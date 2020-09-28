"Слуга народу" Тищенко увійшов до групи ВР з урегулювання війни на Донбасі

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко увійшов до створеної парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Про це повідомив він сам у ході брифінгу під час засідання фракції у КВЦ "Парковий" в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення і я дійсно є одним із членів цієї групи", - сказав Тищенко.

Заступник голови фракції "Слуга народу" також заявив, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.

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"Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни", - додав Микола Тищенко.

Раніше на своїй сторінці в Facebook він розповів про яку групу йдеться: "Сьогодні вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін з питань Донбасу. Як і прогнозував, тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців з обох боків конфлікту. Але моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції президента. "Немає тієї сторони". Перш за все є українці, яких розділила війна на Донбасі. і наше спільне завдання - об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну. Зробити все можливе, щоб якомога швидше настав мир".

Нагадаємо, в інтерв'ю Цензор.НЕТ депутат "Слуги народу" Іван Юнаков розповів про створення міжфракційного об'єднання "під назвою, якщо не помиляюся, "Шлях додому"? На мій погляд, це "мир за всяку ціну".

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