Відповісти
ЗЕБАНУТЕ ПАДЛОООО! як тобі призначення у раду нац.безпеки вбивці Майдану, подільника захєраста татаркова ????????Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 915 Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 915
https://censor.net/ru/comments/locate/3221692/019214b6-a438-7398-b85c-ad6346604702
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28.09.2020 20:55 Відповісти
Я думаю вы предвзято относитесь к армянам. И причина предвзятости это именно голосование Армении в ОНН.
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28.09.2020 21:29 Відповісти
Ну да, когда Вам плюнули в лицо, как то, не располагает к симпатии.
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28.09.2020 23:31 Відповісти
Ага, ага)) Да это только зебилоид, марионетка бородатой бабушки,на коленях ползает перед ****** и все в глаза заглядывает))) МИРвидит в глазах *****)))
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28.09.2020 22:09 Відповісти
Ага, сравни ещё Украину, которая в июне этого года стала партнером расширенных возможностей НАТО, и полностью подчиненную рашке Армению
Это ты о Президенте Украины здесь басни рассказываешь, что он 'ползает перед ****** на коленях' ?
Шуха, или как тебя там, меняй дилера!
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28.09.2020 22:51 Відповісти
Армения ващета принимает участие в учениях НАТО "Достойный партнер", вместе с Грузией.
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29.09.2020 00:56 Відповісти
Танька или Колька, как там тебя не знаю))) Советы будешь давать своему куратору по смене)
Басни, как раз расскмзывает вам зебилам, ваш главный зебилоид, по которму тюряга плачет! И да, он не только ползает на четвереньках перед ******, а так же перед всеми олигархами, ищет мир в их глазах))х
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30.09.2020 13:06 Відповісти
А почему Зеленский не требует от Армении , вывести оккупационные воска с территории Карабаха
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28.09.2020 20:31 Відповісти
Кацапятина тоже по "пятсотьlщ" украинских солдат "убивала" в своих ватньlх фантазиях, ара учится у своих братушек.
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28.09.2020 20:31 Відповісти
Армения заявила, что ВС Азербайджана потеряли более 400 человек, около 36 БПЛА и 47 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 8795
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28.09.2020 20:31 Відповісти
Ещё немного и ары перебьют весь Азербайджан и Турцию
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28.09.2020 20:31 Відповісти
Все потери умножаем и делим на 3
400÷3=133
58*3=174..
это коррекция армянского радио...
550÷3=183 это поправка на азерпропаганда

======
В тоже время по классике потери азеров должны быть 3/1 как у наступающей стороны...те же 400
Но с учетом БПЛА и наступления с криками ура нет...то будем верить расчетам сверху
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28.09.2020 20:32 Відповісти
Президент Азербайджана Алиев заявил о решимости "покончить с проблемой Карабаха"!!
Президент Алиев не увидел в глазах у пут- ина , желания покончить с войной и жить мирно !
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28.09.2020 20:33 Відповісти
Ну там 30 лет смотреть в глаза, а то была жопа на самом деле
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28.09.2020 20:34 Відповісти
Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни

16 июля 2020
«По информации Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу, в эти дни в районные отделы (военных комиссариатов) обратилось около 150 человек, в том числе 60 из Товуза, где сейчас идут боевые действия - тогда как перед Аллеей Шехидов накануне собрались тысячи. Поэтому я говорю, что все те, кто вчера скандировали "Я хочу воевать в Карабахе", должны пойти и представить свои анкеты в Государственную службу мобилизации. Дайте им свой адрес, выразите желание служить в армии, и мы будем призывать по мере необходимости», - заявил президент Алиев, отметив неуместность приобретения политического капитала под лозунгами «освобождения Карабаха».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/07/16/aliev-krichali-tysyachi-a-obratilis-v-**********-tolko-poltory-sotni
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28.09.2020 21:33 Відповісти
это очередной армянский анекдот про мильярды захваченных танков, трильйоны сбитых дронов... тут ведь главное с коньяком не переусердствовать ...
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28.09.2020 20:33 Відповісти
у вірменських лизунів х@йла як не верти файний коньяк, я їм співчуваю, там важко не переусердствовать...)))
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28.09.2020 21:49 Відповісти
Не переусердствуют. Дорого. Сначала коньячный завод продали французам. Сейчас все у кацапов. То что у нас продается под видом "армянского коньяка" - кацапский новодел. Коньяк "Праздничный" последний раз покупал 18 лет назад. Говорят сняли с производства...
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28.09.2020 22:04 Відповісти
армянам просто завидно, а армянское радио несет дичь, после просмотра вот такого :
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E?src=hashtag_click #армянскую военную технику и огневые позиции https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1310583057909456896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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28.09.2020 20:33 Відповісти
Кацапятина тоже по "пятсотьlщ" украинских солдат "убивала" в своих ватньlх фантазиях, ара учится у своих братушек.
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28.09.2020 20:33 Відповісти
Армяшки ртом уничтожили всю армию Азербайджана😂
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28.09.2020 20:36 Відповісти
наскільки я знаю, за останні десятиліття у конфлікті Нагорний Карабах загинуло вже близько 25 тисяч людей.
це при тому, що в Карабахі проживає всього близько 140 тисяч
то жахливі цифри насправді
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28.09.2020 20:37 Відповісти
А що ще мала казати армянська влада? Якщо стане відомо, що все навпаки, що саме вірменська армія несе великі втрати техніки та людей, то вірмени порозбігаються хто куди дуже швидко і до сраки та мобілізація
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28.09.2020 20:37 Відповісти
Азербайджанское издание Genc Bozqurdlar сообщает, что их генерал Маис Бархударов ранен и взят в плен Армией Обороны Арцаха.
Армения заявила, что ВС Азербайджана потеряли более 400 человек, около 36 БПЛА и 47 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 3327
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28.09.2020 20:44 Відповісти
Буває, але це свідчить що в Азербайджані генерали на передовій.
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28.09.2020 20:47 Відповісти
то уже не арцах, то свобожденная от зарусняченых ар территория.
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28.09.2020 20:50 Відповісти
Кес, кем взят???!!! Какой армией???!!!

Либо давай прямую ссылку на официальные источники, либо сиди с этим кацапским вбросом в спаме.
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28.09.2020 20:51 Відповісти
Слово "Арцах" и Азербайджанское издание - две вещи несовместимые, источник скорее всего из мордора.
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28.09.2020 20:54 Відповісти
Це вірменський фейк з фейсбуку.
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28.09.2020 20:57 Відповісти
Почему никто не опровергает?
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28.09.2020 21:04 Відповісти
А должны каждый кацапский высер опровергать?
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28.09.2020 21:05 Відповісти
Спростовувати кожен наклеп ноу-неймів з Фейсбуку? Так і життя не вистачить.
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28.09.2020 21:06 Відповісти
В соцсетях утром в понедельник распространилась информация о пленении армянской стороной генерал-майора Маиса Бархударова.
Отметим, что это легендарный командир, внесший огромный вклад во взятие высоты Лелетепе в дни апрельскхих боев. Поэтому не удивительно, что его имя было выбрано дезинформаторами.
Никаких особых опровержений этой "сенсации" не потребовалось, потому что очень скоро выяснился источник распространения этой информации. Оказалось, что информация появилась на фейковой странице "Гяндж бозгурдлар" в Facebook. Несмотря на многозначительное название профиля, сразу возникло подозрение, что дезинформация о генерале Бархударове могла появиться только с подачи армянской стороны.Так и вышло. Выяснилось, что страница создана и управляется из Армении. Чего и требовалось доказать.
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28.09.2020 21:26 Відповісти
Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 187
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28.09.2020 21:26 Відповісти
Уже сутки этой новости на том сайте, но подтверждения официального нет и на новостных.сайтах тоже тишина.
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28.09.2020 21:04 Відповісти
Как сообщает Арменпресс, после появления информации на азербайджанском сайте, это на пресс-конференции прокомментировал представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян. "...На нашей стороне много трупов азербайджанских военнослужащих, я не могу окончательно это ни опровергнуть, ни подтвердить".
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28.09.2020 21:15 Відповісти
Наверное врать уж так по-глупому не может, вот и виляет хвостом.
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28.09.2020 21:17 Відповісти
Тэкс......... посмотрела внимательнее этот сайт с комментариями и засомневалась в том, что он азербайджанский. Похоже на одну из тех, что работали в 2014 году провокаторских помоек. под украинские маскирующиеся.
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28.09.2020 21:28 Відповісти
Соси!
Ваши фейки засуньте себе в задницу, уроды!
Будем сражаться до последней капли крови - генерал-майор Бархударов
Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить противника и одержать победу, заявил в понедельник командир воинской части Бархударов.
Контрнаступательная операция, осуществляемая азербайджанскими войсками с целью предотвращения атаки противника, с успехом продолжается, отметил он.

"Идут напряженные бои. Азербайджанская армия решительно и мужественно выполняет задачи по освобождению наших земель от оккупации. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и одержать победу", - заявил Бархударов.

Отметим, что ранее в соцсетях прошла информация о том, что якобы генерал Бархударов попал в плен.

Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации около 06:00 27 сентября, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.
https://m.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=fDBDJyYhIUY
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28.09.2020 22:22 Відповісти
чем интересно ары дроны сбивали? вроде как азербайджанско-турецкие силы еще вчера повалили их удмуртские пво. Из рогаток что ли?
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28.09.2020 20:47 Відповісти
Собой.

Ты же на съемках видел, как азербайджанские дроны после поражения армянских ПВО больше не передавали изображение.

Эти жалкие армянские вскукареки из серии кацапских потуг про то, как они ловко американские томагавки в Сирии посбивали.
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28.09.2020 20:50 Відповісти
Это как в фильме Жлезное небо, часть первая. Когда лунные немцы запустили свою вундервафлю, и на Земле ее увидели, то на заседании оон начали спрашивать у президентов, чья она. представитель сев. кореи встает и говорит, что этот корабль сконструировал и сам построил величий учитель и полководец ким.
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28.09.2020 20:59 Відповісти
**** смишно.
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28.09.2020 21:12 Відповісти
Из Искандера.
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28.09.2020 21:18 Відповісти
Ну если в сбитые дроны засчитывать БПЛА-камикадзе, то вполне.
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28.09.2020 22:58 Відповісти
Ары про "Звезду смерти" и несколько имперских крейсеров забыли.
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28.09.2020 20:48 Відповісти
" Мы их душили ,душили, душили-душили!"(с)
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28.09.2020 20:49 Відповісти
Ніколи стільки не брешуть, як до виборів, під час війни та після полювання . . .
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28.09.2020 20:51 Відповісти
Ещё рыбалка и женщины есть
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28.09.2020 20:59 Відповісти
Не знаю як азербайджанці але вірмени писдуни ще ті, брешуть та не червоніють ніколи . Не раз в цьому переконувався
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28.09.2020 20:53 Відповісти
все лгут
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28.09.2020 20:59 Відповісти
"Москва предает Армению "- Сергей Климовский. Очень интересные факты и размышления
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28.09.2020 21:01 Відповісти
А є ті, кого цапи не зрадили?
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28.09.2020 21:43 Відповісти
"Если армянин случайно скажет правду, он так расстроится, что может заболеть".
Это мне однажды сказал знакомый армянин.
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28.09.2020 21:02 Відповісти
обе стороны преувеличивают потери раз эдак в 5. итак можно предположить погибло человек по 100 с каждой стороны.
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28.09.2020 21:03 Відповісти
Та неее...
Все ж знают, что руцкие витязи и впопучленцы уже давно за 2 недели до Киева дошли, а не остались в донецких канавах гнить.
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28.09.2020 21:07 Відповісти
Армяне брешуть цілком по стандартах кацапських "братушек", що й не дивно.
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28.09.2020 21:05 Відповісти
Да,в облапошиваниии удмурто-монголоидных лохов армянская армия врунов самая сильная.
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28.09.2020 21:09 Відповісти
Интересно, что будет передавать армянское радио, когда азербайджанские освободители Ереван возьмут.
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28.09.2020 21:09 Відповісти
когда был в армии СССР, то азера и ары были, мягко говоря, вояки еще те... В столовке и на продскладе окапывались в тушенке
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28.09.2020 21:15 Відповісти
Армяшка не *******, дня не проживет. А Алиев свое дело без воплей делает. Молодцы азербайджанцы! Гоните этих пи*аров со своих территорий!
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28.09.2020 21:17 Відповісти
Это скорее про азеров, а армяшка денег хрен вернет)
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29.09.2020 20:07 Відповісти
Зрозуміло одне влада Азербайджану виконує свої конституційні обов'язки відновлюючи територіальну цілісність своєї країни.
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28.09.2020 21:22 Відповісти
Цапи спровокували. Цапам вигідна війнушка у зоні їхнього впливу. Зараз цапи почнуть "приміряти" суперників, а насправді науськівати одні на одних. Руками вірмен цапи будуть воювати фактично з Турцією. І вчергове програють війнушку. А вірмени вчергове отримають голокост.
Там ще є чинник Пашеняна. Пашенян так повів Вірменію, що вона може легко стати регіональним лідером в економіці. Треба це паРаші? Звісно, що ні
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28.09.2020 21:37 Відповісти
Армяне умеют брехать не хуже Евреев. ВС Армении в ТРИ раза слабее ВС Азербайджана:как по технике и вооружению так и по личному составу. Тоесть Азербайджан 100% может самостоятельно восстановить контроль над СВОЕЙ территорией в Нагорном Карпабахе. Если конечно Раша не введет войска в Каорабах-тоесть на суверенную территорию Азербайджана
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28.09.2020 21:42 Відповісти
Вот и сов.информбюро рассказывало про тысячи подбитых немецких танков и миллионы трупов. Дескать ,главные силы уже разбиты и скоро конец войне.....многие верили. Война - это очень плохо! Жалко людей ,постройки ,нажитое... И вот жили в сов. время армяне в азербайджанском Карабахе и не знали горя. Нет! Захотелось отделяться ,присоединяться ,а мацковия подливала керосин ,разжигала страсти и .....вооружала обоих! Люди смертны! А горы свидетели их глупости!
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28.09.2020 21:45 Відповісти
Армяне, вам не нужно умирать за Нагорный Карабах. Вы там оккупанты. Бросайте оружие и бегите домой.. иначе азеры вас уничтожат.
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28.09.2020 21:58 Відповісти
Пане Бутусов, вірити "представникам карабаху" це те саме що вірити лугандонам.
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28.09.2020 22:02 Відповісти
В своё время Азербайджан приютил армян ,которые бежали от турок.Дал землю,а теперь армяне сказали - это наша исконная земля,нас тут много.Теперь убивают азербайджанцев, а те убивают армян.Что им было делить?Жили мирно.
Человеческие пороки,жажда власти и денег .Влияние третьих стран.Геополитика и на тебе война.Умирают люди за просто так ,за чью то глупость.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
36 беспилотников Карл!!! Нам так не жить
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28.09.2020 22:06 Відповісти
https://youtu.be/pZDmncjuGQc 1998 Клуб Белый попугай Армяне и армянское радио.

Вірменія заявила, що ЗС Азербайджану втратили понад 400 осіб, близько 36 БПЛА і 47 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 7466
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28.09.2020 22:07 Відповісти
прочитал про 36 БПЛА и 47 единиц бронетехники и вспомнил старый анекдот про армянское радио.еще помню во времена союза была такая поговорка : ну ты трындишь как армянское радио .
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28.09.2020 22:39 Відповісти
исходя из новости, что в боях за 1 день погибло 550 армян понимаешь, что они там друг друга стоят
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28.09.2020 22:50 Відповісти
Два дня не читал международные новости,а тут такие события происходят.
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28.09.2020 23:15 Відповісти
... и 3 портсигара отечественных )))))))))))
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29.09.2020 01:27 Відповісти
для недалеких умов-если бы армяне были подчинены путлеру как 3 года назад,то клан алиевых не решился бы на такую военную кампанию!странно еще как сводолюбивые украинцы поддерживают войну мазутного султана ради поднятия рейтинга перед выборами в азербайджане.
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29.09.2020 12:16 Відповісти
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