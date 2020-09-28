Через завантаження лабораторій результати безкоштовних ПЛР-тестів на Донеччині чекають до 10 днів
Жителі Донеччини чекають на результати безкоштовних ПЛР-досліджень близько 10 днів через завантаженість медичних лабораторій.
Про це на брифінгу в Краматорську заявив в.о. директора ДУ "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Василь Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас дуже велика завантаженість лабораторій… Велика черга у нас, і раніше досліджувалися усі контактні особи, а тепер тільки якщо є клінічні проявлення. Зараз десь 10 днів чекають", - зазначив Гончаренко.
Чиновник пояснив, що взагалі відокремлені три пріоритетні групи для проведення безкоштовних ПЛР-досліджень - це "підозра, захворюваність та контакт", але зараз десь 30-35%, які направляються на дослідження безкоштовно, бракуються, тому що немає підстави проводити дослідження, коли у людини немає клінічних проявів хвороби. На сьогодні в цілому по регіону за добу в середньому роблять близько 700 досліджень.
Від початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіли 3064 особи, з них 1496 одужали, ще 1514 - продовжують лікування. 54 випадки коронавірусної хвороби завершилися летально.
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Что за проблема открыть такие пункты в Украине ? Опять подход барыг - все финансы гребсти под себя?
@Nat_anest· 27 авг.
Abbott получил разрешение от FDA на экспресс-тест для выявления коронавируса BinaxNOW * 15 минут
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Лично я ждал ровно неделю.
ТО-есть деньги есть,но не для народа,даже под угрозой эпидемий и агрессии, а для избранных, а Вы там лержитесь.