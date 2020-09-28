Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію, - Євгенія Кравчук
Заява народного депутата Миколи Галушка про вихід із партії "Слуга народу" не означає, що він залишить фракцію у Верховній Раді.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у понеділок увечері під час брифінгу у КВЦ "Парковий" перед засіданням фракції "Слуга народу".
"Пан Микола повторив, що його заявка на вихід із партії не означає його виходу з фракції, тобто він залишається народним депутатом фракції "Слуга народу", - сказала Кравчук.
Заступник голови фракції в парламенті зазначила, що деякі народні депутати фракції не є членами партії і зосереджені виключно на законодавчій діяльності, не беручи участі в партійному будівництві.
Як повідомлялося, 26 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко заявив, що виходить із партії.
У своєму відеозверненні до президента України Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані.
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Нет продажи округа.
Галушко шутит.
Давно уже нужно вести следствие.
Вже настій давно не хоче
А ти все смокчеш
Вітер шепотів народу,
Манкурт тобі імення
Напомним, 12 сентября с аналогичной формулировкой https://www.dsnews.ua/ukr/politics/glava-chernigovskoy-oga-zayavil-chto-uhodit-v-otstavku-video-12092020-398813 подал в отставку глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко .