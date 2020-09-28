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Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення

Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення

Глава кримського окупаційного Кабміну Сергій Аксьонов у понеділок доручив примусово викуповувати джерела води на півострові, які перебувають у приватній власності, у разі, якщо власники відмовляються надавати до них доступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"З 7 вересня в Сімферополі і 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почався третій і найжорсткіший етап обмежень подачі води через посуху та обміління Аянського, Партизанського і Сімферопольського водосховищ. Питна вода зараз подається по годинах вранці і ввечері. Потреба майже 400-тисячного населення міста у воді становить 160 тис. кубометрів на добу, в даний момент подається близько 100 тис. кубометрів", - пише видання.

Також читайте: Посіви в Криму хочуть поливати стічними водами

Окупант Аксьонов пропонує в разі виникнення питань підключати російську прокуратуру.

"Якщо є якісь технічні питання, непорозуміння з власниками, значить, підключайте прокуратуру, приймайте рішення відповідно. Водопостачання - це спільна справа, вода - це для всіх, а не власність. Не буде жодної свердловини, яка не дає можливості подати воду людям, особливо в період НС. Якщо відмовляються, ухвалюйте адміністративне рішення про примусовий викуп, якщо був такий викуп", - сказав Аксьонов.

Читайте також: Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють. ФОТО

Автор: 

Крим (14183) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+59
Это уже камни с неба? Или ещё нет?
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28.09.2020 22:49
+59
Немає чим камні с нєба запити.
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28.09.2020 22:51
+48
Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения - Цензор.НЕТ 5468
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28.09.2020 22:54
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Водоснабжение - это общее дело, вода - это для всех, а не собственность. Источник: https://censor.net/ru/n3221710
А нефте- и газо-снабжение,стесняюсь спросить,это тоже "для всех, а не собственность"?Все недра принадлежат народу или некоторые?
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29.09.2020 00:44 Відповісти
Ответ. В "русском мире" народу не принадлежит никуа.
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29.09.2020 06:33 Відповісти
Тада,И чтоб это "никуа" не отобрали за это "стоит" воевать!
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29.09.2020 07:43 Відповісти
Воевать у русскомирцев в крови. А за что и против кого - это не так и важно. Даже если нет повода - его придумают чтоб оправдать свою жажду крови.
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29.09.2020 09:12 Відповісти
Да уж.Им бы нашего Зе с его идеей "а какая разница"(нападет НАТО-вместо рублей будет💲,что им терять?)
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29.09.2020 09:32 Відповісти

Про що ти?
Та хто х рабів-холопів питає, хочуть вони воювати, чи ні?
Гонять кулеметами стадо на кулемети...
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29.09.2020 13:37 Відповісти
не хотели сосать украинскую сиську... сосите русскую пипиську.
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29.09.2020 00:48 Відповісти
Есть шанс .научится с камней воду добывать)))
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29.09.2020 00:50 Відповісти
Цікаво - якщо вода - спільна власність, до чому земля не спільна? Чому кругом паркани понаставляли. і до моря, до води неможливо підійти?
Чи спільне - це коли тільки владі потрібно, а коли громадянам, то зась?
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29.09.2020 01:04 Відповісти
Тому що мы не громадяни.Громада это сила, а мы так людская масса в состоянии броунского движения.бо всим хочется миж краплинками проскочить за чужими спинами.
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29.09.2020 06:19 Відповісти
Тому що владу треба примушувати навіть силою, виконувати та поважати законодавство, а як ні то і копняками гнати на хрін. А ви хто? Ви чмо та терпіли - "растения" так вони про вас висловлюються...
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29.09.2020 15:56 Відповісти
Теперь эти дебилы будут покупать воду из выкопанного ими колодца. Желательно по цене золота. Мои поздравления крысчанам.
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29.09.2020 01:57 Відповісти
Там уже негде бурить - горизонты засолены. Остались лишь отдельные локальные источники, вода в которых более-менее пригодна для питья, скоро и их не останется. И тогда - только в бурдюках по мосту. Или самолётами. Вот горе-то какое! А ещё полгода тому назад уверяли всех, что в Крыму нет и не будет проблем с водой.
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29.09.2020 12:29 Відповісти
породистый гоблин. вместо того, чтоб бурить новые - принудительный выкуп по правильной цене.
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29.09.2020 03:23 Відповісти
Это они ещё почему-то не вспомнили, что можно
ж просто отбирать, а несговорчивого хозяина и семью ссылать в Сибирь или расстреливать, как "деды-прадеды" завещали.
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29.09.2020 06:21 Відповісти
До того ще дійде.
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29.09.2020 06:48 Відповісти
Бурение дополнительных скважин (как и большой водозабор из существующих) ведёт к засолению и загрязнению водоносных горизонтов.
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29.09.2020 07:30 Відповісти
беспокоюсь. я очень тронулся.
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29.09.2020 08:08 Відповісти
Лучше бы выгребные ямы выкупали, в скажинах уже ничего нет.
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29.09.2020 04:36 Відповісти
А ведь могли бы собственников этих колодцев и скважин расстрелять и вообще, если бы не аксенов, то это сделали бы солдаты НАТО!
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29.09.2020 07:33 Відповісти
продразверстка?
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29.09.2020 07:55 Відповісти
бггг. кабудто в скважинах она бесконечная.
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29.09.2020 08:47 Відповісти
Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення - Цензор.НЕТ 2041
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29.09.2020 08:59 Відповісти
А не проще ли в газовые камеры лишних ватников, чтобы меньше пили воды?
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29.09.2020 11:30 Відповісти
Пам'ятаю коли в Армянську не було кілька днів води то всі ходили до однієї хатки на Сімферопольській . Дебіт тої кринички -відро за півгодини - і з відрами на канал ( то ще за совєтів було)))
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29.09.2020 12:47 Відповісти
вот что происходит когда говнорашка сует свое рыло туда куда не надо .ну а крысчан мне совсем не жалко. долбодятлы крысчанские должны по полной прочувствовать рашинскую говень. все познается в сравнении.
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29.09.2020 12:49 Відповісти
Тю на них... теж мені проблєма... у вас же на засрасці найчистішої води найбільші поклади - доставайте труби СП2 та прокладіть ті труби від байкалу до криму, і пийте хоч залийтеся
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29.09.2020 16:07 Відповісти
крысчане, следующий шаг ваших бугров будет следующим - вас принудительно заставят сосать у гоблина и у путлера! хай щастить дебилы!!!
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29.09.2020 20:50 Відповісти
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