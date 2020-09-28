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Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова

Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова

Президент України Володимир Зеленський ввів до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максима Грищука і заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Відповідний указ №411/2020 від 28 вересня про зміни в складі Національної ради з питань антикорупційної політики опубліковано на сайті глави держави.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Національної ради з питань антикорупційної політики колишнього в.о. голови Державної митної служби Ігоря Муратова і ексглаву САП Назара Холодницького.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) корупція (4699) Грищук Максим (45) Татаров Олег (427)


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Топ коментарі
+29
Зеленский ввел в состав Нацсовета по антикоррупционной политике руководителя САП Грищука и замглавы Офиса президента Татарова - Цензор.НЕТ 5771
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28.09.2020 20:25
+21
Пиз..ц, предатель на предателе сидит, предателем погоняет. "Спасибо" уроды зеленожопые
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28.09.2020 20:28
+18
Нет слов !
Зеля назначает всех убийц и бандитов на руководящие посты , которые убивали Майдановцев !
Давно вам анекдотов не рассказывал:
- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой… Разбил Изенька все подарки… И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке…
- И мой подарок разбил?
- Таки нет, Моня, ваш молоточек целый…

Дали молоточек Изеньке - теперь всем миром думаем, как отобрать 😡
C'est la vie, але відберемо.
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28.09.2020 20:45
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Зеленский ввел в состав Нацсовета по антикоррупционной политике руководителя САП Грищука и замглавы Офиса президента Татарова - Цензор.НЕТ 5771
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28.09.2020 20:25 Відповісти
"Зеленский ввёл ..." как эротично !
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28.09.2020 20:27 Відповісти
Боже, шо и куда бубачька может ввести?! Развешо, пухлую ручку бэни в свою дупу!
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28.09.2020 20:34 Відповісти
Для поцінюваців:
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=8tr5vQY_FZI&feature=emb_rel_end&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Вибухова парочка! Соколова смалить - Гончаренко рулить
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28.09.2020 20:27 Відповісти
Пиз..ц, предатель на предателе сидит, предателем погоняет. "Спасибо" уроды зеленожопые
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28.09.2020 20:28 Відповісти
Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова - Цензор.НЕТ 9787
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28.09.2020 22:47 Відповісти
Зедебіли в черговий раз зробили себе разом!
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28.09.2020 20:28 Відповісти
введением зеленого все ближе ,для украинского народа конец безвиза...
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28.09.2020 20:31 Відповісти
Сепарня на месте..
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28.09.2020 20:36 Відповісти
только если ХЛО начнёт витаться СЛАВА УКРАИНЕ
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28.09.2020 20:37 Відповісти
Янквоского мента поставили бороться с коррупцией. Просто замечательно.
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28.09.2020 20:38 Відповісти
Захисник ригів татаров? Та це якийсь пісець.
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28.09.2020 20:41 Відповісти
Это ваще - говорящая ментовская крыса януковичя теперь стал борцом с коррупцией! Ну что тут добавить? Цирк-95!
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28.09.2020 20:59 Відповісти
Зеленский ввел в состав Нацсовета по антикоррупционной политике руководителя САП Грищука и замглавы Офиса президента Татарова - Цензор.НЕТ 5735
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28.09.2020 20:41 Відповісти
Нет слов !
Зеля назначает всех убийц и бандитов на руководящие посты , которые убивали Майдановцев !
Давно вам анекдотов не рассказывал:
- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой… Разбил Изенька все подарки… И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке…
- И мой подарок разбил?
- Таки нет, Моня, ваш молоточек целый…

Дали молоточек Изеньке - теперь всем миром думаем, как отобрать 😡
C'est la vie, але відберемо.
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28.09.2020 20:45 Відповісти
Комітет Ради не захотів позбавляти СБУ права розслідувати економічні злочини. Зеленський обіцяв зворотне.Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк зазначив, що комітет не підтримав правку, яка б позбавила Службу безпеки України права займатись економічними розслідуваннями. За його словами, для цього не вистачило одного голосу.
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28.09.2020 20:56 Відповісти
Копошение опарышей в выгребной яме. Вопрос один-насколько велик будет размер ж@пы когда клован канет в Лету?
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28.09.2020 20:58 Відповісти
Чтоб ты сдох, гнида. За татарова.
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28.09.2020 21:04 Відповісти
ТТР ПНХ
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28.09.2020 21:10 Відповісти
Значить, Татарова призначать замість Холодницького
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28.09.2020 21:11 Відповісти
Ой, что пишут! Что пишут!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3292733.html Щойно з походу по магазинах. Люди - в тихому шоці. Наголосували собі "хуже нє будєт")))

Олія вже майже по 40 грн, а з цукром коїться ціла драма.
В деяких супермаркетах, де цукор на вагу - порожні діжки. Лише старі цінники висять, і оголошення, що "У зв`язку з нестачею", цукор відпускається по 5 кг в одному чеку. Давно такого не було.
На полицях з фасованим цукром - порожньо. Лежить лише "Повна чаша" по 14.14 - його чомусь не беруть)))
Да, ще є "Хуторок" по 19.99.
У гуртово-роздрібному магазині 900-грамовий пакет поки що продають по 15.80.
У п`ятницю він був по 15, а минулий понеділок - по 14.30. Мішок цукру тут коштує 800 грн (раніше 560).
У невеликих магазинах, де старих запасів немає, цукор сьогодні теж по 20 і 20+
Причина зрозуміла: в очікування на ціни цукру нового врожаю, гуртовики притримують старі запаси. Нема дурних віддавати зараз те, що через 2-3 тижні коштуватиме на 10-15% більше.
Те саме - з олією.
У такій ситуації нормальний уряд (про те, як Юля Володимирівна у 2005 влаштувала кілька криз, борючись із "саботажем" на на ніч не згадуватимемо) що робить?
Правильно - виступає регулятором, виходячи на ринок з інтервенціями цукру, олії, гречки та іншого "дефіциту".
Саме для цього існує Державний Резерв.
Але у нас, по ходу, не лише пшеницю миші з`їли, запивши бензинчиком з державних запасів, але й міль цукор поїла.
Залишається лише знову обіцяти, обіцяти, обіцяти...
Зараз красиво розповідають, як небачено зросте рівень життя пенсіонерів, лікарів та вчителів. Тільки у наступному році.
А тим часом, той таки уряд оголосив, що за результатами серпня, середня зарплатня в Україні зменшилася на 360 грн, а от ціна не електрику та тепло восени підвищиться.
П.Бондаренко
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28.09.2020 21:13 Відповісти
Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова - Цензор.НЕТ 9274
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28.09.2020 21:13 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3292647.html "Кінець епохи бідності")

З 1 жовтня, тарифи для населення збільшаться.
В той час коли Уряд пропонує зменшити розмір видатків на субсидії малозабезпеченим для компенсації ЖКГ, тарифи зростають.
Так, з 1 жовтня має піднятись ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення та росте практично у два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн, слід відзначити, що вона була незмінною з 2017 року.
Також у жовтні планують підвищення на 22% тарифів на холодну воду.

️За підрахунками Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, вартість газу для громадян досягне рівня 7,5-8 грн.

Отже, цікаво чим керувався Уряд зменшуючи розмір субсидій на ЖКГ.
Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова - Цензор.НЕТ 97На наш погляд такий підхід Уряду більше схожий на геноцид українського народу, ніж професійну діяльність.
Г.Штельмах
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28.09.2020 21:23 Відповісти
Зеленський ввів до складу Нацради з антикорупційної політики керівника САП Грищука і заступника голови Офісу президента Татарова - Цензор.НЕТ 5249
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28.09.2020 21:25 Відповісти
А с чем нынче борется у*бок сракашвилий?
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28.09.2020 21:25 Відповісти
Насрати на Зеленського та його шоблу. Вже час цих потвор позбутись.
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28.09.2020 21:27 Відповісти
А хто ж він такий, Олег Татаров? Знаходжу про нього довідку в спогадах про Майдан: "Олег Татаров, экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины эпохи Захарченко, человек, который лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя, и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев. "Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы. То есть, как вы понимаете, в персональном питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/ пребывал на хорошем счету...".
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
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28.09.2020 21:47 Відповісти
Борьба с коррупцией выходит на новый уровень!
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28.09.2020 22:00 Відповісти
І що, корупції стало менше, чи більше, чи просто шило на мило?
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28.09.2020 22:16 Відповісти
Эти как пчелы, будут бороться против меда.
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29.09.2020 02:10 Відповісти
 
 