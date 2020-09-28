У Держдумі РФ пропонують окупований Крим для переговорів Вірменії та Азербайджану: "Приклад того, як різні культури живуть мирно"
Депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек, "обраний" на незаконних виборах в окупованому РФ Криму, прокоментував ситуацію в Нагірному Карабасі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на РІА Новости.
"Кримська вірменська та азербайджанська громади вкрай стривожені тим, що відбувається в Нагірному Карабасі, вони звертаються до воюючих сторін із закликом про перемир'я та переведення гарячої фази конфлікту в переговорну. Прикладом того, як різні культури і конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові і пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів і вирішити проблему мирним шляхом", - заявив Бальбек.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Освободить оккупированные азербайджанские земли! С таким призывом выступил президент Турции. За 30 лет, по словам Реджепа ****** Эрдогана, Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели не смогли решить этот вопрос.
28 сентября в 19:02
Армия Азербайджана нанесла артиллерийский удар по подразделениям Армении на агдеренском направлении Нагорного Карабаха и вынудила противника отступать. ВС задействовали 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион».
Артиллерия Азербайджана вынудила отступать армейские подразделения Армении на агдеренском направлении: Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео работы батарей артиллерии. В сообщении ВС Азербайджана сообщается о тяжелых потерях армянской армии, которая после контрудара была вынуждена отступить.
Речь идет о позициях 5-го горнострелкового полка армянской армии. На опубликованных кадрах артиллерийские подразделения Азербайджана целой серией залпов накрывают позиции противника.
ВС Азербайджана задействовали тяжелую артиллерию ВИДЕО. Населенный пункт Агдере расположен в Нагорном Карабахе в 62 км к северу от Степанакерта. Летом 1993 года город был захвачен и оккупирован армянами.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
уже пишите тогда обьективно " в странне агрессоре-оккупанте желают провести фарс на территории незаконно захваченых земель Украины" --- ведь сдесь все правда
странна оккупант.. территории захвачены..
меня иногда удивляет позиция коментирующих и журналистов или экспертов.
знаю что там ктото не в своем уме а потом берут его как источник инфы)))
вот обычный пример тот же Богдан из офиса Зе. когда был при должности все были против.. и писали что он то он се....
а только его увиолили и дает какоето интервью... эти вчерашние кто его осуждал.. сегодня пишут " да молодец")))
пора уже взрослеть--- если ктото был при власти и мягко говоря.. провалился... то нечего потом его цитировать как умного человека...
все у нас умные задним числом
МАРАЗМУ КАЦАПІВ НЕМАЄ КІНЦЯ
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!