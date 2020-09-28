"Результати не представляють всю вибірку", - Центр якості освіти проти складання рейтингу шкіл за результатами ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти абсолютно проти всіх рейтингів шкіл за результатами ЗНО.

Як передає Цензор.НЕТ, про причини розповіла заступниця директора Центру ЗНО Тетяна Вакуленко в інтерв'ю ZN.UA.

За її словами, результати не представляють всю вибірку 11-класників тієї чи іншої школи, а лише дають результати тих, хто готувався до цього тесту цілеспрямовано для вступу.

По-друге, є питання критеріїв складання цих "рейтингів".

"Скажіть, яка школа краща ─ в якій 10% 200 бальників і 90% тих, що не подолали або ледве подолали поріг "склав-не склав"? Школа, в якій всі склали тести на 150 балів чи та, в якій половина склала на 175, а інша половина - на 125? Нормальні рейтинги припускають, що ви берете до уваги всі складові, і фактори. Наприклад, сільські школи мають значно нижчі результати тестування, ніж міські, а гімназії мають завжди трохи вищі результати, ніж звичайні загальноосвітні школи", - зазначає Вакуленко.

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За її словами, також недооцінені в рейтингах досягнення окремі сільські школи, в яких діти в умовах обмежених ресурсів і з низькою мотивацією, завдяки зусиллям вчителя, подолали поріг "склав-не склав".

"Можна вважати, що результат цієї школи дуже низький порівняно з іншими, і в рейтингу вона десь внизу. Але для цієї школи це реально досягнення, учитель має пишатися тим, що зробив усе можливе, щоб діти вчили його предмет, попри їхню низьку мотивацію до отримання освіти, відсутність якісних навчальних матеріалів, доступу до техніки тощо. У місті взагалі набагато більше можливостей для освіти ─ курси, театри, кіно, репетитори. До речі, внесок репетиторів у результати ЗНО важко порахувати", - зазначає експерт .