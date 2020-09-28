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Новини Агресія Росії проти України
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У Держдумі РФ пропонують окупований Крим для переговорів Вірменії та Азербайджану: "Приклад того, як різні культури живуть мирно"

У Держдумі РФ пропонують окупований Крим для переговорів Вірменії та Азербайджану:

Депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек, "обраний" на незаконних виборах в окупованому РФ Криму, прокоментував ситуацію в Нагірному Карабасі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на РІА Новости.

"Кримська вірменська та азербайджанська громади вкрай стривожені тим, що відбувається в Нагірному Карабасі, вони звертаються до воюючих сторін із закликом про перемир'я та переведення гарячої фази конфлікту в переговорну. Прикладом того, як різні культури і конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові і пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів і вирішити проблему мирним шляхом", - заявив Бальбек.

Читайте також: Будь-яке втручання ззовні в ситуацію в Нагірному Карабасі неприйнятне, - Євросоюз

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН проведе зустріч щодо ситуації в Нагірному Карабасі, - росЗМІ

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Крим (14183) Нагірний Карабах (466) Бальбек Руслан (3)


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Топ коментарі
+46
Оккупированный Роисей Крым предлагают для переговоров по вопросам оккупированного Роисей Карабаха.

Это просто шедевр.
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28.09.2020 20:37
+40
Кацапи хочуть у своєму гівні всіх вивазюкати...
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28.09.2020 20:35
+39
Обосрались свинособаки против турок воевать, а крым на коленях отдавать будете
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28.09.2020 20:36
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Может лучше в Турции или в Украине.
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28.09.2020 20:57 Відповісти
Цинизм кацапо-фашистких мразей зашкаливает
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28.09.2020 20:58 Відповісти
А Россия каким боком там, пусть решают две стороны конфликта без посредников.
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28.09.2020 20:58 Відповісти
Ну так..... решают........ второй день уже. А тем временем в ДЫныРЕ подняли визг, что украинская Армия обстрелы ведет из минометов. Вот к чему бы это..
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28.09.2020 21:15 Відповісти
https://life.ru/p/1347460 Рубль занял третье место по падению к доллару с начала года.
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28.09.2020 21:04 Відповісти
коли я чую щось про расію, меня часто чомусь спадає щось подібнне

В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 1329
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28.09.2020 21:06 Відповісти
Опа! А чого не в лугандонії? В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 4523
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28.09.2020 21:10 Відповісти
ворюги будут делить наворованное на украденной територии. Прям по фен -шую
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28.09.2020 21:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d6WvfzhJj5A Эрдоган: «Пора покончить с оккупацией азербайджанских земель» (Видео)

Освободить оккупированные азербайджанские земли! С таким призывом выступил президент Турции. За 30 лет, по словам Реджепа ****** Эрдогана, Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели не смогли решить этот вопрос.
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28.09.2020 21:10 Відповісти
Много внимания бредням шизиков.
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28.09.2020 21:11 Відповісти
Чого там Крим - одразу у Мінск!! Там теж живуть, але не мирно та не довго...
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28.09.2020 21:14 Відповісти
1. Карабах не спорная территория, а международно признанная территория Азербайджана. 2. Армения захватила не только Карабах но и 7 прилежащих районов. 3. Последние освободительные бои ведутся не на территории Армении а на захваченных территориях Азербайджана.
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28.09.2020 21:16 Відповісти
КАРАБАХСКИЙ ФРОНТ. Армянские войска отступают под ударами азербайджанской артиллерии
28 сентября в 19:02
Армия Азербайджана нанесла артиллерийский удар по подразделениям Армении на агдеренском направлении Нагорного Карабаха и вынудила противника отступать. ВС задействовали 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион».

Артиллерия Азербайджана вынудила отступать армейские подразделения Армении на агдеренском направлении: Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео работы батарей артиллерии. В сообщении ВС Азербайджана сообщается о тяжелых потерях армянской армии, которая после контрудара была вынуждена отступить.

Речь идет о позициях 5-го горнострелкового полка армянской армии. На опубликованных кадрах артиллерийские подразделения Азербайджана целой серией залпов накрывают позиции противника.

ВС Азербайджана задействовали тяжелую артиллерию ВИДЕО. Населенный пункт Агдере расположен в Нагорном Карабахе в 62 км к северу от Степанакерта. Летом 1993 года город был захвачен и оккупирован армянами.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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28.09.2020 21:19 Відповісти
а в палате №6 заявляют что вобще цезари. там может и их будем постить

уже пишите тогда обьективно " в странне агрессоре-оккупанте желают провести фарс на территории незаконно захваченых земель Украины" --- ведь сдесь все правда

странна оккупант.. территории захвачены..

меня иногда удивляет позиция коментирующих и журналистов или экспертов.
знаю что там ктото не в своем уме а потом берут его как источник инфы)))

вот обычный пример тот же Богдан из офиса Зе. когда был при должности все были против.. и писали что он то он се....
а только его увиолили и дает какоето интервью... эти вчерашние кто его осуждал.. сегодня пишут " да молодец")))

пора уже взрослеть--- если ктото был при власти и мягко говоря.. провалился... то нечего потом его цитировать как умного человека...

все у нас умные задним числом
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28.09.2020 21:20 Відповісти
Ошибки делают людей умнее.
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28.09.2020 21:39 Відповісти
Это что, предложение ввести российские войска? Вот на Донбассе мир уже. Главное, потом подходящего клоуна найти.
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28.09.2020 21:20 Відповісти
Нужно чаще американским В 52 летать над Украиной - это самый лучший вытрезвитель для россии .
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28.09.2020 21:33 Відповісти
Армянам надо не кацапских фриков слушать, а думать как побыстрее и на выгодных условиях капитулировать. Бо иначе и говна наедятся по самое горло и все равно будут вынуждены драпать из Карабаха.
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28.09.2020 21:34 Відповісти
"Согласно решению 1585Н, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов", -.
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28.09.2020 21:34 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 1521
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28.09.2020 21:37 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 5005
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28.09.2020 21:41 Відповісти
Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, "избранный" на незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе Источник: https://censor.net/ru/n3221695

МАРАЗМУ КАЦАПІВ НЕМАЄ КІНЦЯ
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28.09.2020 21:45 Відповісти
Путин: Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.09.2020 09:20 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 7350
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28.09.2020 22:14 Відповісти
У інших Темах - може і смішно , а тут - недоречно !
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28.09.2020 22:43 Відповісти
Циничные рашен твари.
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28.09.2020 22:24 Відповісти
Если мордор попытается схлестнуться с турками в Нагорном Карабахе, самое время для ВСУ начать отвечать на нарушение режима тишины под Дебальцево.
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28.09.2020 22:29 Відповісти
Таки да. Когда даги и нохчи загоняют в Крыму местных ************ в стойло, то это очень хорошо иллюстрирует "дружбу народов" по кацапски.
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28.09.2020 22:40 Відповісти
Гівняність північних сусідів не має меж.
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28.09.2020 23:23 Відповісти
Порядочные люди приглашают к себе домой, а не в оккупированный украинский Крым. Хотя, о чем это я говорю, Россия или как ее там - Московия, далеко не порядочная страна и манеры поведения далеко от поведений цивилизованного мира.
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29.09.2020 08:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.09.2020 09:18 Відповісти
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