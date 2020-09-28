Без Цензури в прямому ефірі: конфліктний Карабах, хто винен у падінні літака з курсантами, передвиборчий треш. ВIДЕО
Сьогодні на стрімі "Без цензури" спробуємо скласти докупи, хто винен у падінні Ан-26, чому через халатність чинуш гинуть люди і коли припиняться ремонти військової техніки на папері.
Не забудемо і про інші важливі речі:
- Улюблена рубрика Марини і Богдана "Герої місцевих виборів" - скандали і треш передвиборчої кампанії 2020;
- Реванш біло-синіх і передвиборчий альянс Коломойського і ОПЗЖ - чому небезпека реальна і нею не слід нехтувати;
- Конфліктний Карабах. Чому там знову гаряче, що треба Азербайджану і Вірменії? І до чого там росіяни?
О 21.30 Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва простими словами розкладуть по поличках інформаційний хаос останніх днів - нічого особистого, тільки факти.
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http://docs.cntd.ru/document/901777444 Статья 2. Сторонами настоящего Договора являются государства-правопреемники СССР, в дальнейшем именуемые Стороны, а именно: Азербайджанская Республика Республика Армения Республика БеларусьРеспублика Грузия Казахская Советская Социалистическая Республика ...
ит
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь .."(с)
Інакше пояснити усі ці пісні про 'все не так просто' та спороби апелювати до історії (які ну дуже нагадують пісні про 'ми воєвали за крим' і 'то ісконно русская зємля') складно.
Шановний, є визнані світовим товариством кордони. І увесь цивілізований світ визнає Карабах окупованою територією Азербайджану. Якщо ви заради інтересів армян згодні поставити в цих питаннях 'але', будьте готові до того, що і в ситуації з Кримом доведеться бути послідовним.
Украинцы, вспомните ответ казаков турецкому султану! Блин, неужели национализм и патриотизм у вас основаны на сиюминутных, основанных на ложные данные эмоциях???
Армяне участвовали в строительстве Святой Софии, вспомните Армянскую улицу во Львове, вспомните Параджанова.
Мы заложники геополитики, русские у нас находятся из неисходности. Они самые подарили Турции и Азербайджану наши земли. Тот же Карабах был отдан новосозданному Азербайджану коммунистами. как реверанс Турции, которая стала типа прокоммунистической.
"Москва предает Армению "- Сергей Климовский.
Ми визнаємо суверенітет Азербайджану? Якщо так, то до чого уся ця демагогія? Що роблять вірменські військовики та вірменські "зелені чоловічки" в Азербайджані?
Є https://undocs.org/ru/A/RES/62/243 Резолюція 62/243 ГА ООН 2008 р https://undocs.org/ru/A/RES/62/243 . з вимогою беззаперечного виведення вірменських військ з Азербайджану? - Є.
То, потрібно усім разом "допогмоти" Вірменії вивести своїх військовиків з Азербайджану, а не обирати політику "моя хата скраю"
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
Это была империя\\\\\\\\
ну да, а не "страна", как визжат совки и прочие малодумающие.
В Римской империи тоже всякие галлии с испаниями были "независимые"? А как насчет Британии, где римляне дали такую "независимость", шо народу стало ..... мало.