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Новини Силовики
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На Тернопільщині чоловік намагався себе спалити в центрі зайнятості, обгоріло 50% тіла, - Нацполіція

На Тернопільщині чоловік намагався себе спалити в центрі зайнятості, обгоріло 50% тіла, - Нацполіція

У Тернопільській області чоловік намагався спалити себе в приміщенні центру зайнятості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Потерпілий, житель Гусятинського району 1961 р.н., 28 вересня близько 11:45 прийшов до центру зайнятості з проханням нарахувати пенсію. Однак йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином і підпалив.

Бригада швидкої доставила чоловіка в лікарню з пошкодженням близько 50% тіла.

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Автор: 

підпал (693) Нацполіція (15260) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Тернопільська область (600)


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Топ коментарі
+13
Напевно це 500 000 робітник з тих, для яких шмигаль створив робочі мчсця ще в травні.
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28.09.2020 20:34
+11
Потрібно було поставити безробітного на облік і за кілька місяців в нього був би потрібний стаж для виходу на пенсію, а поки він би отримував соціальну допомогу як безробітний! Але тут є один момент, якщо людина звільнена не за скороченням і не за статтею "за згодою сторін" то вона має цілих 3 місяці чекати матеріальної допомоги по безробіттю! Це абсолютно дикунська норма яку потрібно скасувати - людина яка не має роботи потребує допомоги негайно і тому має отримувати гроші в момент реєстрації в центрі зайнятості, а не чекати три місяці і помирати з голоду! Тим більше що людина пенсійного віку і може просто не знайти роботи!
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28.09.2020 20:48
+7
Людині, схоже, було нічого втрачати.
Так навіщо палити себе?
Пали тих, хто тебе образив!!
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28.09.2020 20:57
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Напевно це 500 000 робітник з тих, для яких шмигаль створив робочі мчсця ще в травні.
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28.09.2020 20:34 Відповісти
Потрібно було поставити безробітного на облік і за кілька місяців в нього був би потрібний стаж для виходу на пенсію, а поки він би отримував соціальну допомогу як безробітний! Але тут є один момент, якщо людина звільнена не за скороченням і не за статтею "за згодою сторін" то вона має цілих 3 місяці чекати матеріальної допомоги по безробіттю! Це абсолютно дикунська норма яку потрібно скасувати - людина яка не має роботи потребує допомоги негайно і тому має отримувати гроші в момент реєстрації в центрі зайнятості, а не чекати три місяці і помирати з голоду! Тим більше що людина пенсійного віку і може просто не знайти роботи!
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28.09.2020 20:48 Відповісти
Ця норма не працює на момент карантину, зараз виплата відразу, не потрібно ляля
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28.09.2020 20:50 Відповісти
все одно цю норму потрібно ліквідувати карантин чи ні,бо вона порушує права людини.
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28.09.2020 21:02 Відповісти
Так і я про що. Добре що наш зелений прем'єр потурбувався про це заздалегідь! Правда?
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003392-smigal-obicae-500-tisac-robocih-misc-dla-ukrainciv-vze-u-travni.html
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28.09.2020 20:52 Відповісти
Шмигаль не розуміє що таке зробити робоче місце в Україні - це потрібно інвестувати 5000 доларів в виробництво! Ніяких 500 тис. нових робочих місць Шмигаль не створив, він просто абсолютно не розуміє про що він говорить - не володіє питанням! Тому люди себе спалюють в центрах зайнятості, бо не мають що їсти!
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28.09.2020 20:59 Відповісти
Та невже...?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Сарказм
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28.09.2020 21:05 Відповісти
Мабуть одного ноля потрібно добавити
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29.09.2020 11:15 Відповісти
Мой ровесник, наверняка козлы хамами были.
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28.09.2020 20:45 Відповісти
Людині, схоже, було нічого втрачати.
Так навіщо палити себе?
Пали тих, хто тебе образив!!
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28.09.2020 20:57 Відповісти
Пали тих, хто тебе образив!!

Тогда все скажут , шо он террорист . Тут же на Цензоре ярлык приклеят всей шоблой
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28.09.2020 21:05 Відповісти
Так это тогда не в Центр занятости, а под раду и кабмин. В центре занятости сидят исполнители чужих решений.
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29.09.2020 07:52 Відповісти
в пенсионном радостно потирают ручки и рекомендуют увольнять всех кому полгода до срока
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28.09.2020 20:58 Відповісти
Осенью такие же самоподжоги и поджоги госучреждений начнутся по всей стране, когда будут отказывать в субсидиях.... Не смотря на приличное повышение цен на газ, электричество, воду...
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28.09.2020 21:09 Відповісти
а мы тебя в спам отправим,чтоб не каркал
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28.09.2020 22:47 Відповісти
А так і буде, тільки не восени а взимку.
Ось вже попереджають: "Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг"
https://censor.net/ru/news/3221765/kabmin_umenshil_na_7569_mln_grn_rashody_na_vyplatu_lgot_i_subsidiyi_na_oplatu_jilischnokommunalnyh_uslug
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29.09.2020 15:43 Відповісти
Понятно,что человек был в отчаянии,может здоровье слабое,не может доработать
Но шокирует мышление.И он такой не один.Какая то проблема-то пьют,как будто это решит ее,то себя подпаливают,Ожоги,мучения,что лучше стало?решилась проблема? Взрослые люди,иногда пожилые,где ваши мозги?чего вы достигли за жизнь, научились чему,что так решаете проблемы?глупость,несусветная глупость. В его случае несколько вариантов решения,но он их даже не попробовал..И жалко человека,но в то же время-тебе под 60,почему ума не нажил?
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28.09.2020 21:14 Відповісти
У меня знакомый, в последнее время стал себя плохо чувствовать ... Попросил на работе дать возможность ему подлечится или перевести его на 1й этаж, так как перестал мочь ходить на 2й...
Ему отказали, за то предложили УВОЛИТСЯ...

Знакомы понимая, что на 2й этаж он поднятся на работе не может - уволился... а через пару недель - УМЕР !
Вот такой у нас работодатель ! И причем гос.предприятие - ! Им ПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ !
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28.09.2020 22:54 Відповісти
Пусть слуги народа прочтут....... довели .... народ уже лезет в петлю от своего выбора.еще и продукты подорожали.бубочка - уходи по добру по здорову...бо боюсь в годовщину майдана он снова вернется на майдан
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28.09.2020 21:16 Відповісти
Ну и дурак, у меня 4 месяца не хватило до минимальных 27 лет, да пошли они на ...... и ничего не боятся сволочи, вот это очень возмущает.
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28.09.2020 21:21 Відповісти
На Тернопольщине мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела, - Нацполиция

Хто нибудь из депутатов возьмет на себя ответственность за это ? Это же они его спалили , всей шоблой старались .
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28.09.2020 21:22 Відповісти
И что теперь. Жить будет. Дико инвалид. Надо было >80% смерть наверняка.
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28.09.2020 21:23 Відповісти
надо было придумать умное решение проблемы!
а так получилось: назло кондуктору -куплю билет и пойду пешком,кому он хуже сделал?
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28.09.2020 22:50 Відповісти
Для Украины этот карантин даром не пройдет, для тех, кто насиловал народ с марта и последующих 3 месяца, тоже. Ребята квартальные вам все припомнят, сдачу Украины, уничтожение экономики, внешнее управление, по хорошему это госизмена со всеми вытекающими последствиями, причем рано или поздно вас будет судить народ, который ошибочно делегировал вам полномочия. Народ имеет право на устранение собственных ошибок, а не вы "слуги" народа.
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28.09.2020 21:28 Відповісти
Пенсионеры этой стране не нужны.Правительство пытается доказать,что на 1700гр. можно жить месяц.На больше денег нет,но в то-же время випам,у которых пенсия 17тыс.гр.,с декабря накинут ещё 570гр.,и никто эту систему менять не собирается.Парадокс:я 40 лет платил налоги и получил 2100гр. пенсии,а чиновники за мои налоги получают стотысячные зарплаты.
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28.09.2020 22:19 Відповісти
2020-1961=59 не созрел еще мужщина ?

Я з 1961 року , до пенсії ще більше року ... стажу має бути 42 роки !
Але треба провірити !!! Не буде хватати - є всі записи у трудовій книжці - буду подавати у суд з великою сумою моральної шкоди
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28.09.2020 22:22 Відповісти
та вроде минимальный стаж 27 рокiв?
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28.09.2020 22:53 Відповісти
Грустно
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28.09.2020 22:37 Відповісти
Ідіот рабського покоління. Тільки закінчений раб буде палити себе на радість ворогу (чиновнику) замість того щоб палити ворога (чиновника)...
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28.09.2020 22:59 Відповісти
Идеальный пенсионер это тот кто умер на второй день после достижения пенсионного возраста.
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29.09.2020 06:28 Відповісти
Народ сам виноват в своей нищете....Десятки лет выбирает воров, содержит этих воров , как королевских персон, не борется за свои права, тупо и покорно платит все счета, которые ему выставляют эти воры при власти....И хочет этот безмозглый народ жить достойно....Утопия! Будем с такой психологией гнить, пока не передохнем...
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29.09.2020 07:17 Відповісти
а как он дожил до пенсии, в подвале сидел.
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29.09.2020 12:32 Відповісти
 
 