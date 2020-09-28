Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення
Глава кримського окупаційного Кабміну Сергій Аксьонов у понеділок доручив примусово викуповувати джерела води на півострові, які перебувають у приватній власності, у разі, якщо власники відмовляються надавати до них доступ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"З 7 вересня в Сімферополі і 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почався третій і найжорсткіший етап обмежень подачі води через посуху та обміління Аянського, Партизанського і Сімферопольського водосховищ. Питна вода зараз подається по годинах вранці і ввечері. Потреба майже 400-тисячного населення міста у воді становить 160 тис. кубометрів на добу, в даний момент подається близько 100 тис. кубометрів", - пише видання.
Окупант Аксьонов пропонує в разі виникнення питань підключати російську прокуратуру.
"Якщо є якісь технічні питання, непорозуміння з власниками, значить, підключайте прокуратуру, приймайте рішення відповідно. Водопостачання - це спільна справа, вода - це для всіх, а не власність. Не буде жодної свердловини, яка не дає можливості подати воду людям, особливо в період НС. Якщо відмовляються, ухвалюйте адміністративне рішення про примусовий викуп, якщо був такий викуп", - сказав Аксьонов.
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А нефте- и газо-снабжение,стесняюсь спросить,это тоже "для всех, а не собственность"?Все недра принадлежат народу или некоторые?
Про що ти?
Та хто х рабів-холопів питає, хочуть вони воювати, чи ні?
Гонять кулеметами стадо на кулемети...
Чи спільне - це коли тільки владі потрібно, а коли громадянам, то зась?
ж просто отбирать, а несговорчивого хозяина и семью ссылать в Сибирь или расстреливать, как "деды-прадеды" завещали.