Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію, - Євгенія Кравчук

Заява народного депутата Миколи Галушка про вихід із партії "Слуга народу" не означає, що він залишить фракцію у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у понеділок увечері під час брифінгу у КВЦ "Парковий" перед засіданням фракції "Слуга народу".

"Пан Микола повторив, що його заявка на вихід із партії не означає його виходу з фракції, тобто він залишається народним депутатом фракції "Слуга народу", - сказала Кравчук.

Читайте також: "Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки"

Заступник голови фракції в парламенті зазначила, що деякі народні депутати фракції не є членами партії і зосереджені виключно на законодавчій діяльності, не беручи участі в партійному будівництві.

Як повідомлялося, 26 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко заявив, що виходить із партії.

У своєму відеозверненні до президента України Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані.