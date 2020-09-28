Верховний Суд відхилив позов Насірова на 1 млн грн до лікаря, який свідчив про стан його здоров'я
Верховний Суд визнав законними дії лікарів щодо ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова та припинив провадження про стягнення одного мільйона гривень за позовом Насірова до кардіолога Максима Соколова, який свідчив про стан його здоров'я на суді в 2017 році.
Таке рішення Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду прийняв 23 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Верховного Суду в Фейсбук.
"Проведення комісійного обстеження позивача відбулося на підставі постанови детектива НАБУ, яка не була оскаржена. Лікарі, створюючи комісію для обстеження позивача, а також під час його обстеження діяли відповідно до постанови слідчого, виконували свої професійні обов’язки, будь-яких підстав вважати, що зазначені дії є незаконними та що внаслідок таких дій позивачеві було спричинено моральну шкоду, немає. Аргументи позивача про незаконність дій лікаря щодо розголошення лікарської таємниці в судовому засіданні, неможливості його допиту як свідка тощо має перевіряти суд у кримінальному провадженні", - говориться в повідомленні.
У Верховному Суді зазначили, що суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку про те, що спірні правовідносини в цій частині є цивільними.
"Такі відносини виникли з приводу збирання й оцінювання на предмет належності та допустимості доказів, отриманих у кримінальному провадженні. Тому розгляд заявлених вимог як позовних не може відбуватися за правилами жодного з видів судочинства. КЦС ВС рішення районного суду та постанову апеляційного суду в частині позову до лікаря про визнання незаконними дій, що полягають у розголошенні лікарської і медичної таємниці стосовно позивача під час надання показань як свідка, та відшкодування моральної шкоди, пов’язаної із розголошенням лікарської таємниці, скасував, провадження у справі в цій частині закрив", - повідомили в суді.
У квітні 2019 року суд відхилив апеляцію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на рішення Шевченківського районного суду Києва, який раніше відмовив йому в позові до лікаря Соколова. У грудні 2018 р Шевченківський районний суд Києва відмовив Насірову в позові до лікаря Соколова, який свідчив у кримінальному провадженні. Насіров вимагав від лікаря один мільйон гривень компенсації.
Лікар Максим Соколов - інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. Стражеска. НАБУ зверталося до інституту з проханням провести обстеження стану здоров'я Насірова. Пізніше, як голова комісії, Соколов свідчив у суді у справі чиновника.
Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров і керівник департаменту Володимир Новіков звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексглаві ДФС інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Сторона звинувачення вважає, що колишній глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма" Хас ", ТОВ" Карпатнадраінвест " , ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.
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а этот кадр - патологический психопат, абсолютно антисоциальный криминальный элемент без рамок и совести.
Однако, суд не имеет права выносить "правильные" решения.
Суд должен выносить законные и правомерные решения.
А это решение вышки явно незаконно и явно неправомерно.
Объективно, вопрос ущерба причиненного разглашением врачом врачебной тайны является гражданско-правовым.
Объективно, суд был обязан признать нарушение врачом законодательства и взыскать сумму причиненного вреда.
Возможно, оценить этот вред в 1 гривну, но все-таки признать нарушение и все-таки взыскать что-то.
Врачи обязаны ее соблюдать, в том числе и во время допросов.
Для этого в УПК есть следующие возможности:
ст. 65 "2. Не можуть бути допитані як свідки: 4) медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи - про відомості, які становлять лікарську таємницю
3. Особи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n889 пунктами 1-5 частини другої цієї статті, з приводу зазначених довірених відомостей можуть бути звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості, у визначеному нею обсязі. Таке звільнення здійснюється у письмовій формі за підписом особи, що довірила зазначені відомості".
ст. 224 "8. Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо)".
Во время допроса врач мог и был обязан правдиво отказаться отвечать на вопросы поясняя что это медицинская тайна и что его клиент не давал ему разрешения разглашать ее, но не сделал это. Тем самым он осознанно разгласил медицинскую тайну = должен был быть лишен права на предоставление медпомощи и компенсировать сознательно причиненный им своему клиенту вред.
А теперь из-за того что Верховный Суд показал себя стаей шакалов, адвокаты Насирова обратятся в ЕСПЧ, установят еще одно нарушение конвенции, и взыщут вред с налогоплательщиков (меня с тобой). Это чтоб ты понимал последствия.
Врач же не на базар пошел разглашать, а по запросу суда или прокурора.
И это не что-то новое или уникальное. В европе если наркокурьера съевшего наркотики словят, все знают что у него в желудке презерватив с наркотой. Но никто не исследует его без его согласия. Держат бедолагу в стационаре. Капают лекарства снимающие симптомы. Но не проводят никакие медицинские комиссии и не пытаются подтвердить наличие наркоты пока он не подпишет согласие. Если помрет, вскроют труп чтоб установить причину смерти. Если переварит наркоту и выживет, то дело закроют.
или для дурки есть особая статья упк? там можно и нужно говоритьправду
важны не только буква, но и дух закона. справедливость.
поборемся и в ЕСПЧ, ради правды лично мне денег не жалко.
При этом, вопросы судебно-психиатрической экспертизы не подпадают под медицинскую тайну. Экспертизу проводит эксперт который обязан сообщать суду все относительно проведенной экспертизы. Но в этом-то деле была не судебно-психиатрическая экспертиза.
На счет справедливости... писал же о ст.ст. 6, 8 Конвенции. Т.е. это вопрос прав человека, который стоит выше вопроса целесообразности расследования дела.
"ради правды лично мне денег не жалко" - так заплати мне, мужик. Я ведь тебе правду-матку рублю
пусть тот кадр за "правду-матку" написанную тобой на этом сайте тебе заплатит, мужик.
если такие, как он решили всех нагибать по букве закона, значит и Украина будет гнуть свою линию и в ЕСПЧ и далее везде до бесконечности. На износ, на измор. не отступать и не сдаваться, сделать для кадра суд максимально тяжелым, долгим, дорогим. Сталинград.
1. Дело возбудили и расследовали осознанно неправильно. Во многом потому, что целью возбуждения дела было преследование Насирова с лишением возможности работать, а не ликвидация схемы отстрочки уплаты НДС (исполнителями схемы были начальники областных налоговых, часть из которых - "свои". организатора уже не установить, возможно это лицо выше Насирова).
2. Так как целью было преследование Насирова решили закрыть в СИЗО. Оснований для взятия под стражу Насирова не было. Попытка взятия его под стражу осуществлялась "грязно" т.е. без соблюдения законодательства и прав человека. Следователи и прокуроры знали что нарушения будут в дальнейшем обыграны защитой, но им было важнее достижение собственных целей чем расследование дела.
3. Своей конечной цели власть достигла. В том числе и путем проведения реорганизации ивсия налоговой. Насиров фактически не работает много лет. Конечно он восстановился на предыдущей должности, ходит на работу, получает огроменную зарплату, но... у него нет ни обязанностей ни подчиненных. Всю реальную работу делает второй начальник налоговой. С бюджета конечно тратятся на это деньги, но кого интересует бюджет? Холопов ободрать всегда можно будет.
4. Власти будут гнуть свою линию, и в ЕСПЧ, и далее до бесконечности. Выбрасывая на это еще больше бюджетных денег которые могли бы быть потрачены на расследование реальных дел. Власти выплатят Насирову огромные компенсации. Ни Насиров, ни его адвокаты в накладе не останутся. Просто из-за очередных нарушений властей население еще больше обеднеет. Стоит ли радоваться этому неправосудному "Сталинграду". Отнюдь. В США за такое поведение полетели бы головы и врача (потому что некомпетентен) и следователей (потому что допустили подобные нарушения) и прокуроров (потому что не отработали выделенные на них деньги). Поэтому США богатая страна. А Украина - бедная.
Но.... он решил нагнуть врача, а не заказчика. На мильйон, просто наказать. А врач при чём, он мог не знать УПК и ему следователь, или адвокат не подсказали. Ну сказал, мол, нет болезни. Правду сказал. Но не по закону.
Верховный суд врача защитил.
Пусть дальше идёт в ЕСПЧ тратит своё время жизни и деньги на тяжбы, если ему свербит.
Не известно, что светит там, увидим.
Всё одно его карьера закончена и от стресса симулированный диагноз может стать реальным.
P.S. 100 баксов не дам.
1. Разглашение медицинской тайны осуществил-то врач а не заказчик. Это отдельное нарушение врача за которое врач должен был понести ответственность.
2. Собственно, данный иск - это один из элементов тактики динамической защиты. Если бы вынесли законное решение, то была бы компенсация и установление определенных фактов нарушений которыми можно было бы дальше оперировать. Но неправосудное решение - путь в ЕСПЧ и установление нужных фактов через решение ЕСПЧ с компенсацией с бюджета Украины. Где самое важное не компенсация (Насиров не бедный человек, и она не покроет расходы понесенных им на адвокатов) а установление фактов.
3. Врача никто не защищал. Судилище вынесло неправосудное решение лишь для того чтобы оттянуть момент окончательного нарушений прав Насирова. На врача судилищу совершенно плевать. И если бы это было не политическое дело и другой врач, решение было бы совершенно противоположным.
4. "врач при чём, он мог не знать УПК" - конечно мог. Но если не знал - значит некомпетентный. Тем более основание привлечь к ответственности, лишить права на занятие деятельностью, и заставить заплатить вред. Во время получение образования он изучал профессиональную этику и основы юриспруденции (в том числе где искать касающиеся его положения законодательства) затем давал и подписывал клятву врача. С тех пор он обязан самостоятельно следить за всеми изменениями законодательства относительно медицинской тайны, и нести ответственность за их нарушения.
5. За карьеру Насирова не переживай. Она не закончена. Он все равно останется одной из пешек большой политики. Просто потому что умеет управлять людьми. Когда закончится эпопея с судами, его устроят директором какого-либо заводика, где он будет получать не меньше имеющегося.
6. За здоровье Насирова тоже не переживай. Он профессиональный бизнесмен и политик (с 90% вероятности социопат или что-то подобное). Он просто тактически контратакует понимая что без качественной защиты ему давно дали бы реальный срок. И одновременно знает что фактически ему ничего не будет.
Вынужден тебя разочаровать. В отличие от Верховного Судилища, которое плюет на закон и право ради личной целесообразности, ЕСПЧ руководствуется конкретными принципами и конкретной практикой. Которая по вопросам разглашения медицинской тайны достаточно устоявшаяся. Поэтому решение ЕСПЧ будет предсказуемо в пользу Насирова.
Относительно любви к правовому нигилизму замечу что эта любовь вредна. Поддерживая правовой нигилизм ты не хочешь видеть того что источником для выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ является твой карман. В отличие от тебя я не хочу платить Насирову компенсации за действия некомпетентных следователей. Поэтому ты доволен происходящим, а я - нет.
Если бы по делу было проведено реальное расследование, а Насирова не "нагнули", а обоснованно привлекли к уголовной ответственности, да еще и вместе с начальниками областных налоговых - это было бы хорошо. Я бы это поддерживал.
А вот это "нагнули/не нагнули". Смотреть как "нагибают" невиновного человека. Называть его жуликом. Получать от этого удовольствие. Радоваться что на этом месте он а не ты... это какое-то болезненное поведение.
А если завтра прийдут "нагибать" тебя, у тебя мнение сменится на противоположное. "нагибать" Насирова - хорошо, "нагибать" Чигирина - плохо" - это мораль уровня бушменского племени Готтентотов.
Насиров купил диагнозы инфаркта и рака (причем в один день), чтобы его не могли судить.
А следователь должен удовлетвориться вр. тайной и отпустить с миром?? вы это серьезно???
Однако, тем и отличаются судьи Верховного Судилища от тебя что они юристы. Они понимают что принимают неправосудное решение. Просто знают что им ответственности за это не будет. В остальном:
1. "Насиров купил диагнозы инфаркта и рака (причем в один день)" - нарушаешь презумпцию невиновности. На самом деле есть лишь признаки подделки документов. И если подделка была, что еще нужно установить, то это ответственность врачей.
2. "чтобы его не могли судить" - точно нет. Насиров не бежит от суда. Напротив, у него позиция сильнее чем у обвинения. Тут другое дело. Насирова хотели без повода закрыть в СИЗО. Просто чтобы сломить. Думаю что на его месте ты бы тоже защищался всеми возможными способами.
3. "следователь должен..." - скажу так. У следователя были законные варианты поведения, но он сознательно выбрал незаконный породив канитель которая до сих пор не закончилась. И которую грамотно обыграла защита Насирова.
Суд вообще не может рассуждать на тему "если врачу запрещать свидетельствовать об..." без нарушения ст. 6 Конституции (принцип разделения властей). Запрет врачу свидетельствовать императивен. Недопустимость таких свидетельств прямо установлена в законе. Пересматривать эти положения может только Верховная Рада.
Суд вообще не может рассуждать на тему "которым прикрывается преступник, это только поощряет последнего" без нарушения ст. 62 Конституции (презумпция невиновности).
Запрет врачу свидетельствовать - фундаментальный принцип нарушение которого влечет тяжкие последствия. Свидетельствовать может только эксперт допрашиваемый по результатам проведенной экспертизы. А этот Соколов, когда его допрашивали умудрился выдать на гора: "Я не судебный эксперт, но как врач я могу ответить так: гипертонические заболевания в Украине у 12 миллионов человек. Я не считаю, что такое заболевание может быть препятствием для проведения процессуальных следственных действий".
Врач был обязан давать правдивые показания в суде. Он же не в бульварном таблоиде рассказал.
Никакого разглашения врачебной тайны.
Это просто типичная реакция шпаны "кто против нас, тот буден наказан".
Однако, следак-то сам назначил медобследование.
А именно по медобследованию и его результатам есть прямой запрет.
В общем, в этом вопросе следак самона*бн*лся, что было грамотно обставлено адвокатами Насирова (честь им и хвала).
Объективно, следаку не надо было излишне форсировать события. Но видать хотел показаться не понимая что он сам навредит своему делу.
Данилюк их всех сдал
А Насиров должен дело выиграть. Это уже видно.
1. Он действительно совершенно невиновен в том что ему инкриминируют.
2. НАБУ с судами уже сами запутались в своих нарушениях. А на противоправных решениях далеко не уйти.
И таки у него не было инфаркта, что никоим образом не должно уменьшать ответственность врача.
И слава Богу, что врача признали невиновным, а насиров пошел в сад.
А в принятии незаконного решения нет ни славы и ни Бога. Исключительно судебный произвол, подтверждающий противоправность предъявленного невиновному человеку обвинения.
клиент купил себе несуществующий диагноз, а врачи должны были набрать в рот воды, и покрывать преступника, потому что клиент никогда и никому бы не дал такое разрешение? Врач Сообщил диагноз по запросу суда. Правильно все решил ВС. Не пишите ерунду.
Я не говорю что Насиров безгрешен. Я говорю что он явно невиновен в том в чем его обвиняют. Просто потому что он не субъект принятия решения по данному вопросу. Дело Насирова аналогично делу Тимошенко. Тимошенко пытались преследовать за контракт подписанный министром. Насирова преследуют за решения полномочия в принятии которых относится к руководителям областных налоговых.
А ты так говоришь лишь потому что исповедуешь двоемыслие. Думаю что если бы твой врач или адвокат слил бы твоему сопернику всю твою подноготную, ты бы говорил иначе.
(пояснение: следствие велось мягко говоря через заднее место. при правильном следствии и нормальном обвинении может быть и можно было доказать наличие у Насирова нарушения, но в том в чем его обвиняют сейчас он не виновен)