Верховний Суд відхилив позов Насірова на 1 млн грн до лікаря, який свідчив про стан його здоров'я

Верховний Суд визнав законними дії лікарів щодо ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова та припинив провадження про стягнення одного мільйона гривень за позовом Насірова до кардіолога Максима Соколова, який свідчив про стан його здоров'я на суді в 2017 році.

Таке рішення Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду прийняв 23 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Верховного Суду в Фейсбук.

"Проведення комісійного обстеження позивача відбулося на підставі постанови детектива НАБУ, яка не була оскаржена. Лікарі, створюючи комісію для обстеження позивача, а також під час його обстеження діяли відповідно до постанови слідчого, виконували свої професійні обов’язки, будь-яких підстав вважати, що зазначені дії є незаконними та що внаслідок таких дій позивачеві було спричинено моральну шкоду, немає. Аргументи позивача про незаконність дій лікаря щодо розголошення лікарської таємниці в судовому засіданні, неможливості його допиту як свідка тощо має перевіряти суд у кримінальному провадженні", - говориться в повідомленні.

У Верховному Суді зазначили, що суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку про те, що спірні правовідносини в цій частині є цивільними.

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"Такі відносини виникли з приводу збирання й оцінювання на предмет належності та допустимості доказів, отриманих у кримінальному провадженні. Тому розгляд заявлених вимог як позовних не може відбуватися за правилами жодного з видів судочинства. КЦС ВС рішення районного суду та постанову апеляційного суду в частині позову до лікаря про визнання незаконними дій, що полягають у розголошенні лікарської і медичної таємниці стосовно позивача під час надання показань як свідка, та відшкодування моральної шкоди, пов’язаної із розголошенням лікарської таємниці, скасував, провадження у справі в цій частині закрив", - повідомили в суді.

У квітні 2019 року суд відхилив апеляцію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на рішення Шевченківського районного суду Києва, який раніше відмовив йому в позові до лікаря Соколова. У грудні 2018 р Шевченківський районний суд Києва відмовив Насірову в позові до лікаря Соколова, який свідчив у кримінальному провадженні. Насіров вимагав від лікаря один мільйон гривень компенсації.

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Лікар Максим Соколов - інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. Стражеска. НАБУ зверталося до інституту з проханням провести обстеження стану здоров'я Насірова. Пізніше, як голова комісії, Соколов свідчив у суді у справі чиновника.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма" Хас ", ТОВ" Карпатнадраінвест " , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.