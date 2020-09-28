На Тернопільщині чоловік намагався себе спалити в центрі зайнятості, обгоріло 50% тіла, - Нацполіція

У Тернопільській області чоловік намагався спалити себе в приміщенні центру зайнятості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Потерпілий, житель Гусятинського району 1961 р.н., 28 вересня близько 11:45 прийшов до центру зайнятості з проханням нарахувати пенсію. Однак йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином і підпалив.

Бригада швидкої доставила чоловіка в лікарню з пошкодженням близько 50% тіла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція. ФОТО