Без Цензури в прямому ефірі: конфліктний Карабах, хто винен у падінні літака з курсантами, передвиборчий треш. ВIДЕО

Сьогодні на стрімі "Без цензури" спробуємо скласти докупи, хто винен у падінні Ан-26, чому через халатність чинуш гинуть люди і коли припиняться ремонти військової техніки на папері.

Не забудемо і про інші важливі речі:

- Улюблена рубрика Марини і Богдана "Герої місцевих виборів" - скандали і треш передвиборчої кампанії 2020;

- Реванш біло-синіх і передвиборчий альянс Коломойського і ОПЗЖ - чому небезпека реальна і нею не слід нехтувати;

- Конфліктний Карабах. Чому там знову гаряче, що треба Азербайджану і Вірменії? І до чого там росіяни?

О 21.30 Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва простими словами розкладуть по поличках інформаційний хаос останніх днів - нічого особистого, тільки факти.

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