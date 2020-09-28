Очільник НКРЕКП Тарасюк спростував своє нібито відвідування Москви в грудні 2019-го, про яке заявив нардеп "Батьківщини" Наливайченко

У грудні 2019 року голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк справді був у Берліні і Мінську.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2019 року я був у Берліні та Мінську. Як член урядової делегації на переговорах із "Газпромом" разом з Олексієм Оржелем, Юрієм Вітренком, Сергієм Макогоном. Хочу нагадати, що під час тих переговорів, делегація зробила майже неймовірне в питанні транзиту природного газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу. На мою думку, ті переговори є найуспішнішими за всю історію незалежної України", - зазначив він.

У коментарі під постом генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав, що Тарасюк "зіграв критично важливу роль у тристоронніх переговорах із "Газпромом" (у Берліні і Мінську) і забезпечив підписання нового транзитного договору з РФ, який принесе країні 7 млрд доларів". Також він доклав фото з особистого архіву.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ексглаву СБУ, народного депутата, члена ТСК Валентина Наливайченка повідомляв, що встановлено факти регулярного відвідування Російської Федерації головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерієм Тарасюком.

На думку нардепа, зібрані ТСК дані дають підстави стверджувати, що в грудні 2019 року Тарасюк транзитним шляхом через Берлін відвідав столицю РФ і повернувся до Києва через Мінськ.