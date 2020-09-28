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Новини Коронавірус і карантин
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Через завантаження лабораторій результати безкоштовних ПЛР-тестів на Донеччині чекають до 10 днів

Через завантаження лабораторій результати безкоштовних ПЛР-тестів на Донеччині чекають до 10 днів

Жителі Донеччини чекають на результати безкоштовних ПЛР-досліджень близько 10 днів через завантаженість медичних лабораторій.

Про це на брифінгу в Краматорську заявив в.о. директора ДУ "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Василь Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас дуже велика завантаженість лабораторій… Велика черга у нас, і раніше досліджувалися усі контактні особи, а тепер тільки якщо є клінічні проявлення. Зараз десь 10 днів чекають", - зазначив Гончаренко.

Чиновник пояснив, що взагалі відокремлені три пріоритетні групи для проведення безкоштовних ПЛР-досліджень - це "підозра, захворюваність та контакт", але зараз десь 30-35%, які направляються на дослідження безкоштовно, бракуються, тому що немає підстави проводити дослідження, коли у людини немає клінічних проявів хвороби. На сьогодні в цілому по регіону за добу в середньому роблять близько 700 досліджень.

Читайте також: "Почому COVID для народу?" - на "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять тестування населення на коронавірус, місцеві вибори і таємну "інавгурацію" Лукашенка

Від початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіли 3064 особи, з них 1496 одужали, ще 1514 - продовжують лікування. 54 випадки коронавірусної хвороби завершилися летально.

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Донецька область (8744) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Жители Харьковщины ждут дольше . ))
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28.09.2020 21:11
+1
В Словакии все пункты тестирования находятся на улице в палатках
Что за проблема открыть такие пункты в Украине ? Опять подход барыг - все финансы гребсти под себя?
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28.09.2020 21:15
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Потрібно Донецьку область переводит в червону зону карантину. В ОРДЛО нова хвиля епідемії коронавірусу, кількість хворих яким потрібно робити ПЛР тести захмарна, лабораторії не справляються а комісія не бачить причин для введення червоного рівня карантину в Донецькій області. А влада вводить червоний рівень карантину в протилежному кінці України в Тернополі та Бережанах! Влада або дурна або дебільна інших варіантів немає! Це абсолютний дебілізм - не розгортати лабораторії в Донецькій області куди масово їдуть хворі з ОРДЛО за пенсіями, не вводити червоний рівень карантину, а сидіти і нічого не робити!
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28.09.2020 20:56 Відповісти
За 10 днів десять раз ласти заклеїти можна
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28.09.2020 20:58 Відповісти
Не переймайся , ти тільки 3% від заражених , якшо взагалі -- заражений . )) .
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28.09.2020 21:19 Відповісти
Легко. У людини бактеріальна пневмонія, а вона думає, шо корона, чекає на результат, інші аналізи здати вже не може, бо ізольована. Сімейний вже не прийде, до лікарні без результату не візьмуть. І все.
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28.09.2020 23:31 Відповісти
В Киеве больше недели.
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28.09.2020 21:00 Відповісти
Жители Харьковщины ждут дольше . ))
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28.09.2020 21:11 Відповісти
в Сумах так же. 7-10 дней. люди уже выздоровели и забыли, а тут приходит тест с подтверждением, нахрен уже не нужный.
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28.09.2020 21:14 Відповісти
В Словакии все пункты тестирования находятся на улице в палатках
Что за проблема открыть такие пункты в Украине ? Опять подход барыг - все финансы гребсти под себя?
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28.09.2020 21:15 Відповісти
Результат теста в срок от 24-72 часа
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28.09.2020 21:16 Відповісти
do not resuscitate

@Nat_anest· 27 авг.

Abbott получил разрешение от FDA на экспресс-тест для выявления коронавируса BinaxNOW * 15 минут
* 95+ % чувствительность
* 5 USD

Из-за загрузки лабораторий результаты бесплатных ПЦР-тестов на Донетчине ждут до 10 дней - Цензор.НЕТ 2910
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28.09.2020 21:19 Відповісти
Это не только в Донецкой области так долго ждут результаты ПЦР тестов. Это везде так.
Лично я ждал ровно неделю.
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28.09.2020 21:20 Відповісти
Тобто, сьогодні ми дізналися про досягнення Нашої Епідемії з позаминулого тижня?
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28.09.2020 22:45 Відповісти
У Києві з 18-го ще немає результатів
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28.09.2020 22:59 Відповісти
гроші з ковідного Фонду пішли на ментів і дороги
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28.09.2020 23:00 Відповісти
Нехватает финансирования на тесты по короновирусу, нет компютерной томографии, защиты медиков, авто скорых пощи? зато у нас хорошо налажено финансирование с бюджета бизнес власти и олигархов - поставка "зеленой" э/э по цене в 3 раза выше Европейской ,строительство магистральных дорог например Киев-Одесса за гос.счет по которой ездят миллионы мерседесов, фур и платят акциз с топлива, куда деньги идут?, власть не отчитывается, зато сельские дороги власть не финансирует, ставка по % за кредитаы Украина выплачивае в 10 больше, чем Польша, уничтожение экономики и кабала по Аргентинскому, Бразильскому варианту,где у народов выдурили все активы вкючая Землю и переселили людей в фавеллы с пособием 50 $ в месяц без медицины.
ТО-есть деньги есть,но не для народа,даже под угрозой эпидемий и агрессии, а для избранных, а Вы там лержитесь.
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29.09.2020 01:16 Відповісти
 
 