УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7316 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
1 810 35

Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію, - Євгенія Кравчук

Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії

Заява народного депутата Миколи Галушка про вихід із партії "Слуга народу" не означає, що він залишить фракцію у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук  у понеділок увечері під час брифінгу у КВЦ "Парковий" перед засіданням фракції "Слуга народу".

"Пан Микола повторив, що його заявка на вихід із партії не означає його виходу з фракції, тобто він залишається народним депутатом фракції "Слуга народу", - сказала Кравчук.

Читайте також: "Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки"

Заступник голови фракції в парламенті зазначила, що деякі народні депутати фракції не є членами партії і зосереджені виключно на законодавчій діяльності, не беручи участі в партійному будівництві.

Як повідомлялося, 26 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко заявив, що виходить із партії.

У своєму відеозверненні до президента України Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані.

Автор: 

Кравчук Євгенія (375) Микола Галушко (14)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Це значить, що в Україні немає антикорупційних органів. Бо вони мали б вже вести слідство.
показати весь коментар
28.09.2020 21:16
+8
Фу ти яка ти красавіца!

Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 9272
показати весь коментар
28.09.2020 21:17
+7
А Зе-лохтрон йому гроші поверне?
показати весь коментар
28.09.2020 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже ''послідовний''.
показати весь коментар
28.09.2020 21:11 Відповісти
А Зе-лохтрон йому гроші поверне?
показати весь коментар
28.09.2020 21:14 Відповісти
Туман разнесся

Нет продажи округа.

Галушко шутит.
показати весь коментар
28.09.2020 21:27 Відповісти
Жги!
показати весь коментар
28.09.2020 21:52 Відповісти
та шо-то вечерок располагает ))
показати весь коментар
28.09.2020 21:54 Відповісти
Це значить, що в Україні немає антикорупційних органів. Бо вони мали б вже вести слідство.
показати весь коментар
28.09.2020 21:16 Відповісти
Это точно.
Давно уже нужно вести следствие.
показати весь коментар
28.09.2020 21:25 Відповісти
Фу ти яка ти красавіца!

Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 9272
показати весь коментар
28.09.2020 21:17 Відповісти
То есть-насрал и подтер ж@пу собственными штанами.
показати весь коментар
28.09.2020 21:18 Відповісти
Ну зачем же так грубо? Скорее всего вспомнили, что надо сохранять лицо при плохой игре. Простое хамство уже не катит
показати весь коментар
28.09.2020 21:29 Відповісти
Курить я буду, но пить не брошу...
показати весь коментар
28.09.2020 21:20 Відповісти
Печінка глоду

Вже настій давно не хоче

А ти все смокчеш
показати весь коментар
28.09.2020 21:36 Відповісти
Ти майже в десятку попав. Настійку вживаю, на даний момент на дині. Є ще на сливі, на нектаринках і на ожині. Натурпродукт.
показати весь коментар
28.09.2020 21:40 Відповісти
Не про настійку

Вітер шепотів народу,

Манкурт тобі імення
показати весь коментар
28.09.2020 21:51 Відповісти
Зто что то новое ,неизведанное, видно зедебильное ноу хау!
показати весь коментар
28.09.2020 21:22 Відповісти
В заложники взяли ? )))
показати весь коментар
28.09.2020 21:23 Відповісти
Он сам рад остаться в заложниках до следующих выборов.
показати весь коментар
28.09.2020 21:29 Відповісти
Мне кажется, что даже рыги были не столь омерзительны , как эти бенины подстилки.
показати весь коментар
28.09.2020 21:42 Відповісти
100 пудоф... (((
показати весь коментар
28.09.2020 21:45 Відповісти
Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 3829
показати весь коментар
28.09.2020 21:50 Відповісти
Господин николай! Я худею от этой зельоной идиотки!
показати весь коментар
28.09.2020 21:52 Відповісти
100 % это ничего не означает, даже никто не ответит за это
показати весь коментар
28.09.2020 21:56 Відповісти
Ще не вистчало - вигнати його з фракції за те, що вона корумпована й саме він про це сказав вголос... Але НЕлоху такі далекі ці стидності політиків , це його обходить , його піарплан перестати стріляти він не повязує з партією, ЛУКАШЕНКА НОМЕР 2 , сам собі наполєончик, а бактерії- та хрін з ними...
показати весь коментар
28.09.2020 22:19 Відповісти
15 сентября https://t.me/ZeRada1/3511 заявил о выходе из партии нардеп Константин Касай,

Напомним, 12 сентября с аналогичной формулировкой https://www.dsnews.ua/ukr/politics/glava-chernigovskoy-oga-zayavil-chto-uhodit-v-otstavku-video-12092020-398813 подал в отставку глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко .
показати весь коментар
28.09.2020 22:24 Відповісти
Ай-я-яй! Он оказывается "немножко беременный" зегенератизмом - куда ж ему от точки выдачи "конвертов" за каждое голосование? Где ж он "харчеваться" будет?
показати весь коментар
28.09.2020 22:30 Відповісти
Галушко - ВАШ ВИХІД!!
показати весь коментар
28.09.2020 23:07 Відповісти
 
 