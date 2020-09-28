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Очільник НКРЕКП Тарасюк спростував своє нібито відвідування Москви в грудні 2019-го, про яке заявив нардеп "Батьківщини" Наливайченко

У грудні 2019 року голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк справді був у Берліні і Мінську.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2019 року я був у Берліні та Мінську. Як член урядової делегації на переговорах із "Газпромом" разом з Олексієм Оржелем, Юрієм Вітренком, Сергієм Макогоном. Хочу нагадати, що під час тих переговорів, делегація зробила майже неймовірне в питанні транзиту природного газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу. На мою думку, ті переговори є найуспішнішими за всю історію незалежної України", - зазначив він.

Очільник НКРЕКП Тарасюк спростував своє нібито відвідування Москви в грудні 2019-го, про яке заявив нардеп Батьківщини Наливайченко 01

У коментарі під постом генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав, що Тарасюк "зіграв критично важливу роль у тристоронніх переговорах із "Газпромом" (у Берліні і Мінську) і забезпечив підписання нового транзитного договору з РФ, який принесе країні 7 млрд доларів". Також він доклав фото з особистого архіву.

Очільник НКРЕКП Тарасюк спростував своє нібито відвідування Москви в грудні 2019-го, про яке заявив нардеп Батьківщини Наливайченко 02

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ексглаву СБУ, народного депутата, члена ТСК Валентина Наливайченка повідомляв, що встановлено факти регулярного відвідування Російської Федерації головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерієм Тарасюком.

На думку нардепа, зібрані ТСК дані дають підстави стверджувати, що в грудні 2019 року Тарасюк транзитним шляхом через Берлін відвідав столицю РФ і повернувся до Києва через Мінськ.

Автор: 

Наливайченко Валентин (100) НКРЕКП (1819) Макогон Сергій (116) Тарасюк Валерій (38)


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Топ коментарі
+5
Наливайченко сам тусуется с москалями в "Комитете спасения России".

Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп "Батькивщины" Наливайченко - Цензор.НЕТ 3713
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28.09.2020 22:03
+5
Тю, та буба з московицьких гастролів не вилазив, а тут якийсь тарасюк.
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28.09.2020 22:04
+5
Сидит Тарасюк

Наливайченко ест

Столики рядом
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28.09.2020 22:04
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А Наливайченко его в Москве встретил ...
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28.09.2020 21:59 Відповісти
Наливайченко сам тусуется с москалями в "Комитете спасения России".

Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп "Батькивщины" Наливайченко - Цензор.НЕТ 3713
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28.09.2020 22:03 Відповісти
он по работе, не систематически и боевых потерь нет,

а вообще всё это вырвано из контекста
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28.09.2020 22:05 Відповісти
https://www.golos-ameriki.ru/a/form-free-russia-day-2/3872568.html Форум свободной России: есть ли в стране кризис, и нужно ли усилить санкции? .
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28.09.2020 22:41 Відповісти
Он пытался развалить их изнутри.
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28.09.2020 23:09 Відповісти
А воно яким макаром до газових перемовин !? ..
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28.09.2020 22:03 Відповісти
Тю, та буба з московицьких гастролів не вилазив, а тут якийсь тарасюк.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
Сидит Тарасюк

Наливайченко ест

Столики рядом
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28.09.2020 22:04 Відповісти
Классное хокку! " Тарасюк наливайченка ест и столики рядом"! Хорошо получилось, однако!
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28.09.2020 22:11 Відповісти
А толку?
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28.09.2020 22:04 Відповісти
ну в берлине ладно - там переговоры проходили. а в минске ты чего забыл?
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28.09.2020 22:06 Відповісти
Берлин и слякоть

Организму не на прок.

А Минск целебен
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28.09.2020 22:27 Відповісти
А там рукой подать до мокшанских болот.
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28.09.2020 23:08 Відповісти
Зрда это или нет, непонятно. Но "Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, хоче збільшити тариф на передавання електроенергії НЕК "Укренерго" у 2,7 рази". Последствия очевидны. Зебилье, у вас остались еще деньги? Тогда они идут к вам. Первые - это предприниматели-зебилы. Потом все остальные.
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28.09.2020 22:28 Відповісти
Ніякого грудня!! Це було у кінці листопада!! Наклеп!!
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28.09.2020 22:59 Відповісти
 
 