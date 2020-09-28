"Слуга народу" Тищенко увійшов до групи ВР з урегулювання війни на Донбасі
Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко увійшов до створеної парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.
Про це повідомив він сам у ході брифінгу під час засідання фракції у КВЦ "Парковий" в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення і я дійсно є одним із членів цієї групи", - сказав Тищенко.
Заступник голови фракції "Слуга народу" також заявив, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.
"Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни", - додав Микола Тищенко.
Раніше на своїй сторінці в Facebook він розповів про яку групу йдеться: "Сьогодні вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін з питань Донбасу. Як і прогнозував, тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців з обох боків конфлікту. Але моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції президента. "Немає тієї сторони". Перш за все є українці, яких розділила війна на Донбасі. і наше спільне завдання - об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну. Зробити все можливе, щоб якомога швидше настав мир".
Нагадаємо, в інтерв'ю Цензор.НЕТ депутат "Слуги народу" Іван Юнаков розповів про створення міжфракційного об'єднання "під назвою, якщо не помиляюся, "Шлях додому"? На мій погляд, це "мир за всяку ціну".
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Не удивительно что Зеленский жалуется на "кадровый голод" в 40 миллионной Украине. Я бы поверил, если бы не было примеров стран, где населения в 10 раз меньше, а властные кабинеты укомплектованы профессиолналами и еще наблюдается очередь , т.е. имеется конкуренция среди чиновников.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
Если бы эта деятельность была указана в трудовой книге этого добропочтенного депутата, она выглядела бы примерно так:
Начнем с того, что господин народный избранник, Николай Николаевич Тищенко, более известный в определенных кругах, как «Коля Оболонский», он же является бригадиром организованной преступной группировки «Савлохова» и неоднократно задерживался правоохранительными органами.
«Карьера» Тищенко начинается с 1991 года.
Масса компрометирующего материала свидетельствующего о принадлежности народного избранника к преступному синдикату и к участию его же в совершении тяжких преступлений, имеется в архивах МВД, и естественно не подлежит огласке для нас, граждан Украины, и особенно для избирателей, отдавших свой голос господину депутату.
В 1995 году, организованная преступная группа в составе Яворского, Жолудя, Рудюка и других не установленных лиц во главе с бригадиром ОПГ «Савлохова» по кличке «Коля оболонский» совершила под угрозой физической расправы вымогательство, в результате которого завладела автомобилем потерпевшего.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступности г. Киева во главе с оперуполномоченным по особо важным делам к-ом милиции В.Шахом, за совершения данного преступления был задержан бригадир ОПГ «Савлохи», Тищенко Николай Николаевич 1972 г/р, по кличке «Коля Оболонский» на которого в соответствии с указам президента «о превентивных мерах задержания членов организованных преступных группировок» был составлен и утверждён прокурором протокол об аресте на 30 суток.
После истечения 30 суток нахождения в ИВС г. Киева, Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу.
По архивным данным МВД экономической основой, на которой базировалась преступная группа «Оболонского», были следующие субъекты финансовой деятельности, которые были взяты под «крышу»: сектор на рынке «Меркурий» на Республиканском стадионе, авто рынок на бульваре Перова, рынок на ст. м. Большевик (Шулявская), во главе с Армэном, магазин «Эскорт», «Евромода», «Студия мода», магазин меха «Валерия» в клубе трамвайного депо, ресторан «Василёк» в Гидропарке, кафе «Франт», ресторан «Ришелье», ночной клуб «Нью Йорк», ночной клуб «Голивуд», ночной клуб «Бинго», ночной клуб «Сейф», ночной клуб «Сан Сити».
Кроме того значится следующий перечень «подкрышных» фирм: «Укрремсервис», «Конкорд», «ВВВ Дия», «Свит ЛТД», «Рымид», «Валерия».
Предприниматели - они же «барыги» с рынка «Меркурий», создавшие сеть ресторанов «Наша карта», были взяты под «крышу» «Оболонским»: Прис В.П., Ситак В.Н., Шапенко В.П., ещё во времена работы рынка «Меркурий», на Республиканском (в настоящее время Олимпийском) стадионе.
В состав учредителей сети ресторанов «Наша карта», изначально, Тищенко вошёл как криминальная «крыша», не внося денег в развитие бизнеса.
Следует обратить внимание на тот факт, что состоянием на сегодняшний день, на официальном сайте Верховной Рады Украины, на странице народного депутата Украины Николя Николаевича Тищенко, указана занимаемая должность при регистрации народным депутатом Украины - генеральный директор ТОВ «ВКФ «Рымид», именно та организация, которая являлась экономической платформой финансирования деятельности синдиката.
Еще одной записью в трудовой так сказать деятельности могла стать запись по факту: в 95-96 годах у банды «Оболонского» происходили неоднократные разборки за взятие под «крышу» ночного клуба «Нью Йорк», в котором Тищенко любил проводить время с членами своей банды, расслабившись марихуаной или дорожкой кокаина. (Это было модно и в те времена).
Так, во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк». В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.
В1999 году, в процессе отработки списков активных членов ОПГ, сотрудниками отделения по групповой преступности уголовного розыска Минского (Оболонского) райотдела г. Киева, был выявлен факт подделки заграничного паспорта гражданином Тищенко Николаем (Коля Оболонский), в связи с чем было возбуждено в отношении Тищенко уголовное дело по ст. 194 УК (старая редакция- подделка документов).
Следующим немаловажным и насыщенным годом для Николая Николаевича был 2000 год, в начале которого Тищенко возглавляя организованную преступную группу, решил забрать долю в ночном клубе «Бинго», в котором он любил бесплатно отдыхать, проводя время в стриптиз баре...продолжение на сайте
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
Им сейчас вс "ЗЯ" До беспредела.
Защищать инвестиции в Офисе Генпрокурора будет известный «конвертатор», «смотрящий» за контрабандой и финпотоками Александр Ватутин
Александр Ватутин ранее не прошел аттестацию, поэтому даже назначение его советником Венедиктовой вызвало шквал критики и шок, как в СМИ, так и в самой прокуратуре. Ранее Венедиктова оправдывала, что Ватутин занимает должность «советника без процессуальных полномочий», однако, теперь у Ватутина есть реальная должность в Офисе с широкими полномочиями.
Даже это, не удивляет, поскольку Офисе Генпрокурора и сама Венедиктова знает, что НАБУ ведет 2 уголовных производства по Александру Ватутину.
Интерес Венедиктовой понятен. В СМИ десятки публикаций о том, что по согласованию с Венедиктовой на Ватутина возложен вопрос контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев. Именно для этого он якобы уже начал расставлять своих людей по всей прокурорской вертикали.
В органах прокуратуры Ватутин работает с 2004 года, а в 2015 он достиг своих первых важных высот - стал прокурором отдела в прокуратуре г. Киева. Уже тогда он подавал декларацию, в которой активы в 10 и более раз превышали официальные доходы. В декларации у Ватутина кроме нескольких небольших квартир в Харькове были также спортивный BMW 528і и Audi Q5 у жены. Ольга Ватутина, к слову, работала в этот период в ООО «НВФ «Информации и технологии», которую правоохранители подозревали в уклонении от уплаты http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52937436 налогов на более, чем 3 млн грн. при схемах поставок программного обеспечения на НАЭК «Энергоатом». Семья также декларировала около $120 тыс. наличными. Аналогичная история продолжается и в 2016 году.
А вот в 2017-м, с переходом Ватутина в Генеральную прокуратуру, семейству повезло: жена продала одну из квартир за 1 млн грн., при этом остатки наличности в декларации удвоились, а у прокурора появилась 200-метровая квартира в Киеве (очевидно, приватизированное служебное жилье, поскольку покупку он не декларировал). Еще через год, когда Ватутин переходит на должность помощника директора Государственного бюро расследований (его уже возглавила Венедиктова), жена покупает себе люксовый BMW X5 2019 года выпуска за 3 млн грн., а остатки на счетах семьи увеличиваются до почти 4 млн грн. Программе «Слидство» Ватутин https://www.slidstvo.info/news/na-posadu-radnyka-genprokurorky-venediktovoyi-pretenduyut-kadry-z-dbr/ заявил , что деньги на жизнь их семье, в основном, дают родители, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
В публичном пространстве есть только одно https://www.kdkp.gov.ua/decision/2019/06/19/1844 решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, не зафиксировал уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Речь об истории, в которой предприниматель-торговец тканями, по версии следствия, заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе.
Но вся работа оказалась проделана даром, поскольку Ватутин решил, что документы следователями ГФС и Нацполиции составлены неправильно и вообще никакого занижения налогов у ФОПа не было. Квалифкомиссия не увидела в этом нарушения со стороны Ватутина и закрыла против него дело.
Издание «Дело» не так давно писало о том, что Александр Ватутин https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sovetnik-venediktovoj-blokiruet-bolshoe-stroite-368433/ давал распоряжения подчиненным прокурорам не совершать никаких действий в отношении скандального предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, которые известны на рынке дорожных закупок как «тендерные тролли». В результате целый ряд судебных и следственных процессов, которые ведут СБУ и Нацполиция могут оказаться замороженными.
Журналисты «Вестей» https://vesti.ua/politika/sovetnik-venediktovoj-pokryvaet-kontrabandista-kostyuka указывали на то , что Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк.
Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся «смотрящим за налоговой».
При этом издание ОРД https://ord-ua.com/2020/05/07/kardinal-venediktova-ta-yiyi-mushketeri/?page=2 ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно «за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по «известных королей контрабанды» и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды». При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные «успехи» Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.
Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман..
https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/
Вова, ЗА ЩО ти так з нами? Твій Квартал 95 любили раніше всі, дивились з задоволенням, поганого слова про тебе та твоїх акторів ніхто не казав. Так ЗА ЩО ти так мстишся українському народові, ЩО він тобі зробив такого невиправно-невибачального, щоб так топтатися по здоровому глузду ???
дивитися з задоволенням таке лайно могли тiльки, дебiли, дауни, вороги та меншовартiснi хАхли.
нормальнi люди, професiонали, патрiоти просто вже не можуть навiть знаходитись з ЗеБiлами поруч, не те, що працювати в ЗеМандi серед рашистських консерв, iдiотiв, збоченцiв та просто сволоти.