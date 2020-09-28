Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова

Президент України Володимир Зеленський ввів до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максима Грищука і заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Відповідний указ №411/2020 від 28 вересня про зміни в складі Національної ради з питань антикорупційної політики опубліковано на сайті глави держави.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Національної ради з питань антикорупційної політики колишнього в.о. голови Державної митної служби Ігоря Муратова і ексглаву САП Назара Холодницького.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік. ФОТО